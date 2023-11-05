Тур: 29.
1:1
Второй тайм: 79'
Ход матча
20'
1:0
48'
1:1
13
Пичках
Пайя
20
Дурмаз
Элиас
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дурмаз ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Yagan SasmanЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
70 Mendi I
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
История личных встреч
Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Среднее время на гол
49
108
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|6
|0.2
|Пичках Пайя
|6
|0.2
|Андерссон Эрик
|5 (1)
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.13
|Симба Мунга
|3
|0.1
|Бурман Маркус
|3
|0.1
|Карстрем Йеспер
|3
|0.1
|Лундстрём Роберт
|2
|0.07
|Халлениус Линус
|2
|0.07
|Блумквист Александр
|2
|0.07
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.03
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|5 (3)
|0.17
|Armin Culum
|5
|0.17
|Модиг Йеспер
|2
|0.07
|Leo Lif
|2
|0.07
|Emmanuel Duah
|2
|0.07
|Oskar Lindberg
|2
|0.07
|Якубу Алию
|1
|0.03
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.03
|Ryan Williams II
|1
|0.03
|Адольфссон Маттис
|1
|0.03
|Anton Ekeroth
|1
|0.03
|Ларссон Адам
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|8
|0
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Андерссон Эрик
|6
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Дурмаз Элиас
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|8
|0
|Oskar Lindberg
|6
|0
|Robin Sundgren
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Сульич Али
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Leo Lif
|3
|0
|Yagan Sasman
|1
|1
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|2
|0
|Theodor Hansemon
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сирианска Эскильстуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
4
Сундсвалль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сирианска Эскильстуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
15
12
Сундсвалль
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Сирианска Эскильстуна
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
26
16
Голы по времени матча
Забито
20
8
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
17 Не забивали 23
1
5%
1
13%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
25%
2
25%
46-60
7
35%
2
25%
61-75
2
10%
2
25%
76-90
Пропущено
26
27
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
4%
5
19%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
7
27%
5
19%
61-75
5
19%
6
22%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
1
6%
6
43%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
3
19%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
8
31%
2
13%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
3
12%
3
19%
76-90
Забито
37
22
13 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
9 Не забивали 13
4
11%
3
14%
1-15
7
19%
3
14%
16-30
2
5%
2
9%
31-45
6
16%
8
36%
46-60
12
32%
2
9%
61-75
6
16%
4
18%
76-90
Пропущено
52
43
21 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
3
6%
8
19%
1-15
12
23%
5
12%
16-30
6
12%
9
21%
31-45
12
23%
6
14%
46-60
11
21%
6
14%
61-75
8
15%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2
Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 2:2 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 1:3 Сирианска Эскильстуна - Арамейск-Сирианска 0:0
Карлшлунд - Сирианска Эскильстуна 2:4 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3
Результаты матчей
Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 18%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
13 раз 46%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
78
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
59
311
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1513
1217
721
425
226
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|6
|4
|48 - 22
|63
|2.
|29
|17
|6
|6
|61 - 22
|57
|3.
|30
|16
|6
|8
|57 - 37
|54
|4.
|29
|15
|7
|7
|49 - 31
|52
|5.
|1:0
|29
|11
|7
|11
|38 - 49
|40
|6.
|29
|11
|6
|12
|39 - 47
|39
|7.
|29
|9
|12
|8
|42 - 39
|39
|8.
|29
|11
|5
|13
|35 - 42
|38
|9.
|29
|9
|9
|11
|35 - 44
|36
|10.
|1:1
|30
|9
|8
|13
|39 - 53
|35
|11.
|29
|8
|10
|11
|43 - 42
|34
|12.
|29
|8
|9
|12
|32 - 36
|33
|13.
|29
|7
|10
|12
|43 - 53
|31
|14.
|0:1
|29
|8
|5
|16
|39 - 51
|29
|15.
|29
|7
|8
|14
|31 - 46
|29
|16.
|1:1
|29
|6
|10
|13
|25 - 42
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|4
|0
|24 - 5
|34
|2.
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|3.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|14
|8
|2
|4
|27 - 13
|26
|6.
|15
|6
|7
|2
|25 - 10
|25
|7.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|9.
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|10.
|1:0
|15
|7
|2
|6
|18 - 25
|23
|11.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|12.
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|13.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|14.
|1:1
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|15.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|15 - 15
|17
|16.
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|15
|8
|4
|3
|33 - 10
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|4.
|14
|6
|3
|5
|17 - 18
|21
|5.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|6.
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|7.
|1:1
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|10.
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|1:1
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|13.
|14
|2
|3
|9
|18 - 32
|9
|14.
|14
|1
|6
|7
|19 - 31
|9
|15.
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|16.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|13 - 35
|5
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9