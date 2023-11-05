Тур: 29. Стадион: Boraas Arena.
0'
24' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
0:1
39' ГолКорач Сеид
58' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
1:1
59' ГолХольмен Себастьян
65' Желтая карточкаКорач Сеид
76' Желтая карточкаЭрквист Расмус
1:2
79' ГолГваргис Питер
2:2
90' ГолСедерберг Ноа
90' Желтая карточкаГранат Густав
90'+15
Ход матча
39'
0:1
59'
65'
76'
79'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 7
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Эльфсборг
Дегерфорс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1.25
3
Среднее время на гол
72
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
0.88
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
48
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|11 (2)
|0.38
|Ондрейка Якоб
|7
|0.24
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.24
|Бернхардссон Александер
|6
|0.21
|Michael Baidoo
|5 (1)
|0.17
|Ларссон Йохан
|4
|0.14
|Фрик Пер
|3
|0.1
|Седерберг Ноа
|2
|0.07
|Jalal Abdulai
|2
|0.07
|Лагербильке Густав
|2
|0.07
|Касем Ахмед
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|1
|0.03
|Хедлунд Симон
|1
|0.03
|Emmanuel Boateng2
|1
|0.03
|Лав Джек Купер
|1
|0.03
|Хольмен Себастьян
|1
|0.03
|Рёмер Андре
|1
|0.03
|Томасен Йенс
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|6 (1)
|0.21
|Эрквист Расмус
|4
|0.14
|Вукоевич Диян
|3
|0.1
|Гранат Густав
|2
|0.07
|Бузаине Элиас
|2
|0.07
|Линдгрен Густав
|2
|0.07
|Гравиус Христос
|1
|0.03
|Гваргис Питер
|1
|0.03
|Салмон Джастин
|1
|0.03
|Мартенссон Йохан
|1
|0.03
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.03
|Линделль Эрик
|1
|0.03
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.03
|Павлович Дамьян
|1
|0.03
|Корач Сеид
|1
|0.03
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|6
|0
|Jalal Abdulai
|4
|1
|Хульт Никлас
|5
|0
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Касем Ахмед
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрквист Расмус
|7
|1
|Гравиус Христос
|6
|1
|Корач Сеид
|6
|0
|Павлович Дамьян
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|3
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Кампос Диего
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Дегерфорс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
8
Эльфсборг
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
23
14
Эльфсборг
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
14% (4)
61% (17)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
32
11
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
4
13%
0
0%
1-15
3
9%
4
36%
16-30
7
22%
2
18%
31-45
10
31%
1
9%
46-60
5
16%
1
9%
61-75
3
9%
3
27%
76-90
Пропущено
10
35
6 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
0
0%
6
17%
1-15
5
50%
4
11%
16-30
1
10%
9
26%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
3
30%
7
20%
61-75
1
10%
5
14%
76-90
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
13%
2
11%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
8
33%
4
22%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
5
38%
7
33%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
23%
2
10%
76-90
Забито
56
29
24 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
7
13%
2
7%
1-15
8
14%
6
21%
16-30
9
16%
3
10%
31-45
13
23%
5
17%
46-60
8
14%
6
21%
61-75
11
20%
7
24%
76-90
Пропущено
23
56
13 В 1-м тайме 32
10 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 23
0
0%
8
14%
1-15
7
30%
8
14%
16-30
6
26%
16
29%
31-45
3
13%
8
14%
46-60
3
13%
9
16%
61-75
4
17%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2
Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2
Результаты матчей
Эльфсборг
Дегерфорс
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
95
59
59
113
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
86
212
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
199
1711
721
919
127
523
226
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9