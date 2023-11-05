Тур: 29. Стадион: Oerjans Vall.
0'
11' Желтая карточкаАхльстранд Эрик
26' Желтая карточкаСаетра Ларс
1:0
42' ГолNaeem Mohammed
2:0
51' ГолNaeem Mohammed
3:0
61' ГолViktor Granath
90'+5
Ход матча
11'
26'
42'
51'
2:0
61'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Хальмстад
Кальмар
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.92
0.58
Среднее время на гол
98
154
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.04
0.71
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
86
127
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|8 (2)
|0.28
|Naeem Mohammed
|7
|0.24
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.1
|Карлссон Каспер
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.03
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.03
|Боаки Томас
|1
|0.03
|Йоханссон Александр II
|1
|0.03
|Gabriel Wallentin
|1
|0.03
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|9
|0.31
|Скрабб Симон
|7 (2)
|0.24
|Райович Милета
|7
|0.24
|Шамун Ноа
|3
|0.1
|Саетра Ларс
|3
|0.1
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Хальберг Мелькер
|1
|0.03
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлссон Каспер
|7
|0
|Баффо Джозеф
|4
|1
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|1
|Ахльстранд Эрик
|4
|0
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ульссон Маркус
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Боаки Томас
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Юханссон Марко
|0
|1
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Пальссон Мальте
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|4
|2
|Саетра Ларс
|5
|0
|Гояни Роберт
|3
|1
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Кальмар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
6
Хальмстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кальмар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
8
14
Хальмстад
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Кальмар
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
0
0%
5
28%
1-15
4
31%
3
17%
16-30
4
31%
5
28%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
5
28%
4
19%
16-30
4
22%
4
19%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
28%
2
10%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
4
31%
3
18%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
7
41%
76-90
Пропущено
26
15
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
15%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
15%
5
33%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
9
35%
2
13%
76-90
Забито
26
35
13 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 16
12 Не забивали 7
0
0%
10
29%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
8
31%
8
23%
31-45
6
23%
1
3%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
4
15%
8
23%
76-90
Пропущено
44
36
18 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
5
11%
4
11%
1-15
9
20%
6
17%
16-30
4
9%
6
17%
31-45
6
14%
10
28%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
14
32%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Кальмар
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Кальмар - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3
Результаты матчей
Хальмстад
Кальмар
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:3
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
3
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
510
59
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
59
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
209
1019
920
128
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|29
|20
|4
|5
|57 - 23
|64
|2.
|29
|19
|4
|6
|61 - 27
|61
|3.
|29
|18
|3
|8
|68 - 37
|57
|4.
|29
|15
|5
|9
|40 - 34
|50
|5.
|29
|14
|3
|12
|36 - 31
|45
|6.
|29
|11
|10
|8
|39 - 37
|43
|7.
|29
|12
|6
|11
|33 - 39
|42
|8.
|29
|11
|6
|12
|49 - 44
|39
|9.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|29 - 31
|39
|10.
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|11.
|29
|9
|8
|12
|28 - 42
|35
|12.
|28
|8
|8
|12
|30 - 36
|32
|13.
|28
|7
|9
|12
|30 - 35
|30
|14.
|0:0
|29
|8
|4
|17
|36 - 51
|28
|15.
|0:0
|29
|7
|5
|17
|27 - 58
|26
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|0
|1
|49 - 18
|42
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|31 - 11
|33
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|14
|8
|4
|2
|27 - 19
|28
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|9.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|11.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|12.
|14
|5
|3
|6
|19 - 13
|18
|13.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|14.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|14 - 17
|16
|15.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|1
|3
|26 - 12
|31
|2.
|15
|9
|1
|5
|24 - 16
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|9.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|10.
|14
|4
|3
|7
|14 - 25
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|20 - 29
|14
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 36
|9
|16.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9