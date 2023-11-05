Тур: 29. Стадион: Страндваллен.
1:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаРослер Колин
36' Желтая карточкаБергстрем Якоб
0:1
44' ГолТорбьерн Эггем
79' Желтая карточкаSamuel Holm
85' Желтая карточкаАбрахамссон Александер
86' Желтая карточкаЙоханссон Херман
0:2
90' ПенальтиИнусса Зейдан
1:2
90' ГолБергстрем Якоб
90'+6
Ход матча
20'
36'
44'
79'
86'
90'
0:2
90'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 9
-
4 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Мьельбю
Броммапойкарна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.71
Среднее время на гол
77
126
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|6
|0.21
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.14
|Йоханссон Херман
|3
|0.1
|Штоль Адам
|3
|0.1
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Leo Walta
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.07
|Эйле Ноа
|1
|0.03
|Бергстрем Якоб
|1
|0.03
|Петтерссон Том
|1
|0.03
|Кричак Иван
|1
|0.03
|Рослер Колин
|1
|0.03
|Seedy Jagne
|1
|0.03
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0.03
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Петерссон Адам
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.31
|Фрицсон Людвиг
|5
|0.17
|Васич Никола
|5
|0.17
|Инусса Зейдан
|4 (1)
|0.14
|Акерманн Кевин
|3
|0.1
|Alexander Jensen
|2
|0.07
|Marijan Cosic
|2
|0.07
|Йоханссон Александр II
|2
|0.07
|Samuel Holm
|1
|0.03
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.03
|Оморова Ричи
|1
|0.03
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|Кроон Самуэль
|1
|0.03
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Йоханссон Херман
|7
|0
|Эйле Ноа
|6
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Рослер Колин
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Петерссон Адам
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Leo Walta
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Amadeus Soegaard
|6
|1
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Samuel Holm
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Абрахамссон Александер
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Торбьерн Эггем
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
11
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Броммапойкарна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
15
10
Мьельбю
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Броммапойкарна
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
14
21
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
1
7%
7
33%
76-90
Пропущено
19
30
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
4
13%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
5
26%
4
13%
61-75
6
32%
9
30%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
13%
5
31%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
14
22
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
5
36%
5
23%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
14%
8
36%
76-90
Забито
29
37
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
13 Не забивали 7
5
17%
6
16%
1-15
3
10%
7
19%
16-30
9
31%
2
5%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
4
14%
9
24%
76-90
Пропущено
33
52
13 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
3
9%
6
12%
1-15
4
12%
8
15%
16-30
6
18%
10
19%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
6
18%
6
12%
61-75
8
24%
17
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0
Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1
Результаты матчей
Мьельбю
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
104
510
59
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
123
59
87
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
227
1019
1316
326
326
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9