Тур: 12. Стадион: Виталити. Главный судья: Кавана Крис
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Ааронс
Макс
10
Кристи
Райан
22
Поуп
Ник
20
Холл
Льюис
67
Майли
Льюис
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
-
49 Диалло АмадуПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Борнмут
Ньюкасл
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.18
1.55
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
58
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|4
|0.36
|Семеньо Антуан
|2
|0.18
|Биллинг Филип
|1
|0.09
|Брукс Дэвид
|1
|0.09
|Синистерра Луис
|1
|0.09
|Кристи Райан
|0
|0
|Тавернер Маркус
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.64
|Исак Александр
|6 (1)
|0.55
|Гордон Энтони
|4
|0.36
|Лонгстафф Шон
|2
|0.18
|Альмирон Мигель
|2
|0.18
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.09
|Барнс Харви
|1
|0.09
|Ботман Свен
|1
|0.09
|Гимараэс Бруно
|1
|0.09
|Бёрн Дэн
|1
|0.09
|Тонали Сандро
|1
|0.09
|Триппьер Киран
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Кук Льюис
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гимараэс Бруно
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|4
|0
|Триппьер Киран
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Борнмут
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
2
13
Борнмут
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ньюкасл
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
4
18
Голы по времени матча
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
17%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
67%
76-90
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
10%
3
11%
1-15
4
40%
4
15%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
10%
7
26%
61-75
3
30%
5
19%
76-90
Пропущено
26
11
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
12%
2
18%
1-15
4
15%
1
9%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
12%
3
27%
61-75
6
23%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2
Результаты матчей
Борнмут
Ньюкасл
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:8
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
8
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:8
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
29
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|27 - 11
|21
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|17.
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 27
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|5.
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Борнмут
4.3% (5)
Ничья
10.3% (12)
Ньюкасл
85.3% (99)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
47.4% (55)
0:2 Ньюкасл
18.1% (21)
0:1 Ньюкасл
11.2% (13)
1:1 Ничья
6.9% (8)
1:3 Ньюкасл
5.2% (6)
1:0 Борнмут
1.7% (2)
2:1 Борнмут
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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