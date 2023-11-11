Первый тайм

11' Тавернер слева навесил в центр штрафной площади, а Соланке ожидал мяча в другой зоне.

10' Триппьер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

9' Лонгстафф с двадцати двух метров пробил под перекладину. Нето в прыжке смог отвести угрозу от ворот.

8' Триппьер исполнил первый угловой удар в матче. После короткого розыгрыша навес Кирана слева к воротам соперники заблокировали.

7' Семеньо справа отправился в сольный проход, у угла штрафной площади упёрся в двух соперников и мяч потерял.

6' Жоэлинтон на левом фланге попытался сделать пас в штрафную площадь пяткой, но соперники это подкараулили и мяч перехватили.