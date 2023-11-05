Тур: 27. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Daniel Higraff
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолМайгор Миккел
1:1
26' ГолИлич Андрей
2:1
30' ГолСандберг Никлас
35' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
3:1
41' ГолМайгор Миккел
42' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
47' Желтая карточкаБергет Йо Инге
3:2
81' ГолAaron Kiil Olsen
90'+6
Ход матча
7'
1:0
26'
1:1
30'
2:1
35'
41'
3:1
47'
81'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 6
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Сарпсборг-08
Волеренга
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
29
10
Голов в среднем за матч
2.07
0.77
Среднее время на гол
43
117
Всего голов
51
31
Голов в среднем за матч
1.89
1.15
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
78
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|9
|0.33
|Упсет Кристиан
|8
|0.3
|Торп Виктор
|7
|0.26
|Лундквист Рамон-Паскаль
|6 (1)
|0.22
|Солтведт Йоахим
|5
|0.19
|Утвик Бьорн
|4
|0.15
|Бергет Йо Инге
|3
|0.11
|Вишне Эйрик
|2
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.07
|Сандер Кристиансен
|2
|0.07
|Henrik Meister
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Peter Reinhardsen
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|7
|0.26
|Ятта Сиди
|5
|0.19
|Хоканс Даниэль
|4
|0.15
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.11
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.11
|Офкир Мохамед
|2
|0.07
|Странд Петтер
|2
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Торп Виктор
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
9
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Волеренга
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
24
Упущенные победы
13
8
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Волеренга
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
29
27
Упущенные победы
19
17
Голы по времени матча
Забито
35
18
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
14%
1
6%
1-15
8
23%
1
6%
16-30
6
17%
4
22%
31-45
4
11%
3
17%
46-60
3
9%
4
22%
61-75
9
26%
5
28%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
20%
7
33%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
3
14%
76-90
Забито
20
17
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
10%
2
12%
1-15
5
25%
5
29%
29%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
23
29
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
13%
6
21%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
7
30%
6
21%
76-90
Забито
55
35
30 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
7
13%
3
9%
1-15
13
24%
6
17%
16-30
10
18%
7
20%
31-45
8
15%
6
17%
46-60
3
5%
5
14%
61-75
14
25%
8
23%
76-90
Пропущено
43
50
19 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
7
16%
13
26%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
8
19%
6
12%
31-45
5
12%
8
16%
46-60
7
16%
9
18%
61-75
12
28%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Волеренга
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2
Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Волеренга
Точный счет
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
104
58
68
310
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
67
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
216
1611
1017
819
522
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|4
|3
|73 - 34
|64
|2.
|27
|17
|4
|6
|49 - 30
|55
|3.
|0:0
|27
|17
|4
|6
|43 - 29
|55
|4.
|27
|16
|4
|7
|54 - 42
|52
|5.
|27
|13
|5
|9
|57 - 37
|44
|6.
|27
|13
|3
|11
|45 - 40
|42
|7.
|27
|12
|5
|10
|53 - 45
|41
|8.
|27
|10
|6
|11
|38 - 43
|36
|9.
|0:0
|27
|10
|4
|13
|30 - 33
|34
|10.
|27
|9
|7
|11
|33 - 37
|34
|11.
|27
|9
|3
|15
|37 - 56
|30
|12.
|27
|8
|6
|13
|30 - 36
|30
|13.
|27
|6
|7
|14
|28 - 44
|25
|14.
|27
|6
|6
|15
|36 - 49
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|2.
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|5.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|13.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|10.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6