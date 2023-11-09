Тур: 12. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Оливер Майкл
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Не уточняется
История личных встреч
Арсенал
Бёрнли
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
20 матчей
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
35%
60%
5%
7 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.3
1.1
Среднее время на гол
39
81
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.4
0.85
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
105
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|5
|0.45
|Сака Букайо
|4 (2)
|0.36
|Эдегор Мартин
|3 (2)
|0.27
|Райс Деклан
|2
|0.18
|Троссар Леандро
|2
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.09
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.09
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.09
|Жезус Габриэл
|1
|0.09
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.09
|Уайт Бен
|1
|0.09
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.27
|Тэйлор Чарли
|1
|0.09
|Браунхилл Джош
|1
|0.09
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.09
|Амдуни Зеки
|1
|0.09
|Одоберт Уилсон
|1
|0.09
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|О'Ши Дара
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|4
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Жезус Габриэл
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Бейер Джордан
|3
|0
|Берге Сандер
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Одоберт Уилсон
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бёрнли
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Арсенал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Бёрнли
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
17
Упущенные победы
8
0
Арсенал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Бёрнли
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
18
Упущенные победы
11
2
Голы по времени матча
Забито
14
4
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
1
25%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
1
33%
6
35%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
22
9
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
3
33%
31-45
5
23%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
36%
2
22%
76-90
Пропущено
10
26
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
1
10%
3
12%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
1
10%
8
31%
61-75
2
20%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0
Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3
Бёрнли
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2 Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0
Бёрнли - Челси 1:4 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2
Результаты матчей
Арсенал
Бёрнли
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
74
29
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 16
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|27 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 27
|4
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогнозы на матч Арсенал - Бёрнли
Исход игры
Арсенал
100% (37)
Ничья
0% (0)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (17)
Меньше
54.05% (20)
Обе команды забьют
Да
21.62% (8)
Нет
78.38% (29)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
51.4% (19)
3:0 Арсенал
21.6% (8)
2:1 Арсенал
16.2% (6)
3:1 Арсенал
5.4% (2)
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