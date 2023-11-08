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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
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Борнмут 8.1% (3)
X 10.8% (4)
Ньюкасл 81.1% (30)
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История личных встреч

Борнмут
Ньюкасл

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.18
1.55

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
58

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.36
Семеньо Антуан 2 0.18
Биллинг Филип 1 0.09
Брукс Дэвид 1 0.09
Синистерра Луис 1 0.09
Кристи Райан 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Ааронс Макс 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 7 (2) 0.64
Исак Александр 6 (1) 0.55
Гордон Энтони 4 0.36
Лонгстафф Шон 2 0.18
Альмирон Мигель 2 0.18
Мёрфи Джейкоб 1 0.09
Барнс Харви 1 0.09
Ботман Свен 1 0.09
Гимараэс Бруно 1 0.09
Бёрн Дэн 1 0.09
Тонали Сандро 1 0.09
Триппьер Киран 0 0
Жоэлинтон 0 0
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 2 0
Забарный Илья 2 0
Кук Льюис 0 1
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Соланке Доминик 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Уттара Данго 1 0
Керкез Милош 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Гимараэс Бруно 5 0
Лонгстафф Шон 4 0
Триппьер Киран 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Тонали Сандро 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Ливраменто Валентино 1 0

Результаты матчей

Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ньюкасл
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Борнмут
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

2
13
Борнмут
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Ньюкасл
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

4
18

Голы по времени матча

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
17%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

16
3
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
67%
76-90

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
1
10%
3
11%
1-15
4
40%
4
15%
16-30
1
10%
5
19%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
10%
7
26%
61-75
3
30%
5
19%
76-90

Пропущено

26
11
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
12%
2
18%
1-15
4
15%
1
9%
16-30
5
19%
2
18%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
12%
3
27%
61-75
6
23%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2
Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2

Результаты матчей

Борнмут
Ньюкасл

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:8
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:8
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 2 1 23 - 13 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Арсенал
 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
12.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.

    Главный судья: Кавана Крис

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.6% пользователей.
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    • Прогнозы 37
    Борнмут 8.1% (3)
    X 10.8% (4)
    Ньюкасл 81.1% (30)
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    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Ньюкасл
    4.90
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    4.70
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    1.70
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    Прогнозы на матч Борнмут - Ньюкасл

    Исход игры
    Борнмут
    8.1% (3)
    Ничья
    10.8% (4)
    Ньюкасл
    81.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    48.6% (18)
    0:2 Ньюкасл
    16.2% (6)
    0:1 Ньюкасл
    13.5% (5)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    2:1 Борнмут
    5.4% (2)
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