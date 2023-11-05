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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 29. Стадион: .
Хеккен
 
Прерван
Мальмё

Ход матча

20'
Чилуфя Эдвард
(Сонко Момоду)
1:0
26'
1:1
Корнелиус Дерек
48'
 
Otto Rosengren
56'
 
Али Таха Абди
Рикс Сёрен
57'
Оусоу Айхам
 
59'
Дабо Понтус
(Тотлэнд Томас)
2:1
62'
Дабо Понтус
(Густафссон Самуэль)
3:1
70'
Дабо Понтус
 
72'
Ховланд Эвен
Оусоу Айхам
 
72'
Оусоу Айхам
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Мальмё
4.40
8.43
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35.71
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Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
3
Хаммар
Юхан
4
Оусоу
Айхам
21
Тотлэнд
Томас
16
Дабо
Понтус
11
Густафссон
Самуэль
8
Абдулразак
Исхак
23
Сонко
Момоду
17
Чилуфя
Эдвард
24
Лаюни
Амор
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
5
Рикс
Сёрен
17
Otto
Rosengren
8
Пенья
Серхио
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
21
Веккья
Стефано
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
Хеккен
4-3-3
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Мальмё

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

32 матча

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
2:2
А
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
3:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
2:4
К
2:2
А
3:0
А
1:0
А
0:3
А
3:3
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
0:0
А
5:0
А
1:0
А
1:1
ТМС
1:2
А
0:4
А
3:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.39
1.43

Среднее время на гол

64
63

Всего голов

45
44

Голов в среднем за матч

1.41
1.38

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

64
65

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.43
Рюгор Миккель 7 0.25
Сонко Момоду 7 0.25
Ховланд Эвен 6 0.21
Ларсен Ларс Олден 5 0.18
Чилуфя Эдвард 5 0.18
Садик Ибраим 5 0.18
Лаюни Амор 4 (1) 0.14
Дабо Понтус 4 0.14
Ромео Аман 3 0.11
Юссеф Али 2 0.07
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Хрстич Срджан 1 0.04
Густафссон Симон 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 14 (3) 0.5
Нанаси Себастьян 11 (1) 0.39
Веккья Стефано 8 0.29
Али Таха Абди 6 0.21
Рикс Сёрен 3 0.11
Корнелиус Дерек 3 0.11
Otto Rosengren 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Йонсен Лассер Берг 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромео Аман 4 0
Густафссон Самуэль 2 1
Оусоу Айхам 2 1
Рюгор Миккель 3 0
Сандберг Симон 3 0
Дабо Понтус 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Пенья Серхио 5 0
Корнелиус Дерек 5 0
Рикс Сёрен 4 0
Левицки Оскар 3 0
Otto Rosengren 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Телин Исаак 2 0
Болин Уго 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0

Результаты матчей

Хеккен
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Мальмё
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

1
0
Хеккен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Мальмё
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

17
34
Хеккен
80%
20%
20 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Мальмё
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

45
22
19 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
7
16%
4
18%
1-15
3
7%
3
14%
16-30
9
20%
3
14%
31-45
11
24%
4
18%
46-60
6
13%
3
14%
61-75
9
20%
5
23%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Забито

20
35
4 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
5%
7
20%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
5
25%
6
17%
46-60
6
30%
7
20%
61-75
5
25%
7
20%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90

Забито

65
57
23 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
8
12%
11
19%
1-15
4
6%
6
11%
16-30
11
17%
8
14%
31-45
16
25%
10
18%
46-60
12
18%
10
18%
61-75
14
22%
12
21%
76-90

Пропущено

34
25
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 17
4
12%
5
20%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
6
24%
31-45
7
21%
4
16%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
6
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1
Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0

Результаты матчей

Хеккен
Мальмё

Точный счет

3:1
3 раза 21%
4:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
5 раз 18%
1
2 раза 7%
6
1 раз 4%
3
8 раз 29%
0
6 раз 21%
1
5 раз 18%
2
5 раз 18%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
1.5
Больше Меньше
11
3
11
3
2.5
8
6
5
9
3.5
3
11
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
6
8
1
13
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
21
7
1.5
17
11
12
16
2.5
12
16
6
22
3.5
4
24
1
27
4.5
3
25
1
27
5.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 28 20 3 5 57 - 23 63
2.
Мальмё
 28 19 4 5 60 - 26 61
3.
Хеккен
 28 17 3 8 67 - 36 54
4.
Юргорден
 29 15 5 9 40 - 34 50
5.
Вернаму
 29 14 3 12 36 - 31 45
6.
Хаммарбю
 29 11 10 8 39 - 37 43
7.
Кальмар
 0:3 29 12 6 11 33 - 39 42
8.
Сириус
 29 11 6 12 49 - 44 39
9.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
10.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
11.
Хальмстад
 3:0 29 9 8 12 28 - 42 35
12.
АИК
 28 8 8 12 30 - 36 32
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 30 - 35 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 48 - 17 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 0:3 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
10.
Хальмстад
 3:0 15 5 5 5 14 - 17 20
11.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
12.
Гётеборг
 14 5 3 6 19 - 13 18
13.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 14 9 1 4 23 - 15 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
Сириус
 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Кальмар
 0:3 15 5 3 7 17 - 22 18
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 3:0 14 4 3 7 14 - 25 15
11.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Перссон Хоаким 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • 57'
    Aiham Ousou получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Рикс Сёрен уходит с поля. Али Таха Абди выходит вместо него
  • 48'
    Otto Rosengren получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    Мальмё
    4.40
    8.43
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    35.71
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