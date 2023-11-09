Тур: 12. Стадион: Молинью. Главный судья: Робинсон Тим
Позже
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Главный тренер: Гари О'Нил
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Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.38
Среднее время на гол
73
65
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.56
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.24
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
61
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|6
|0.55
|Кунья Матеус
|2
|0.18
|Калайджич Саша
|2
|0.18
|Нету Педру
|1
|0.09
|Лемина Марио
|1
|0.09
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.09
|Сарабия Пабло
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|8
|0.73
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.27
|Кулушевски Деян
|3
|0.27
|Ромеро Кристиан
|2
|0.18
|Ришарлисон
|1
|0.09
|Сарр Пап Матар
|1
|0.09
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.09
|Ван де Вен Микки
|1
|0.09
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
|Джонсон Бреннан
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|5
|1
|Доусон Крэйг
|4
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Гомес Жоао
|3
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|Хи-Чан Хван
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|5
|1
|Удоги Дестини
|4
|1
|Ромеро Кристиан
|2
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Сарр Пап Матар
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Анж Постекоглу
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тоттенхэм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
5
Вулверхэмптон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тоттенхэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
6
Вулверхэмптон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Тоттенхэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
6
55%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Забито
7
7
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
4
50%
4
50%
76-90
Забито
14
21
2 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
1
7%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
4
29%
4
19%
61-75
5
36%
2
10%
76-90
Пропущено
19
15
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
7
37%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Челси 1:4 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
8 раз 73%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
92
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 16
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|27 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 27
|4
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Исход игры
Вулверхэмптон
2.3% (1)
Ничья
13.6% (6)
Тоттенхэм
84.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
79.07% (34)
Меньше
20.93% (9)
Обе команды забьют
Да
88.37% (38)
Нет
11.63% (5)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
63.6% (28)
1:1 Ничья
9.1% (4)
1:3 Тоттенхэм
6.8% (3)
0:1 Тоттенхэм
6.8% (3)
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