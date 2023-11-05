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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 29. Стадион: .
Мьельбю
1:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
20' Желтая карточка
Рослер Колин
36' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
0:1
44' Гол
Торбьерн Эггем
79' Желтая карточка
Samuel Holm
85' Желтая карточка
Абрахамссон Александер
86' Желтая карточка
Йоханссон Херман
0:2
90' Пенальти
Инусса Зейдан
1:2
90' Гол
Бергстрем Якоб
90'+6

Ход матча

20'
Рослер Колин
 
36'
Бергстрем Якоб
 
44'
0:1
Торбьерн Эггем
(Петтерссон Оскар)
66'
Йоханссон Александр
Штоль Адам
 
66'
Лёфквист Дэвид
Петерссон Адам
 
66'
Love Bjoernson
Фенгер Макс
 
74'
 
Тимосси-Андерссон Алекс
Петтерссон Оскар
79'
 
Samuel Holm
85'
 
Абрахамссон Александер
86'
Йоханссон Херман
 
86'
 
Васич Никола
Йоханссон Александр
89'
Брорссон Арвид
Викстрём Расмус
 
90'
0:2
Инусса Зейдан
90'
 
Сулака Ребин
Торбьерн Эггем
90'
Бергстрем Якоб
(Elliot Stroud)
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 9
  • 4 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Тернквист
Ноэль
26
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
29
Эйле
Ноа
14
Йоханссон
Херман
21
Петерссон
Адам
22
Густавссон
Йеспер
11
Штоль
Адам
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
9
Фенгер
Макс
20
Filip
Sidklev
14
Лёфгрен
Йеспер
4
Amadeus
Soegaard
3
Абрахамссон
Александер
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
2
Торбьерн
Эггем
7
Петтерссон
Оскар
18
Йоханссон
Александр
II
27
Инусса
Зейдан
Мьельбю
3-5-2
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

Мьельбю
Броммапойкарна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

А
2:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
А
0:1
А
0:1
А
2:0
А
4:2
А
1:0
А
0:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.71

Среднее время на гол

77
126

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 6 0.21
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.14
Йоханссон Херман 3 0.1
Штоль Адам 3 0.1
Брорссон Арвид 2 0.07
Leo Walta 2 0.07
Йоханссон Александр 2 (1) 0.07
Эйле Ноа 1 0.03
Бергстрем Якоб 1 0.03
Петтерссон Том 1 0.03
Кричак Иван 1 0.03
Рослер Колин 1 0.03
Seedy Jagne 1 0.03
Gudmundur Nokkvason 1 0.03
Густафссон Виктор 0 0
Моро Мамудо 0 0
Петерссон Адам 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 9 (2) 0.31
Фрицсон Людвиг 5 0.17
Васич Никола 5 0.17
Инусса Зейдан 4 (1) 0.14
Акерманн Кевин 3 0.1
Alexander Jensen 2 0.07
Marijan Cosic 2 0.07
Йоханссон Александр II 2 0.07
Samuel Holm 1 0.03
Сёдерстрём Тим 1 0.03
Оморова Ричи 1 0.03
Торбьерн Эггем 1 0.03
Кроон Самуэль 1 0.03
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Лёфгрен Йеспер 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 7 0
Йоханссон Херман 7 0
Эйле Ноа 6 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Александр 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Рослер Колин 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Петтерссон Том 1 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Петерссон Адам 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Leo Walta 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Amadeus Soegaard 6 1
Фрицсон Людвиг 5 0
Акерманн Кевин 5 0
Чалышир Андре 4 0
Samuel Holm 4 0
Васич Никола 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Абрахамссон Александер 3 0
Оморова Ричи 3 0
Торбьерн Эггем 2 0
Alexander Jensen 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
11
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Броммапойкарна
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

15
10
Мьельбю
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Броммапойкарна
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

11
19

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

14
21
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
2
14%
5
24%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
1
7%
7
33%
76-90

Пропущено

19
30
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
5%
4
13%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
5
26%
4
13%
61-75
6
32%
9
30%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
13%
5
31%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

14
22
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
5
36%
5
23%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
2
14%
8
36%
76-90

Забито

29
37
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
13 Не забивали 7
5
17%
6
16%
1-15
3
10%
7
19%
16-30
9
31%
2
5%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
4
14%
9
24%
76-90

Пропущено

33
52
13 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
3
9%
6
12%
1-15
4
12%
8
15%
16-30
6
18%
10
19%
31-45
6
18%
5
10%
46-60
6
18%
6
12%
61-75
8
24%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0
Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0
Броммапойкарна
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1

Результаты матчей

Мьельбю
Броммапойкарна

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
2
10 раз 34%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
5
9
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
8
7
2
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
22
7
10
19
1.5
13
16
3
26
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 29 20 4 5 59 - 25 64
2.
Мальмё
 29 19 4 6 61 - 27 61
3.
Хеккен
 29 18 3 8 68 - 37 57
4.
Юргорден
 29 15 5 9 40 - 34 50
5.
Вернаму
 29 14 3 12 36 - 31 45
6.
Хаммарбю
 29 11 10 8 39 - 37 43
7.
Кальмар
 29 12 6 11 33 - 39 42
8.
Сириус
 29 11 6 12 49 - 44 39
9.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
10.
Мьельбю
 29 11 5 13 30 - 33 38
11.
Хальмстад
 29 9 8 12 28 - 42 35
12.
АИК
 28 8 8 12 30 - 36 32
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 30 - 35 30
14.
Броммапойкарна
 29 9 3 17 38 - 52 30
15.
Дегерфорс
 29 7 5 17 29 - 60 26
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
10.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
11.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
12.
Гётеборг
 14 5 3 6 19 - 13 18
13.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
14.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
11.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Перссон Хоаким 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Петтерссон Оскар сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Торбьерн Эггем бьет в цель!
    • 36'
      Бергстрем Якоб получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Colin Roesler получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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