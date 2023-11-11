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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Борнмут
0:0
Первый тайм: 13'
Ньюкасл
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 116
Борнмут 4.3% (5)
X 10.3% (12)
Ньюкасл 85.3% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Борнмут
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
37
Ааронс
Макс
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
16
Тавернер
Маркус
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
9
Соланке
Доминик
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
67
Майли
Льюис
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
10
Гордон
Энтони
7
Жоэлинтон
Борнмут
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Ньюкасл

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.18
1.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
58

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.36
Семеньо Антуан 2 0.18
Биллинг Филип 1 0.09
Брукс Дэвид 1 0.09
Синистерра Луис 1 0.09
Кристи Райан 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Ааронс Макс 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 7 (2) 0.64
Исак Александр 6 (1) 0.55
Гордон Энтони 4 0.36
Лонгстафф Шон 2 0.18
Альмирон Мигель 2 0.18
Мёрфи Джейкоб 1 0.09
Барнс Харви 1 0.09
Ботман Свен 1 0.09
Гимараэс Бруно 1 0.09
Бёрн Дэн 1 0.09
Тонали Сандро 1 0.09
Триппьер Киран 0 0
Жоэлинтон 0 0
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 2 0
Забарный Илья 2 0
Кук Льюис 0 1
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Соланке Доминик 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Уттара Данго 1 0
Керкез Милош 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Лонгстафф Шон 4 0
Триппьер Киран 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Результаты матчей

Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Борнмут
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

2
13
Борнмут
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ньюкасл
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

4
18

Голы по времени матча

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
17%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
67%
76-90

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
10%
3
11%
1-15
4
40%
4
15%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
10%
7
26%
61-75
3
30%
5
19%
76-90

Пропущено

26
11
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
12%
2
18%
1-15
4
15%
1
9%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
12%
3
27%
61-75
6
23%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2

Результаты матчей

Борнмут
Ньюкасл

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:8
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:8
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
3.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
4.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 12 6 3 3 27 - 11 21
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
14.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
16.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
17.
Борнмут
 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 27 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Борнмут
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 1 3 2 13 - 8 6
15.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
17.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Борнмут
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Тавернер слева навесил в центр штрафной площади, а Соланке ожидал мяча в другой зоне.
  • Угловой
    10'
    Триппьер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • Опасный момент
    9'
    Лонгстафф с двадцати двух метров пробил под перекладину. Нето в прыжке смог отвести угрозу от ворот.
  • Угловой
    8'
    Триппьер исполнил первый угловой удар в матче. После короткого розыгрыша навес Кирана слева к воротам соперники заблокировали.
  • 7'
    Семеньо справа отправился в сольный проход, у угла штрафной площади упёрся в двух соперников и мяч потерял.
  • 6'
    Жоэлинтон на левом фланге попытался сделать пас в штрафную площадь пяткой, но соперники это подкараулили и мяч перехватили.
  • 5'
    Келли слева навесил к дальней штанге, где Семеньо с трудом добрался головой до мяч, а пробить по воротам и вовсе не сумел.
  • 4'
    Семеньо справа с двадцати метров низом пробил в ближний угол. Поуп прилёг на газон и отбил мяч в сторону.
  • 3'
    Тавернер слева откатил мяч к линии штрафной площади на Кристи, который пробил верхом по центру ворот. Поуп сферу поймал.
  • 2'
    "Борнмут" играет в полосатых красно-чёрных футболках и чёрных трусах, "Ньюкасл" - в зелёных футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Виталити"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 47.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Борнмут
4.3% (5)
Ничья
10.3% (12)
Ньюкасл
85.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
47.4% (55)
0:2 Ньюкасл
18.1% (21)
0:1 Ньюкасл
11.2% (13)
1:1 Ничья
6.9% (8)
1:3 Ньюкасл
5.2% (6)
1:0 Борнмут
1.7% (2)
2:1 Борнмут
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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