  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 29.
Сундсвалль
1:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
20' Гол
Энгблум Понтус
1:1
48' Гол
Ryan Williams II
87' Желтая карточка
Сульич Али
90'+8
1
Йонссон
Оскар
2
Kojo
Peprah
Oppeng
15
Лундстрём
Роберт
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
44
Стоянович-Фредин
Оливер
13
Пичках
Пайя
11
Карстрем
Йеспер
21
Энгблум
Понтус
20
Дурмаз
Элиас
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
20
Emmanuel
Duah
17
Ludwig
Thorell
23
Armin
Culum
9
Ларссон
Адам
Сундсвалль
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1

История личных встреч

Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:1
ТМК
1:2
ТМК
2:0
С
3:1
С
2:0
С
2:3
С
3:2
А
1:0
А
0:0
А
1:2
А
3:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Среднее время на гол

49
108

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 6 0.2
Пичках Пайя 6 0.2
Андерссон Эрик 5 (1) 0.17
Бенгтссон Йохан 4 0.13
Симба Мунга 3 0.1
Бурман Маркус 3 0.1
Карстрем Йеспер 3 0.1
Лундстрём Роберт 2 0.07
Халлениус Линус 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Стенсхаген Теодор 1 0.03
Дурмаз Элиас 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 5 (3) 0.17
Armin Culum 5 0.17
Модиг Йеспер 2 0.07
Leo Lif 2 0.07
Emmanuel Duah 2 0.07
Oskar Lindberg 2 0.07
Якубу Алию 1 0.03
Карлссон Аджей Симон 1 0.03
Ryan Williams II 1 0.03
Адольфссон Маттис 1 0.03
Anton Ekeroth 1 0.03
Ларссон Адам 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 8 0
Лундстрём Роберт 7 0
Андерссон Эрик 6 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Дурмаз Элиас 2 0
Бурман Маркус 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Alexander Larsson 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 8 0
Oskar Lindberg 6 0
Robin Sundgren 5 0
Сульич Али 4 0
Худу Абдул Халик 4 0
Мааруф Самир 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Паломино Марсело 3 0
Leo Lif 3 0
Yagan Sasman 1 1
Модиг Йеспер 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Hussein Cabdi Mohammed 2 0
Theodor Hansemon 2 0
Ларссон Адам 1 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сирианска Эскильстуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
5
Сундсвалль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сирианска Эскильстуна
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

15
12
Сундсвалль
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Сирианска Эскильстуна
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

27
17

Голы по времени матча

Забито

21
9
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
17 Не забивали 23
1
5%
1
11%
1-15
6
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
5
24%
3
33%
46-60
7
33%
2
22%
61-75
2
10%
2
22%
76-90

Пропущено

27
28
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
1
4%
5
18%
1-15
6
22%
3
11%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
5
19%
4
14%
46-60
7
26%
5
18%
61-75
5
19%
6
21%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
1
6%
6
43%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
3
19%
1-15
6
23%
3
19%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
8
31%
2
13%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
3
12%
3
19%
76-90

Забито

38
23
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
9 Не забивали 13
4
11%
3
13%
1-15
8
21%
3
13%
16-30
2
5%
2
9%
31-45
6
16%
9
39%
46-60
12
32%
2
9%
61-75
6
16%
4
17%
76-90

Пропущено

53
44
21 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 25
3
6%
8
18%
1-15
12
23%
6
14%
16-30
6
11%
9
20%
31-45
13
25%
6
14%
46-60
11
21%
6
14%
61-75
8
15%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2
Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 2:2 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 1:3 Сирианска Эскильстуна - Арамейск-Сирианска 0:0
Карлшлунд - Сирианска Эскильстуна 2:4 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3

Результаты матчей

Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
13 раз 45%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
4
7
9
1.5
4
10
1
15
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
6
9
5
9
1.5
3
12
3
11
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
16
13
12
18
1.5
7
22
4
26
2.5
2
27
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 29 19 6 4 48 - 22 63
2.
ГАИС
 29 17 6 6 61 - 22 57
3.
Эстер
 30 16 6 8 57 - 37 54
4.
Утсиктенс
 29 15 7 7 49 - 31 52
5.
Ландскруна
 29 11 6 12 39 - 47 39
6.
Эстерсунд
 29 9 12 8 42 - 39 39
7.
Браге
 29 11 5 13 35 - 42 38
8.
Треллеборг
 29 10 8 11 39 - 51 38
9.
Гефле
 29 9 9 11 35 - 44 36
10.
Сундсвалль
 30 9 8 13 39 - 53 35
11.
Эребру
 29 8 10 11 43 - 42 34
12.
Хельсинборг
 29 8 9 12 32 - 36 33
13.
Йёнчёпинг
 29 7 10 12 43 - 53 31
14.
Сковде АИК
 29 8 6 15 41 - 52 30
15.
Эргрюте
 29 7 8 14 31 - 46 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 29 6 10 13 25 - 42 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Эребру
 15 6 7 2 25 - 10 25
7.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
8.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Йёнчёпинг
 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сундсвалль
 16 5 5 6 22 - 27 20
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
6.
Ландскруна
 15 5 2 8 18 - 30 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
15.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
16.
Сковде АИК
 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • 48'
    Ларссон Адам сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Райан Уильямс бьет в цель!
  • 46'
    Emmanuel Duah уходит с поля. Oskar Lindberg выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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