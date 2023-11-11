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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Samuel Barrott
Кристал Пэлас
1:1
Перерыв
Эвертон
0'
0:1
1' Гол
Миколенко Виталий
1:1
5' Пенальти
Эзе Эберечи
24' Желтая карточка
Эзе Эберечи
45' Желтая карточка
Дукуре Абдулай

Ход матча

1'
0:1
Миколенко Виталий
(Харрисон Джек)
5'
Эзе Эберечи
1:1
24'
Эзе Эберечи
 
45'
 
Дукуре Абдулай

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 297 Количество передач 198
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 118
Кристал Пэлас 35.6% (42)
X 44.9% (53)
Эвертон 19.5% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
Ничья
Эвертон
3.30
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
19
Хьюз
Уилл
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Эвертон

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.91
1.3

Среднее время на гол

99
69

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

2.1
0.64

Среднее время на гол

42
141

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.48
0.95

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

60
94

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.33
Андерсен Йоаким 2 0.17
Эзе Эберечи 2 (1) 0.17
Айю Джордан 1 0.08
Митчелл Тайрик 1 0.08
Шлупп Джеффри 1 0.08
Матета Жан-Филипп 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 3 0.25
Калверт-Льюин Доминик 3 0.25
Миколенко Виталий 2 0.17
Харрисон Джек 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Гарнер Джеймс 1 0.08
Данджума Арно 1 0.08
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Хефферсон Лерма 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 4 1
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Дукуре Абдулай 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3
Кристал Пэлас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
5
Кристал Пэлас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эвертон
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
4
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
36%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
4
31%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1
Эвертон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Эвертон

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
3.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
4.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 12 6 1 5 12 - 16 19
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
11.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 1:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 12 1 1 10 8 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 6 17
2.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 1:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Эвертон
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.3% пользователей.
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    Прогнозы 118
    Кристал Пэлас 35.6% (42)
    X 44.9% (53)
    Эвертон 19.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Эвертон
    3.30
    3.15
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Эвертон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    35.6% (42)
    Ничья
    44.9% (53)
    Эвертон
    19.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (44)
    2:1 Кристал Пэлас
    16.9% (20)
    1:0 Кристал Пэлас
    14.4% (17)
    1:2 Эвертон
    9.3% (11)
    0:1 Эвертон
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
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