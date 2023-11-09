  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Вулверхэмптон
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 44
Вулверхэмптон 2.3% (1)
X 13.6% (6)
Тоттенхэм 84.1% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Тоттенхэм
3.65
3.80
Реклама, fon.bet
2.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Вулверхэмптон
Тоттенхэм

История личных встреч

Вулверхэмптон
Тоттенхэм

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.38

Среднее время на гол

73
65

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.56

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.24
1.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
61

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 6 0.55
Кунья Матеус 2 0.18
Калайджич Саша 2 0.18
Нету Педру 1 0.09
Лемина Марио 1 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.09
Сарабия Пабло 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 0.73
Мэддисон Джеймс 3 0.27
Кулушевски Деян 3 0.27
Ромеро Кристиан 2 0.18
Ришарлисон 1 0.09
Сарр Пап Матар 1 0.09
Эмерсон Жуниор 1 0.09
Ван де Вен Микки 1 0.09
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0
Джонсон Бреннан 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 5 1
Доусон Крэйг 4 0
Семеду Нелсон 4 0
Гомес Жоао 3 0
Нету Педру 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Хи-Чан Хван 3 0
Луис Матеус II 1 1
Силва Фабио 2 0
Килман Макс 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Кунья Матеус 1 0
Дойл Томми 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 5 1
Удоги Дестини 4 1
Ромеро Кристиан 2 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Сарр Пап Матар 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Ришарлисон 2 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0
Анж Постекоглу 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
5
Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тоттенхэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
6
Вулверхэмптон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Тоттенхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
6
55%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Забито

7
7
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
4
50%
4
50%
76-90

Забито

14
21
2 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
7%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
5
36%
2
10%
76-90

Пропущено

19
15
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
7
37%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
8 раз 73%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 2 1 23 - 13 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Арсенал
 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
12.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

    Главный судья: Робинсон Тим

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Тоттенхэм.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.18. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.18 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Вулверхэмптон 2.3% (1)
    X 13.6% (6)
    Тоттенхэм 84.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.65
    3.80
    Реклама, fon.bet
    2.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    2.3% (1)
    Ничья
    13.6% (6)
    Тоттенхэм
    84.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    88.37% (38)
    Нет
    11.63% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    63.6% (28)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    6.8% (3)
    0:1 Тоттенхэм
    6.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вулверхэмптон
    Тоттенхэм
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     