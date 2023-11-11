Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Эзе Эберечи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Эдуар Одсонн . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

47' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Глупую желтую получил Дукуре Абдулай за то, что отбил ногой мяч после свистка

46' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Эвертон

40' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Гарнер Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Эдуар Одсонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Джонстон Сэм взял и забрал мяч на выходе

36' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Удар от ворот произведет Эвертон

34' Эзе Эберечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

30' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гарнер Джеймс не смог попасть в створ ударом издали

29' Харрисон Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

27' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновлен

26' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кристал Пэлас

24' Эзе Эберечи получает желтую карточку за нырок

24' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Эзе Эберечи нырнул в штрафной. Спорно!

24' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Эвертон

22' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Макнил Дуайт пробует нанести удар издали, но Сэм Джонстон ловит мяч

17' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Гарнер Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Харрисон Джек навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Матч возобновлен

8' Дукуре Абдулай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

5' 'Г О О О О О Л - Эзе Эберечи из команды Кристал Пэлас забил правой с пенальти! Джордан Пикфорд решил остаться по центру ворот.'

5' Матч возобновлен

5' После проверки VAR судья не изменил решения - Кристал Пэлас пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кристал Пэлас

4' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Эвертон

3' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эвертон начинает с центра поля

1' Судья начинает матч

1' Харрисон Джек создает голевую возможность для своего партнера по команде.