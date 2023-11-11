Разочарованно качает головой Эрик тен Хаг у кромки поля. Игра у его команды не слишком получается, да ещё и случилось пополнение в клубном лазарете.

ОПАСНО! Провалилась оборона "Лутона", в результате чего Гарначо вышел 1 на 1 с Камински, но слишком долго он финтил перед вратарём, так что подоспевший Каборе украл мяч из-под ног молодого аргентинца.

Немного прихрамывает теперь Гарначо. Как бы в перерыве Эрику тен Хагу не пришлось производить ещё одну вынужденную замену.

Правым флангом попытались разогнать быструю контратаку гостям, но она в итоге затормозила и захлебнулась.

Первый тайм окончен! Пока что без голов на "Олд Траффорд". Отдыхаем...

Угловой на левом фланге заработали "красные дьяволы". Фернандеш от флажка выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда Рэшфорд пробил с ходу, но мяч угодил в соперника и ушёл на ещё один угловой.

Эриксев выполнил подачу углового с правого фланга но здесь защитники "Лутон Таун" смогли сработать в своей площади уже внимательней.

Из глубины поля в контратаке гостей последовал заброс в штрафную площадку, где Моррис упал в борьбе с Магуайром. Прозвучал свисток, но пенальти не будет, так как просто зафиксирован офсайд.

Регилон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, но его партнёрам по команде не удалось там выиграть борьбу на втором этаже.

Ближе к концу первого тайма манкунианцы начали грузить мяч в чужие владения практически с любых позиций, но лутонцы ошибок не допускают, обороняясь весьма уверенно.

ОПАСНО! В контратаке "Лутона" Каборе с правого фланга вырезал подачу на голову Моррису, который коварно пробил под штангу в противоход Онане, но вратарь всё же исхитрился в броске потащить такой мяч.

Таунсенд теперь с дальней дистанции пробил в правый нижний угол ворот соперника, но здесь Онане было уже проще, так что он в падении забрал мяч намертво.

Проблемы со здоровьем возникли у Эриксена, так что он присел на газон и попросил вызвать к нему медиков. Похоже, есть проблемы с подколенным сухожилием.

Сэр Алекс Фергюсон присутствует на трибунах, напряжённо наблюдая за игрой. Рядом с ним Сэм Элландайс зевает во весь рот - ему скучно.

Огбене впервые потревожил Онану ударом из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел практически прямо во вратаря, так что Андре спокойно справился с данной угрозой.

С левого края из глубины поля последовала подача на дальнюю штангу ворот гостей, но набегающие в эту зону Мактоминай и Рэшфорд не сумели добраться до игрового снаряда.

После передачи с левого фланга, Фернандеш на линии штрафной площади принял мяч, после чего пробил с левой ноги, но и у него мяч полетел солидно выше перекладины.

В быстрой контратаке правым флангом "шляпники" сумели заработать для себя угловой. Хотя Магуайр зря выбил мяч за лицевую линию, ведь рядом с ним никого не было.

Снова после подачи стандартного положения ничего опасного не произошло. Лутонцы держат ситуацию под контролем.

Аналитики из АПЛ на данную минуту оценивают вероятность победы "Манчестер Юнайтед" в 59%. Ещё 29% отведены ничьей, а 14% дают на победу "Лутон Таун".

Магуайр внезапно подключился в атаку по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадку, где защитники "Лутон Таун" не без труда отбились.

По центральной оси теперь хозяева рвались в чужие владения, но одному из защитников опять удалось вынести мяч достаточно далеко вперёд.

Треть матча уже позади. Был у манкунианцев один голевой момент, но он не был реализован. Нужно всё же команде Эрика тен Хага попытаться добавить в атакующей агрессии.

21' Гарначо с левого фланга прорвался в чужую штрафную площадку, после чего нанёс удар со средней дистанции, но мяч полетел высоковато на трибуны.

20' Первую контратаку сейчас наконец-то провели лутонцы, заработав для себя угловой на левом фланге. Подача последовала на дальнюю штангу, но там всё было под контролем Магуайра.

19' Снова решила команда Эрика тен Хага неспешно покатать мяч глубоко поперёк поля. Хочется подальше на себя выманить соперников, но не получается.

17' Далот по правому флангу подключился вперёд и выполнил острую подачу в штрафную площадку на Мактоминая, но тот головой нанёс удар на пару метров выше ворот.

16' Каборе на своём правом фланге сумел немного поконтролировать мяч на чужой половине поля, но не более того. Полноценной атаки у лутонцев не получилось.

15' Нервно на своей половине пасуются гости, находясь под яростным прессингом манкунианцев, но роковую обрезку совершить пока никто себе не позволяет.

14' Практически треть тайма уже позади, а "Лутон Таун" всё ещё ни разу не пересёк с мячом центральную линию поля.

13' Гарначо теперь заработал штрафной удар на левом фланге атаки "Ман Юнайтед". Подача последовала на дальний край штрафной площади, но там снова зафиксирован фол со стороны Магуайра.

12' Второй угловой в матче с левого фланга подали "красные дьяволы", но этот стандарт не закончился ничем интересным.

11' ОПАСНО! По правому флангу прошёл заброс на Рэшфорда, который вырезал подачу на голову Хёйлунна, но с ударом последнего практически в упор каким-то чудом справился Камински.

10' Регилон подключился к атаке хозяев по правому флангу, но после его подачи в штрафную площадку соперники сумели отбить мяч к центральному кругу.

9' Манкунианцы решили сейчас отыграть мяч на Онану, чтобы их вратарь также чувствовал себя частью данной игры.

8' После заброса из глубины поля, на правом краю чужой штрафной площади Рэшфорд подкараулил отскок, но с полулёта пробил намного выше ворот.

7' Совсем пока что "шляпники" не пытаются навязать какую-то контригру, просто играя на отбой, защищаясь всем составом на одной стороне поля.

6' VAR взял паузу, пересмотрев предыдущий эпизод. До фола Магуайра было подозрение на игру рукой защитника "Лутона", но повод для назначения пенальти всё же не нашли.

5' Стараниями Гарначо хозяева заработали первый угловой в матче на левом фланге. Фернандеш выполнил навес в штрафную площадку, но прозвучал свисток, который зафиксировал фол со стороны Магуайра.

4' Манкунианцы просто пасуются поперёк поля, без особого стремления обострять игру. Рэшфорд с правого фланга попытался выполнить диагональный заброс в штрафную площадку, но он был блокирован.

3' Очень напряжён на своём месте Эрик тен Хаг. На носу очередная международная пауза в клубном футболе, так что его его команда здесь не победит, он может быть уволен.

2' Встреча началась в спокойном ритме. Гости отдали мяч соперникам, всем составом сосредоточившись на своей половине поля.