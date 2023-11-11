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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
1:0
Перерыв
Бёрнли
0'
1:0
45' Гол
Троссар Леандро

Ход матча

45'
Троссар Леандро
(Сака Букайо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 313 Количество передач 155
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 119
Арсенал 99.2% (118)
X 0% (0)
Бёрнли 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Бёрнли
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22
Райя
Давид
18
Томиясу
Такэхиро
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
29
Хаверц
Кай
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
19
Троссар
Леандро
11
Мартинелли
Габриэл
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
30
Колеошо
Лука
9
Родригес
Джей
25
Амдуни
Зеки
Арсенал
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Арсенал
Бёрнли

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

20 матчей

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
3:0
КC
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1.1

Среднее время на гол

39
81

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Среднее время на гол

180
150

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.4
0.85

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
105

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 0.42
Сака Букайо 4 (2) 0.33
Эдегор Мартин 3 (2) 0.25
Райс Деклан 2 0.17
Троссар Леандро 2 0.17
Мартинелли Габриэл 1 0.08
Виейра Фабиу 1 (1) 0.08
Хаверц Кай 1 (1) 0.08
Жезус Габриэл 1 0.08
Томиясу Такэхиро 1 0.08
Уайт Бен 1 0.08
Смит-Роу Эмиль 0 0
Салиба Вильям 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.25
Тэйлор Чарли 1 0.08
Браунхилл Джош 1 0.08
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.08
Амдуни Зеки 1 0.08
Одоберт Уилсон 1 0.08
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
О'Ши Дара 0 0
Колеошо Лука 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 4 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Тэйлор Чарли 3 0
Бейер Джордан 3 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бёрнли
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Арсенал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Бёрнли
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
17

Упущенные победы

8
0
Арсенал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Бёрнли
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
18

Упущенные победы

11
2

Голы по времени матча

Забито

14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
25%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
1
33%
6
35%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

22
9
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
3
33%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
36%
2
22%
76-90

Пропущено

10
26
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
1
10%
8
31%
61-75
2
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3
Бёрнли
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0
Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2

