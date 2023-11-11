Колеошо слева мяч получил, прострелил его в центр, но попал в ногу защитнику, который спокойно сыграл за пределы поля. В сторону от собственной рамки.

Спокойно ведут себя фанаты на трибунах в первом тайме, что интересно. Практически не будоражат они умы футболистов. Но и игра у нас относительно спокойная. В атаке со стороны одного коллектива.

Мартинелли слишком долго ждал со своим пасом. В итоге передачу он все-таки выполнил на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

Томиясу на Жоржиньо сыграл, тот выполнил навес с правого края в сторону штрафной оппонента - слишком сильная подача случилась в этой ситуации.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТРОССАР! 1:0! Забивает "Арсенал", но делает это Троссар ценой собственной травмы. Зинченко с левого края навесил мяч на Сака. Тот головой на дальнюю штангу снаряд сбросил, и Троссар протолкнул снаряд в сетку, больно ударившись спиной о штангу. Это может быть серьезное повреждение.

Продолжают медики над Троссаром колдовать. Больно, конечно, должно быть игроку, все-таки с разбегу в стойку он ударился. Но сам поднимается и пределы поля покидает. Еще и правую руку придерживает футболист.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока "Арсенал", забивший гол за счет удара Троссара в концовке игрового отрезка.

Гудмундссон сейчас на острие оказался! Пробивал он по воротам соперника с близкого расстояния после ошибки Салиба, но направил снаряд прямо во вратаря!

Отрешенным выглядит Компани, такое ощущение. У нас же "Бёрнли" проводить свою очередную атаку, и Родригес с дальней дистанции пробивает в правый угол. Вратарь в рамке играет шикарно!

Уже шестой угловой зарабатывает "Арсенал". Витиньо буквально снимает головой с головы соперника, переводя снаряд за пределы поля. Новый корнер.

Троссар! Классно он разбросал игроков соперников по штрафной, после чего нанес выстрел по воротам соперника, и мяч полетел под перекладину. Вратарь успел рукой мяч на угловой перевести.

Отбивается снова "Бёрнли" от атак соперника. Все идет к тому, что впервые в этом сезоне "бордовые" все же не пропустят в первом тайме.

Мощно Сака пробивает по воротам соперника. Мяч попадает сейчас в ногу Габриэля, после чего рефери определяет положение "вне игры".

По проценту владения мячом у нас 80% против 20%. Существенный отрыв от соперника имеет "Арсенал", который целиком и полностью владеет инициативой на футбольном поле.

Троссар попытался мяч в игре сейчас сохранить, но оппонент классно отыгрался от его ноги и в лучшем стиле заработал аут для своего коллектива.

Да, и "Сити" завтра свой матч с "Челси" проводит. Это будет центральный поединок 12-го тура чемпионата Англии. Ну, а мы с вами ждем, пока оппоненты и в нашем матче раскачаются.

"Арсеналу" важно сегодня набирать очки в поединке с командой Компани. Артета это тоже прекрасно понимает и постоянно у бровки дежурит, что-то подсказывая своему коллективу.

Угловой снова справа заработал "Арсенал". Дважды в штрафную с флангов "канониры" мяч отправляли, но смогли отбиться "бордовые". Напряжение у ворот "Бёрнли" нарастает.

МОМЕНТИЩЕ! Сака с линии штрафной направлял мяч в сторону ворот соперника. Дотянулся в прыжке до сферы Траффорд, который перевел снаряд в перекладину!

Новый угловой не лучшим образом уже "Арсенал" разыграл, но мяч у "канониров" остался. "Пушкари" активно владеют снарядом и делают все, чтобы своего оппонента загнать в тупик.

Сака получил тычок в спину, после чего упал на газон. Фола судьи не фиксируют, игру можно продолжить. Ну, и слишком картинно на газон рухнул игрок "Арсенала".

В свои ворота едва игрок "Бёрнли" там не переправил, но рефери заметил фол со стороны Сака. Имело место быть нарушение правил, так что судья среагировал правильно.

Зинченко красиво на Мартинелли сыграл пяткой. Партнер Александра нанес удар по воротам соперника, но сфера попала в ногу защитнику.

"Арсенал" явно своего соперника сейчас поджимает к воротам. Мало что стало получаться впереди у "Бёрнли", тем более, что плотной стеной стоит оборона противника.

Мартинелли сейчас по воротам соперника пробил после подачи углового. Мяч полетел чуть выше цели. Было крайне опасно, но не повезло.

16' В атаке Жоржиньо фолит сейчас. Явно по ноге огрел он оппонента, после чего рефери пришлось давать свисток. Нарушение правил имело место быть тут действительно.

15' Салиба с правого края переводил мяч на Райса, которому совсем немного не хватило для того, чтобы до сферы добраться и оставить ее в игре.

14' "Арсенал" если сегодня победить, то максимальную интригу создаст на верхушке турнирной таблицы. Виной тому, конечно же, поражение "Тоттенхэма". Ну, и тот факт, что "Сити" свою игру проводит завтра.

13' Зинченко отдал на Мартинелли, который с левого края попытался мяч забросить на дальнюю штангу - слишком сильный и крайне неудачный навес получился.

11' Троссар оказался сейчас на острие. Передача в его сторону на левый край полетела, но в явном "вне игры" находился футболист. На повторе это можно было увидеть.

10' Пропустит ли "Бернли" гол в свои ворота в первом тайме? В АПЛ до этого момента команда в первых таймах пропускала постоянно. Но как будет на деле в этот вечер?

9' Теперь угловой справа разыграли "канониры". Подача в штрафную привела к удару от Сака. Мяч полетел значительно правее цели. Не было опасно в этой ситуации.

8' МОМЕНТИЩЕ! Из-под защитника Амдуни сейчас нанес выстрел по воротам соперника. Сумел вратарь "Арсенала" добраться до снаряда и отбил его в сторону от рамки!

6' Зинченко на левом фланге получил мяч и попытался протиснуться к воротам соперника, но пробить и подать не позволили Александру.

5' Угловой сейчас был подан у "Арсенала". Мяч с правого края прилетел прямо в руки голкиперу, который уверенно сыграл на выходе.

4' Чуть ранее свой матч 12-го тура АПЛ провели "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм", и там был очень неудачный исход. "Шпоры" своему сопернику со счетом 1:2 проиграли, пропустив оба гола в компенсированное время ко второму тайму.

2' Футболисты "Арсенала" вышли на футбольный газон в красно-белых цветах, а игроки "Бёрнли" предстали перед нами в желто-черном обмундировании.