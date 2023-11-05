  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 29.
Йёнчёпинг
0:1
Первый тайм: 27'
ГАИС
0'
0:1
5' Гол
Норен Аксель

Ход матча

5'
0:1
Норен Аксель
(Селик Мерван)
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
ГАИС
9.42
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6.30
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3.90
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Александр
2
Ben
Engdahl
3
Бернтссон
Александер
4
Маннс
Йеспер
7
Моенза
Малкольм
8
Адриан
Самуэль
27
Нордстрем
Элиас
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
23
Hady
Saleh
Karim
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
12
Robin
Frej
16
Салихович
Дино
7
Оберг
Йоаким
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
Йёнчёпинг
4-1-4-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
ГАИС

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
0:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.57

Среднее время на гол

101
157

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
0.81

Тотал матчей

2.5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

84
110

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.28
Сильверхолт Тейлор 8 0.28
Pashang Abdulla 8 0.28
Николич Марко 3 0.1
August Karlin 2 0.07
Бернтссон Александер 2 0.07
Нордстрем Элиас 2 0.07
Arvid Eriksson 2 0.07
Моенза Малкольм 1 0.03
Flamur Dzelili 1 0.03
Sadmir Zekovic 1 0.03
Торссон Антон 1 0.03
Маннс Йеспер 1 0.03
Страндсатер Даниэль 1 0.03
Эль Кабир Отман 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Ben Engdahl 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 11 (3) 0.38
Селик Мерван 10 0.34
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.28
Axel Henriksson 6 0.21
Фрайди Ричард 4 0.14
Норен Аксель 3 0.1
Gustav Lundgren 2 0.07
Вангберг Август 2 0.07
Оберг Йоаким 2 (1) 0.07
Filip Beckman 2 0.07
Robin Frej 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.03
Салихович Дино 1 0.03
Viktor Krueger 1 0.03
Anes Cardaklija 1 0.03
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 6 1
Flamur Dzelili 6 0
August Karlin 4 1
Arvid Eriksson 3 1
Бук Робин 4 0
Адриан Самуэль 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Сильверхолт Тейлор 3 0
Нильссон Александр 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Николич Марко 2 0
Ben Engdahl 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 7 0
Фрайди Ричард 3 1
Селик Мерван 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Axel Henriksson 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Chovanie Amatkarijo 2 0
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
ГАИС
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
5
Йёнчёпинг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
ГАИС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

15
27
Йёнчёпинг
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
36% (10)
14% (4)
ГАИС
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

28
32

Голы по времени матча

Забито

27
32
11 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
6
22%
5
16%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
2
7%
7
22%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
7
26%
5
16%
61-75
4
15%
6
19%
76-90

Пропущено

17
9
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
8
47%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Забито

20
27
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
3
15%
3
11%
1-15
4
20%
5
19%
16-30
5
25%
5
19%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
3
15%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

30
13
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
10%
1
8%
1-15
5
17%
1
8%
16-30
5
17%
1
8%
31-45
3
10%
4
31%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
7
23%
4
31%
76-90

Забито

47
59
23 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 19
4 Не забивали 7
9
19%
8
14%
1-15
7
15%
11
19%
16-30
7
15%
12
20%
31-45
7
15%
6
10%
46-60
10
21%
8
14%
61-75
7
15%
14
24%
76-90

Пропущено

47
22
16 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
25 Не пропускали 15
5
11%
1
5%
1-15
5
11%
2
9%
16-30
6
13%
4
18%
31-45
11
23%
7
32%
46-60
8
17%
2
9%
61-75
12
26%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2
ГАИС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0
Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1

Результаты матчей

Йёнчёпинг
ГАИС

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:6
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
2:2
5 раз 18%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
4 раза 14%
6
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
9
5
2
12
2.5
6
8
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
2
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
15
13
1.5
16
12
4
24
2.5
11
17
1
27
3.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 29 19 6 4 48 - 22 63
2.
ГАИС
 1:0 29 17 6 6 60 - 22 57
3.
Эстер
 30 16 6 8 57 - 37 54
4.
Утсиктенс
 29 15 7 7 49 - 31 52
5.
Ландскруна
 29 11 6 12 39 - 47 39
6.
Эстерсунд
 29 9 12 8 42 - 39 39
7.
Браге
 29 11 5 13 35 - 42 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 29 9 9 11 35 - 44 36
10.
Сундсвалль
 29 9 7 13 38 - 52 34
11.
Эребру
 29 8 10 11 43 - 42 34
12.
Хельсинборг
 29 8 9 12 32 - 36 33
13.
Йёнчёпинг
 0:1 29 7 10 12 43 - 52 31
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Эргрюте
 29 7 8 14 31 - 46 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
3.
ГАИС
 1:0 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Эребру
 15 6 7 2 25 - 10 25
7.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
8.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Йёнчёпинг
 0:1 15 6 4 5 24 - 21 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
14.
Сундсвалль
 15 5 4 6 21 - 26 19
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 1:0 15 8 4 3 32 - 10 28
3.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
6.
Ландскруна
 15 5 2 8 18 - 30 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Йёнчёпинг
 0:1 14 1 6 7 19 - 31 9
15.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Селик Мерван сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Норен Аксель бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится ничьей.
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Йёнчёпинг
Ничья
ГАИС
9.42
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6.30
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3.90
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