Результаты матчей

Арсенал
Бёрнли

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
7
4
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
3.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
4.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 12 6 1 5 12 - 16 19
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
11.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 1:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 12 1 1 10 8 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 6 17
2.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 1:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Эвертон
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди пока "Арсенал", забивший гол за счет удара Троссара в концовке игрового отрезка. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Продолжают медики над Троссаром колдовать. Больно, конечно, должно быть игроку, все-таки с разбегу в стойку он ударился. Но сам поднимается и пределы поля покидает. Еще и правую руку придерживает футболист.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТРОССАР! 1:0!
    Забивает "Арсенал", но делает это Троссар ценой собственной травмы. Зинченко с левого края навесил мяч на Сака. Тот головой на дальнюю штангу снаряд сбросил, и Троссар протолкнул снаряд в сетку, больно ударившись спиной о штангу. Это может быть серьезное повреждение. 
  • 44'
    Томиясу на Жоржиньо сыграл, тот выполнил навес с правого края в сторону штрафной оппонента - слишком сильная подача случилась в этой ситуации.
  • 43'
    Мартинелли слишком долго ждал со своим пасом. В итоге передачу он все-таки выполнил на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось. 
  • 42'
    Спокойно ведут себя фанаты на трибунах в первом тайме, что интересно. Практически не будоражат они умы футболистов. Но и игра у нас относительно спокойная. В атаке со стороны одного коллектива. 
  • 41'
    Колеошо слева мяч получил, прострелил его в центр, но попал в ногу защитнику, который спокойно сыграл за пределы поля. В сторону от собственной рамки. 
  • 39'
    Троссар попытался мяч в игре сейчас сохранить, но оппонент классно отыгрался от его ноги и в лучшем стиле заработал аут для своего коллектива. 
  • 38'
    По проценту владения мячом у нас 80% против 20%. Существенный отрыв от соперника имеет "Арсенал", который целиком и полностью владеет инициативой на футбольном поле. 
  • Офсайд
    36'
    Мощно Сака пробивает по воротам соперника. Мяч попадает сейчас в ногу Габриэля, после чего рефери определяет положение "вне игры". 
  • 35'
    Отбивается снова "Бёрнли" от атак соперника. Все идет к тому, что впервые в этом сезоне "бордовые" все же не пропустят в первом тайме. 
  • Опасный момент
    34'
    Троссар! Классно он разбросал игроков соперников по штрафной, после чего нанес выстрел по воротам соперника, и мяч полетел под перекладину. Вратарь успел рукой мяч на угловой перевести. 
  • Угловой
    33'
    Уже шестой угловой зарабатывает "Арсенал". Витиньо буквально снимает головой с головы соперника, переводя снаряд за пределы поля. Новый корнер. 
  • 32'
    Отрешенным выглядит Компани, такое ощущение. У нас же "Бёрнли" проводить свою очередную атаку, и Родригес с дальней дистанции пробивает в правый угол. Вратарь в рамке играет шикарно!
  • Опасный момент
    31'
    Гудмундссон сейчас на острие оказался! Пробивал он по воротам соперника с близкого расстояния после ошибки Салиба, но направил снаряд прямо во вратаря!
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    • 29'
      Мартинелли сейчас по воротам соперника пробил после подачи углового. Мяч полетел чуть выше цели. Было крайне опасно, но не повезло. 
    • 28'
      "Арсенал" явно своего соперника сейчас поджимает к воротам. Мало что стало получаться впереди у "Бёрнли", тем более, что плотной стеной стоит оборона противника. 
    • 26'
      Зинченко красиво на Мартинелли сыграл пяткой. Партнер Александра нанес удар по воротам соперника, но сфера попала в ногу защитнику. 
    • Фол, нарушение
      25'
      В свои ворота едва игрок "Бёрнли" там не переправил, но рефери заметил фол со стороны Сака. Имело место быть нарушение правил, так что судья среагировал правильно. 
    • Судья
      24'
      Сака получил тычок в спину, после чего упал на газон. Фола судьи не фиксируют, игру можно продолжить. Ну, и слишком картинно на газон рухнул игрок "Арсенала".
    • 23'
      Новый угловой не лучшим образом уже "Арсенал" разыграл, но мяч у "канониров" остался. "Пушкари" активно владеют снарядом и делают все, чтобы своего оппонента загнать в тупик. 
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТИЩЕ! Сака с линии штрафной направлял мяч в сторону ворот соперника. Дотянулся в прыжке до сферы Траффорд, который перевел снаряд в перекладину!
    • Угловой
      20'
      Угловой снова справа заработал "Арсенал". Дважды в штрафную с флангов "канониры" мяч отправляли, но смогли отбиться "бордовые". Напряжение у ворот "Бёрнли" нарастает. 
    • 19'
      "Арсеналу" важно сегодня набирать очки в поединке с командой Компани. Артета это тоже прекрасно понимает и постоянно у бровки дежурит, что-то подсказывая своему коллективу. 
    • 18'
      Да, и "Сити" завтра свой матч с "Челси" проводит. Это будет центральный поединок 12-го тура чемпионата Англии. Ну, а мы с вами ждем, пока оппоненты и в нашем матче раскачаются. 
    • Фол, нарушение
      16'
      В атаке Жоржиньо фолит сейчас. Явно по ноге огрел он оппонента, после чего рефери пришлось давать свисток. Нарушение правил имело место быть тут действительно. 
    • 15'
      Салиба с правого края переводил мяч на Райса, которому совсем немного не хватило для того, чтобы до сферы добраться и оставить ее в игре. 
    • 14'
      "Арсенал" если сегодня победить, то максимальную интригу создаст на верхушке турнирной таблицы. Виной тому, конечно же, поражение "Тоттенхэма". Ну, и тот факт, что "Сити" свою игру проводит завтра. 
    • 13'
      Зинченко отдал на Мартинелли, который с левого края попытался мяч забросить на дальнюю штангу - слишком сильный и крайне неудачный навес получился. 
    • Офсайд
      11'
      Троссар оказался сейчас на острие. Передача в его сторону на левый край полетела, но в явном "вне игры" находился футболист. На повторе это можно было увидеть. 
    • 10'
      Пропустит ли "Бернли" гол в свои ворота в первом тайме? В АПЛ до этого момента команда в первых таймах пропускала постоянно. Но как будет на деле в этот вечер?
    • Угловой
      9'
      Теперь угловой справа разыграли "канониры". Подача в штрафную привела к удару от Сака. Мяч полетел значительно правее цели. Не было опасно в этой ситуации. 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТИЩЕ! Из-под защитника Амдуни сейчас нанес выстрел по воротам соперника. Сумел вратарь "Арсенала" добраться до снаряда и отбил его в сторону от рамки!
    • 6'
      Зинченко на левом фланге получил мяч и попытался протиснуться к воротам соперника, но пробить и подать не позволили Александру. 
    • Угловой
      5'
      Угловой сейчас был подан у "Арсенала". Мяч с правого края прилетел прямо в руки голкиперу, который уверенно сыграл на выходе. 
    • 4'
      Чуть ранее свой матч 12-го тура АПЛ провели "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм", и там был очень неудачный исход. "Шпоры" своему сопернику со счетом 1:2 проиграли, пропустив оба гола в компенсированное время ко второму тайму. 
    • 2'
      Футболисты "Арсенала" вышли на футбольный газон в красно-белых цветах, а игроки "Бёрнли" предстали перед нами в желто-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Лондоне! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Бёрнли

    Исход игры
    Арсенал
    99.2% (118)
    Ничья
    0% (0)
    Бёрнли
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    25.44% (29)
    Нет
    74.56% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    46.2% (55)
    3:0 Арсенал
    19.3% (23)
    2:1 Арсенал
    11.8% (14)
    3:1 Арсенал
    10.9% (13)
    1:0 Арсенал
    5% (6)
    4:1 Арсенал
    1.7% (2)
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