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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Сарпсборг-08
3:2
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
7' Гол
Майгор Миккел
1:1
26' Гол
Илич Андрей
2:1
30' Гол
Сандберг Никлас
35' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
3:1
41' Гол
Майгор Миккел
42' Желтая карточка
Борхгревинк Кристиан
47' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
3:2
81' Гол
Aaron Kiil Olsen
90'+6
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
23
Сандберг
Никлас
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
14
Бергет
Йо
Инге
21
Шёнг
Магнус
14
Aaron
Kiil
Olsen
4
Страндберг
Стефан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
2
Борхгревинк
Кристиан
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
8
Бьёрдаль
Хенрик
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Волеренга
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Волеренга

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:2
ТМК
4:1
Э
3:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
4:1
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
ТМК
4:0
Э
0:0
Э
3:0
К
0:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:2
ТМК
2:0
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
5:3
Э
3:3

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

2.07
0.77

Среднее время на гол

43
117

Всего голов

51
31

Голов в среднем за матч

1.89
1.15

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
78

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 9 0.33
Упсет Кристиан 8 0.3
Торп Виктор 7 0.26
Лундквист Рамон-Паскаль 6 (1) 0.22
Солтведт Йоахим 5 0.19
Утвик Бьорн 4 0.15
Бергет Йо Инге 3 0.11
Вишне Эйрик 2 0.07
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.07
Сандер Кристиансен 2 0.07
Henrik Meister 1 0.04
Баа Кристофер 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Peter Reinhardsen 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 7 0.26
Ятта Сиди 5 0.19
Хоканс Даниэль 4 0.15
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.11
Страндберг Стефан 3 (3) 0.11
Офкир Мохамед 2 0.07
Странд Петтер 2 0.07
Риснаес Магнус 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Борвен Торгейр 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Aaron Kiil Olsen 1 0.04
Jones El-Abdellaoui 1 0.04
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 3 1
Сколевик Стеффен 4 0
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Торп Виктор 2 0
Сандберг Никлас 0 1
Упсет Кристиан 0 1
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
9
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Волеренга
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

21
24

Упущенные победы

13
8
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Волеренга
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

29
27

Упущенные победы

19
17

Голы по времени матча

Забито

35
18
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
14%
1
6%
1-15
8
23%
1
6%
16-30
6
17%
4
22%
31-45
4
11%
3
17%
46-60
3
9%
4
22%
61-75
9
26%
5
28%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
20%
7
33%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
3
14%
76-90

Забито

20
17
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
10%
2
12%
1-15
5
25%
5
29%
29%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Пропущено

23
29
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
13%
6
21%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
7
30%
6
21%
76-90

Забито

55
35
30 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
7
13%
3
9%
1-15
13
24%
6
17%
16-30
10
18%
7
20%
31-45
8
15%
6
17%
46-60
3
5%
5
14%
61-75
14
25%
8
23%
76-90

Пропущено

43
50
19 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 22
7
16%
13
26%
1-15
4
9%
5
10%
16-30
8
19%
6
12%
31-45
5
12%
8
16%
46-60
7
16%
9
18%
61-75
12
28%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Волеренга
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2
Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Волеренга

Точный счет

2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
10
4
1.5
5
8
6
8
2.5
3
10
3
11
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
5
9
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
21
6
16
11
1.5
10
17
8
19
2.5
5
22
3
24
3.5
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 27 17 4 6 49 - 30 55
3.
Тромсё
 0:0 27 17 4 6 43 - 29 55
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 10 4 13 30 - 33 34
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 27 8 6 13 30 - 36 30
13.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
14.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Тромсё
 0:0 14 8 3 3 21 - 13 27
6.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
7.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 0:0 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 3 8 11 - 19 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
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