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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 25103 Главный судья: Samuel Barrott
Кристал Пэлас
2:3
Конец матча
Эвертон
0'
0:1
1' Гол
Миколенко Виталий
1:1
5' Пенальти
Эзе Эберечи
24' Желтая карточка
Эзе Эберечи
45' Желтая карточка
Дукуре Абдулай
1:2
49' Гол
Дукуре Абдулай
2:2
73' Гол
Эдуар Одсонн
2:3
86' Гол
Гуэйе Идрисса
88' Желтая карточка
Онана Амаду
89' Желтая карточка
Гарнер Джеймс
90' Желтая карточка
Миколенко Виталий
90'+9

Ход матча

1'
0:1
Миколенко Виталий
(Харрисон Джек)
5'
Эзе Эберечи
1:1
24'
Эзе Эберечи
 
45'
 
Дукуре Абдулай
46'
 
Гуэйе Идрисса
Онана Амаду
49'
1:2
Дукуре Абдулай
67'
Олисе Майкл
Шлупп Джеффри
 
73'
Эдуар Одсонн
(Хефферсон Лерма)
2:2
77'
 
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
83'
Матета Жан-Филипп
Эдуар Одсонн
 
86'
2:3
Гуэйе Идрисса
88'
 
Онана Амаду
89'
 
Гарнер Джеймс
89'
Ахамада Науиру
Хьюз Уилл
 
90'
 
Паттерсон Нэйтан
Янг Эшли
90'
 
Миколенко Виталий

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 610 Количество передач 301
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Кристал Пэлас 35.6% (42)
X 44.9% (53)
Эвертон 19.5% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
8
Хефферсон
Лерма
19
Хьюз
Уилл
9
Айю
Джордан
10
Эзе
Эберечи
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
8
Онана
Амаду
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Эвертон

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.91
1.3

Среднее время на гол

99
69

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

2.1
0.64

Среднее время на гол

42
141

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.48
0.95

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

60
94

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 5 0.42
Андерсен Йоаким 2 0.17
Эзе Эберечи 2 (1) 0.17
Айю Джордан 1 0.08
Митчелл Тайрик 1 0.08
Шлупп Джеффри 1 0.08
Матета Жан-Филипп 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 4 0.33
Калверт-Льюин Доминик 3 0.25
Миколенко Виталий 2 0.17
Харрисон Джек 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Гарнер Джеймс 1 0.08
Гуэйе Идрисса 1 0.08
Данджума Арно 1 0.08
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Хефферсон Лерма 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 4 1
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Дукуре Абдулай 3 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Гарнер Джеймс 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Онана Амаду 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
3
Кристал Пэлас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Эвертон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
5
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Эвертон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
8%
5
31%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
31%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
5
33%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1
Эвертон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0
Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Эвертон

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
3.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
4.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 12 6 3 3 27 - 11 21
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
14.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
16.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
17.
Борнмут
 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 27 7
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Борнмут
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 1 3 2 13 - 8 6
15.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
17.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Борнмут
 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эвертон вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25103 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 66%, Эвертон: 34%.
  • 99'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Гомеш Бету выиграл воздушное противоборство у Хефферсон Лерма.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Кристал Пэлас 35.6% (42)
    X 44.9% (53)
    Эвертон 19.5% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:3 Эвертон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    35.6% (42)
    Ничья
    44.9% (53)
    Эвертон
    19.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.51% (39)
    Меньше
    65.49% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (44)
    2:1 Кристал Пэлас
    16.9% (20)
    1:0 Кристал Пэлас
    14.4% (17)
    1:2 Эвертон
    9.3% (11)
    0:1 Эвертон
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
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