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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 29. Стадион: .
Эльфсборг
2:2
Конец матча
Дегерфорс
0'
24' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
0:1
39' Гол
Корач Сеид
58' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
1:1
59' Гол
Хольмен Себастьян
65' Желтая карточка
Корач Сеид
76' Желтая карточка
Эрквист Расмус
1:2
79' Гол
Гваргис Питер
2:2
90' Гол
Седерберг Ноа
90' Желтая карточка
Гранат Густав
90'+15
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
18
Касем
Ахмед
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
15
Хедлунд
Симон
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
15
Корач
Сеид
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
14
Болин
Уго
7
Ольссон
Себастьян
II
16
Эрквист
Расмус
9
Линдгрен
Густав
8
Кампос
Диего
Эльфсборг
4-3-3
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Эльфсборг
Дегерфорс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:2
ТМК
1:1
А
1:1
А
0:6
А
1:2
А
3:0
К
0:1
ШК
0:2

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1.25
3

Среднее время на гол

72
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

0.88
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
48

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 11 (2) 0.38
Ондрейка Якоб 7 0.24
Гудьонсен Свейнн 7 0.24
Бернхардссон Александер 6 0.21
Michael Baidoo 5 (1) 0.17
Ларссон Йохан 4 0.14
Фрик Пер 3 0.1
Седерберг Ноа 2 0.07
Jalal Abdulai 2 0.07
Лагербильке Густав 2 0.07
Касем Ахмед 1 0.03
Хульт Никлас 1 0.03
Хедлунд Симон 1 0.03
Emmanuel Boateng2 1 0.03
Лав Джек Купер 1 0.03
Хольмен Себастьян 1 0.03
Рёмер Андре 1 0.03
Томасен Йенс 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 6 (1) 0.21
Эрквист Расмус 4 0.14
Вукоевич Диян 3 0.1
Гранат Густав 2 0.07
Бузаине Элиас 2 0.07
Линдгрен Густав 2 0.07
Гравиус Христос 1 0.03
Гваргис Питер 1 0.03
Салмон Джастин 1 0.03
Мартенссон Йохан 1 0.03
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.03
Линделль Эрик 1 0.03
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.03
Павлович Дамьян 1 0.03
Корач Сеид 1 0.03
Ольссон Себастьян II 0 0
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 6 0
Jalal Abdulai 4 1
Хульт Никлас 5 0
Хольмен Себастьян 5 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Касем Ахмед 3 0
Фрик Пер 2 0
Оккельс Йеппе 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрквист Расмус 7 1
Гравиус Христос 6 1
Корач Сеид 6 0
Павлович Дамьян 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 3 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Гранат Густав 3 0
Кампос Диего 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Pashang Abdulla 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Дегерфорс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
8
Эльфсборг
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

23
14
Эльфсборг
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Дегерфорс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
14% (4)
61% (17)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

32
11
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
4
13%
0
0%
1-15
3
9%
4
36%
16-30
7
22%
2
18%
31-45
10
31%
1
9%
46-60
5
16%
1
9%
61-75
3
9%
3
27%
76-90

Пропущено

10
35
6 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
0
0%
6
17%
1-15
5
50%
4
11%
16-30
1
10%
9
26%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
3
30%
7
20%
61-75
1
10%
5
14%
76-90

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
13%
2
11%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
13%
4
22%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
8
33%
4
22%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
5
38%
7
33%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Забито

56
29
24 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
7
13%
2
7%
1-15
8
14%
6
21%
16-30
9
16%
3
10%
31-45
13
23%
5
17%
46-60
8
14%
6
21%
61-75
11
20%
7
24%
76-90

Пропущено

23
56
13 В 1-м тайме 32
10 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 23
0
0%
8
14%
1-15
7
30%
8
14%
16-30
6
26%
16
29%
31-45
3
13%
8
14%
46-60
3
13%
9
16%
61-75
4
17%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2
Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Дегерфорс

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
5
9
5
9
2.5
1
13
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
2
12
4
10
2.5
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
19
9
17
11
1.5
7
21
9
19
2.5
1
27
5
23
3.5
2
26
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 29 20 4 5 59 - 25 64
2.
Мальмё
 29 19 4 6 61 - 27 61
3.
Хеккен
 29 18 3 8 68 - 37 57
4.
Юргорден
 29 15 5 9 40 - 34 50
5.
Вернаму
 29 14 3 12 36 - 31 45
6.
Хаммарбю
 29 11 10 8 39 - 37 43
7.
Кальмар
 29 12 6 11 33 - 39 42
8.
Сириус
 29 11 6 12 49 - 44 39
9.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
10.
Мьельбю
 29 11 5 13 30 - 33 38
11.
Хальмстад
 29 9 8 12 28 - 42 35
12.
АИК
 28 8 8 12 30 - 36 32
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 30 - 35 30
14.
Броммапойкарна
 29 9 3 17 38 - 52 30
15.
Дегерфорс
 29 7 5 17 29 - 60 26
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 15 14 0 1 49 - 18 42
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 15 10 3 2 33 - 13 33
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
10.
Хальмстад
 15 5 5 5 14 - 17 20
11.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
12.
Гётеборг
 14 5 3 6 19 - 13 18
13.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
14.
Мьельбю
 15 4 3 8 15 - 19 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 15 9 1 5 24 - 16 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Кальмар
 15 5 3 7 17 - 22 18
9.
Броммапойкарна
 15 5 1 9 22 - 30 16
10.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
11.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
12.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Дегерфорс
 15 2 3 10 12 - 38 9
16.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 15 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Перссон Хоаким 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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