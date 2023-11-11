Тур: 12. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Samuel Barrott
1:1
Перерыв
0'
0:1
1' ГолМиколенко Виталий
1:1
5' ПенальтиЭзе Эберечи
24' Желтая карточкаЭзе Эберечи
45' Желтая карточкаДукуре Абдулай
Ход матча
1'
5'
1:1
24'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
297 Количество передач 198
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Эвертон
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.91
1.3
Среднее время на гол
99
69
Всего голов
21
7
Голов в среднем за матч
2.1
0.64
Среднее время на гол
42
141
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.48
0.95
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
60
94
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|4
|0.33
|Андерсен Йоаким
|2
|0.17
|Эзе Эберечи
|2 (1)
|0.17
|Айю Джордан
|1
|0.08
|Митчелл Тайрик
|1
|0.08
|Шлупп Джеффри
|1
|0.08
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|3
|0.25
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.25
|Миколенко Виталий
|2
|0.17
|Харрисон Джек
|1
|0.08
|Тарковски Джеймс
|1
|0.08
|Гарнер Джеймс
|1
|0.08
|Данджума Арно
|1
|0.08
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|4
|1
|Брэнтуэйт Джерред
|4
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Кристал Пэлас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
5
Кристал Пэлас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
11
13
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
36%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
45%
1
8%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1
Эвертон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Эвертон
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
29
38
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 16
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|27 - 11
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 16
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 14
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
|20.
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|8 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|14.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Эвертон
Исход игры
Кристал Пэлас
35.6% (42)
Ничья
44.9% (53)
Эвертон
19.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (44)
2:1 Кристал Пэлас
16.9% (20)
1:0 Кристал Пэлас
14.4% (17)
1:2 Эвертон
9.3% (11)
0:1 Эвертон
5.9% (7)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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