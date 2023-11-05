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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 29. Стадион: .
Хальмстад
3:0
Конец матча
Кальмар
0'
11' Желтая карточка
Ахльстранд Эрик
26' Желтая карточка
Саетра Ларс
1:0
42' Гол
Naeem Mohammed
2:0
51' Гол
Naeem Mohammed
3:0
61' Гол
Viktor Granath
90'+5
12
Пальссон
Мальте
2
Боаки
Томас
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
16
Хьертстранд
Бенджамин
10
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
14
Шамун
Ноа
Хальмстад
4-4-2
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Кальмар

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:3
А
2:0
А
0:1
А
1:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
2:0
ТМК
2:1
А
1:0
А
1:0
ТМК
2:0
А
1:3
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:0
А
0:1
ТМС
1:0
А
2:2
А
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.92
0.58

Среднее время на гол

98
154

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.04
0.71

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

86
127

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 8 (2) 0.28
Naeem Mohammed 7 0.24
Ахльстранд Эрик 3 0.1
Карлссон Каспер 2 0.07
Офосу-Айе Фил 1 0.03
Аль-Аммари Амир 1 0.03
Боаки Томас 1 0.03
Йоханссон Александр II 1 0.03
Gabriel Wallentin 1 0.03
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 9 0.31
Скрабб Симон 7 (2) 0.24
Райович Милета 7 0.24
Шамун Ноа 3 0.1
Саетра Ларс 3 0.1
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Хальберг Мелькер 1 0.03
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Олафссон Давид-Кристьян 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Каспер 7 0
Баффо Джозеф 4 1
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 3 1
Ахльстранд Эрик 4 0
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ульссон Маркус 2 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Боаки Томас 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Юханссон Марко 0 1
Нильссон Малькольм 1 0
Пальссон Мальте 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 4 2
Саетра Ларс 5 0
Гояни Роберт 3 1
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Кальмар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
6
Хальмстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кальмар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

8
14
Хальмстад
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Кальмар
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
0
0%
5
28%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
4
31%
5
28%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
5
28%
4
19%
16-30
4
22%
4
19%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
28%
2
10%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
7
41%
76-90

Пропущено

26
15
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
15%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
15%
5
33%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
9
35%
2
13%
76-90

Забито

26
35
13 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 16
12 Не забивали 7
0
0%
10
29%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
8
31%
8
23%
31-45
6
23%
1
3%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
4
15%
8
23%
76-90

Пропущено

44
36
18 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
5
11%
4
11%
1-15
9
20%
6
17%
16-30
4
9%
6
17%
31-45
6
14%
10
28%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
14
32%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Кальмар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3

Результаты матчей

Хальмстад
Кальмар

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:3
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
3
5
10
1.5
5
9
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
20
9
10
19
1.5
9
20
1
28
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 29 20 4 5 57 - 23 64
2.
Мальмё
 29 19 4 6 61 - 27 61
3.
Хеккен
 29 18 3 8 68 - 37 57
4.
Юргорден
 29 15 5 9 40 - 34 50
5.
Вернаму
 29 14 3 12 36 - 31 45
6.
Хаммарбю
 29 11 10 8 39 - 37 43
7.
Кальмар
 29 12 6 11 33 - 39 42
8.
Сириус
 29 11 6 12 49 - 44 39
9.
Мьельбю
 0:0 29 11 6 12 29 - 31 39
10.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
11.
Хальмстад
 29 9 8 12 28 - 42 35
12.
АИК
 28 8 8 12 30 - 36 32
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 30 - 35 30
14.
Броммапойкарна
 0:0 29 8 4 17 36 - 51 28
15.
Дегерфорс
 0:0 29 7 5 17 27 - 58 26
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 0:0 15 10 3 2 31 - 11 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
10.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
11.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
12.
Гётеборг
 14 5 3 6 19 - 13 18
13.
Дегерфорс
 0:0 14 5 2 7 17 - 22 17
14.
Мьельбю
 0:0 15 4 4 7 14 - 17 16
15.
Броммапойкарна
 0:0 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 0:0 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
11.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
12.
Броммапойкарна
 0:0 15 4 2 9 20 - 29 14
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Дегерфорс
 0:0 15 2 3 10 10 - 36 9
16.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Перссон Хоаким 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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