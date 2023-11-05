Тур: 29. Стадион: Бравида Арена.
Ход матча
20'
1:0
26'
1:1
48'
57'
59'
2:1
62'
70'
72'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
16
Дабо
Понтус
23
Сонко
Момоду
24
Лаюни
Амор
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Нападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хеккен
Мальмё
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
32 матча
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.39
1.43
Среднее время на гол
64
63
Всего голов
45
44
Голов в среднем за матч
1.41
1.38
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
64
65
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.43
|Рюгор Миккель
|7
|0.25
|Сонко Момоду
|7
|0.25
|Ховланд Эвен
|6
|0.21
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.18
|Чилуфя Эдвард
|5
|0.18
|Садик Ибраим
|5
|0.18
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.14
|Дабо Понтус
|4
|0.14
|Ромео Аман
|3
|0.11
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Хрстич Срджан
|1
|0.04
|Густафссон Симон
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|14 (3)
|0.5
|Нанаси Себастьян
|11 (1)
|0.39
|Веккья Стефано
|8
|0.29
|Али Таха Абди
|6
|0.21
|Рикс Сёрен
|3
|0.11
|Корнелиус Дерек
|3
|0.11
|Otto Rosengren
|2
|0.07
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромео Аман
|4
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Оусоу Айхам
|2
|1
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Сандберг Симон
|3
|0
|Дабо Понтус
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Пенья Серхио
|5
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Левицки Оскар
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Болин Уго
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Мальмё
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
1
0
Хеккен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Мальмё
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
17
34
Хеккен
80%
20%
20 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
Мальмё
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
45
22
19 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
7
16%
4
18%
1-15
3
7%
3
14%
16-30
9
20%
3
14%
31-45
11
24%
4
18%
46-60
6
13%
3
14%
61-75
9
20%
5
23%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Забито
20
35
4 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
5%
7
20%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
5
25%
6
17%
46-60
6
30%
7
20%
61-75
5
25%
7
20%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
4
22%
3
23%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
2
11%
2
15%
76-90
Забито
65
57
23 В 1-м тайме 25
42 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
8
12%
11
19%
1-15
4
6%
6
11%
16-30
11
17%
8
14%
31-45
16
25%
10
18%
46-60
12
18%
10
18%
61-75
14
22%
12
21%
76-90
Пропущено
34
25
16 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 17
4
12%
5
20%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
6
24%
31-45
7
21%
4
16%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
6
18%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1
Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0
Результаты матчей
Хеккен
Мальмё
Точный счет
3:1
3 раза 21%
4:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
5 раз 18%
1
2 раза 7%
6
1 раз 4%
3
8 раз 29%
0
6 раз 21%
1
5 раз 18%
2
5 раз 18%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
113
86
59
311
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
86
68
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
217
1711
1216
1216
622
424
127
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|3
|5
|57 - 23
|63
|2.
|28
|19
|4
|5
|60 - 26
|61
|3.
|28
|17
|3
|8
|67 - 36
|54
|4.
|29
|15
|5
|9
|40 - 34
|50
|5.
|29
|14
|3
|12
|36 - 31
|45
|6.
|29
|11
|10
|8
|39 - 37
|43
|7.
|0:3
|29
|12
|6
|11
|33 - 39
|42
|8.
|29
|11
|6
|12
|49 - 44
|39
|9.
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|10.
|28
|11
|5
|12
|29 - 31
|38
|11.
|3:0
|29
|9
|8
|12
|28 - 42
|35
|12.
|28
|8
|8
|12
|30 - 36
|32
|13.
|28
|7
|9
|12
|30 - 35
|30
|14.
|28
|8
|3
|17
|36 - 51
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|27 - 58
|25
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|0
|1
|48 - 17
|39
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|25 - 15
|32
|5.
|14
|8
|4
|2
|27 - 19
|28
|6.
|0:3
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|9.
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|10.
|3:0
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|11.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|12.
|14
|5
|3
|6
|19 - 13
|18
|13.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|14.
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|26 - 12
|31
|2.
|14
|9
|1
|4
|23 - 15
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|6.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|0:3
|15
|5
|3
|7
|17 - 22
|18
|9.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|10.
|3:0
|14
|4
|3
|7
|14 - 25
|15
|11.
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9