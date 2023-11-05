Тур: 29. Стадион: Страндваллен.
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
20'
36'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Мьельбю
Броммапойкарна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.71
Среднее время на гол
77
126
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|6
|0.21
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.14
|Йоханссон Херман
|3
|0.1
|Штоль Адам
|3
|0.1
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Leo Walta
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.07
|Эйле Ноа
|1
|0.03
|Бергстрем Якоб
|1
|0.03
|Петтерссон Том
|1
|0.03
|Кричак Иван
|1
|0.03
|Рослер Колин
|1
|0.03
|Seedy Jagne
|1
|0.03
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0.03
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Петерссон Адам
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.31
|Фрицсон Людвиг
|5
|0.17
|Васич Никола
|5
|0.17
|Акерманн Кевин
|3
|0.1
|Инусса Зейдан
|3
|0.1
|Alexander Jensen
|2
|0.07
|Marijan Cosic
|2
|0.07
|Йоханссон Александр II
|2
|0.07
|Samuel Holm
|1
|0.03
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.03
|Оморова Ричи
|1
|0.03
|Кроон Самуэль
|1
|0.03
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Йоханссон Херман
|6
|0
|Эйле Ноа
|6
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Петерссон Адам
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Leo Walta
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amadeus Soegaard
|6
|1
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Торбьерн Эггем
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
11
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Броммапойкарна
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
15
10
Мьельбю
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Броммапойкарна
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
14
19
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
1
7%
6
32%
76-90
Пропущено
17
30
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
4
13%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
5
29%
29%
4
13%
61-75
5
29%
29%
9
30%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
13%
5
31%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
5
36%
5
23%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
14%
8
36%
76-90
Забито
29
35
17 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
12 Не забивали 7
5
17%
6
17%
1-15
3
10%
7
20%
16-30
9
31%
1
3%
31-45
5
17%
8
23%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
4
14%
8
23%
76-90
Пропущено
31
52
12 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 22
3
10%
6
12%
1-15
4
13%
8
15%
16-30
5
16%
10
19%
31-45
6
19%
5
10%
46-60
6
19%
6
12%
61-75
7
23%
17
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0
Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1
Результаты матчей
Мьельбю
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
59
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
59
77
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
217
1018
1216
325
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|29
|20
|4
|5
|57 - 23
|64
|2.
|29
|19
|4
|6
|61 - 27
|61
|3.
|29
|18
|3
|8
|68 - 37
|57
|4.
|29
|15
|5
|9
|40 - 34
|50
|5.
|29
|14
|3
|12
|36 - 31
|45
|6.
|29
|11
|10
|8
|39 - 37
|43
|7.
|29
|12
|6
|11
|33 - 39
|42
|8.
|29
|11
|6
|12
|49 - 44
|39
|9.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|29 - 31
|39
|10.
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|28 - 42
|35
|12.
|28
|8
|8
|12
|30 - 36
|32
|13.
|28
|7
|9
|12
|30 - 35
|30
|14.
|0:0
|29
|8
|4
|17
|36 - 51
|28
|15.
|0:0
|29
|7
|5
|17
|27 - 58
|26
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|31 - 11
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|14
|8
|4
|2
|27 - 19
|28
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|9.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|11.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|12.
|14
|5
|3
|6
|19 - 13
|18
|13.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|14.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|14 - 17
|16
|15.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|1
|3
|26 - 12
|31
|2.
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|9.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|10.
|14
|4
|3
|7
|14 - 25
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|20 - 29
|14
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 36
|9
|16.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9