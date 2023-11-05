Тур: 29.
Ход матча
5'
0:1
10
Бук
Робин
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
31 David Celic
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Йёнчёпинг
ГАИС
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.57
Среднее время на гол
101
157
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.06
0.81
Тотал матчей
2.5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
110
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.28
|Сильверхолт Тейлор
|8
|0.28
|Pashang Abdulla
|8
|0.28
|Николич Марко
|3
|0.1
|August Karlin
|2
|0.07
|Бернтссон Александер
|2
|0.07
|Нордстрем Элиас
|2
|0.07
|Arvid Eriksson
|2
|0.07
|Моенза Малкольм
|1
|0.03
|Flamur Dzelili
|1
|0.03
|Sadmir Zekovic
|1
|0.03
|Торссон Антон
|1
|0.03
|Маннс Йеспер
|1
|0.03
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.03
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Ben Engdahl
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|11 (3)
|0.38
|Селик Мерван
|10
|0.34
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.28
|Axel Henriksson
|6
|0.21
|Фрайди Ричард
|4
|0.14
|Норен Аксель
|3
|0.1
|Gustav Lundgren
|2
|0.07
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.07
|Filip Beckman
|2
|0.07
|Robin Frej
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.03
|Салихович Дино
|1
|0.03
|Viktor Krueger
|1
|0.03
|Anes Cardaklija
|1
|0.03
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|6
|1
|Flamur Dzelili
|6
|0
|August Karlin
|4
|1
|Arvid Eriksson
|3
|1
|Бук Робин
|4
|0
|Адриан Самуэль
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Сильверхолт Тейлор
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Николич Марко
|2
|0
|Ben Engdahl
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|7
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Селик Мерван
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Axel Henriksson
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
ГАИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
13
5
Йёнчёпинг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
ГАИС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
15
27
Йёнчёпинг
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
36% (10)
14% (4)
ГАИС
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
28
32
Голы по времени матча
Забито
27
32
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
6
22%
5
16%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
2
7%
7
22%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
7
26%
5
16%
61-75
4
15%
6
19%
76-90
Пропущено
17
9
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
8
47%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Забито
20
27
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
3
15%
3
11%
1-15
4
20%
5
19%
16-30
5
25%
5
19%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
3
15%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
30
13
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
10%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
3
10%
4
31%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
7
23%
4
31%
76-90
Забито
47
59
23 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 7
9
19%
8
14%
1-15
7
15%
11
19%
16-30
7
15%
12
20%
31-45
7
15%
6
10%
46-60
10
21%
8
14%
61-75
7
15%
14
24%
76-90
Пропущено
47
22
16 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
25 Не пропускали 15
5
11%
1
5%
1-15
5
11%
2
9%
16-30
6
13%
4
18%
31-45
11
23%
7
32%
46-60
8
17%
2
9%
61-75
12
26%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2
ГАИС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0
Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1
Результаты матчей
Йёнчёпинг
ГАИС
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
2:2
5 раз 18%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
4 раза 14%
6
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
95
95
212
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
68
77
212
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
1513
1612
424
1117
127
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|6
|4
|48 - 22
|63
|2.
|1:0
|29
|17
|6
|6
|60 - 22
|57
|3.
|30
|16
|6
|8
|57 - 37
|54
|4.
|29
|15
|7
|7
|49 - 31
|52
|5.
|29
|11
|6
|12
|39 - 47
|39
|6.
|29
|9
|12
|8
|42 - 39
|39
|7.
|29
|11
|5
|13
|35 - 42
|38
|8.
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|29
|9
|9
|11
|35 - 44
|36
|10.
|29
|9
|7
|13
|38 - 52
|34
|11.
|29
|8
|10
|11
|43 - 42
|34
|12.
|29
|8
|9
|12
|32 - 36
|33
|13.
|0:1
|29
|7
|10
|12
|43 - 52
|31
|14.
|28
|8
|5
|15
|39 - 50
|29
|15.
|29
|7
|8
|14
|31 - 46
|29
|16.
|28
|6
|9
|13
|24 - 41
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|4
|0
|24 - 5
|34
|2.
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|3.
|1:0
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|14
|8
|2
|4
|27 - 13
|26
|6.
|15
|6
|7
|2
|25 - 10
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|9.
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|10.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|11.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|24 - 21
|22
|12.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|21 - 26
|19
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 15
|17
|16.
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|32 - 10
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|4.
|14
|6
|3
|5
|17 - 18
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|6.
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|10.
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|14
|2
|3
|9
|18 - 32
|9
|14.
|0:1
|14
|1
|6
|7
|19 - 31
|9
|15.
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|16.
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9