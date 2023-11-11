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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Манчестер Юнайтед
0:0
Перерыв
Лутон Таун
0'

Ход матча

40'
Маунт Мэйсон
Эриксен Кристиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 351 Количество передач 110
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 127
Манчестер Юнайтед 96.1% (122)
X 2.4% (3)
Лутон Таун 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Лутон Таун
6.00
6.00
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24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
2
Линделоф
Виктор
15
Регилон
Серхио
39
Мактоминай
Скотт
14
Эриксен
Кристиан
10
Рэшфорд
Маркус
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
4
Локьер
Том
2
Ошо
Гэбриэл
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
13
Накамба
Марвелус
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
7
Огбене
Чидози
9
Моррис
Карлтон
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.25
Мактоминай Скотт 3 0.25
Эриксен Кристиан 1 0.08
Рэшфорд Маркус 1 0.08
Каземиро Карлос 1 0.08
Варан Рафаэль 1 0.08
Далот Диогу 1 0.08
Межбри Ханнибал 1 0.08
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.25
Адебайо Элайджа 2 0.17
Локьер Том 1 0.08
Андерсен Мадс 1 0.08
Чон Тахит 1 0.08
Огбене Чидози 1 0.08
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 4 0
Онана Андре 3 0
Антони 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 4 0
Каборе Исса 3 0
Локьер Том 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Камински Томас 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Доти Алфи 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лутон Таун
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
2
Манчестер Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Лутон Таун
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
4
57%
3
50%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
3
75%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
7
54%
6
60%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
20%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Лутон Таун

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
3.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
4.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 12 6 1 5 12 - 16 19
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 14 16
11.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
13.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 1:1 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 12 1 1 10 8 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 6 17
2.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 1:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 1:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Эвертон
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
10.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что без голов на "Олд Траффорд". Отдыхаем...
  • 45'
    Правым флангом попытались разогнать быструю контратаку гостям, но она в итоге затормозила и захлебнулась.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минута компенсировано.
  • Травма, повреждение
    44'
    Немного прихрамывает теперь Гарначо. Как бы в перерыве Эрику тен Хагу не пришлось производить ещё одну вынужденную замену.
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Провалилась оборона "Лутона", в результате чего Гарначо вышел 1 на 1 с Камински, но слишком долго он финтил перед вратарём, так что подоспевший Каборе украл мяч из-под ног молодого аргентинца.
  • 42'
    Разочарованно качает головой Эрик тен Хаг у кромки поля. Игра у его команды не слишком получается, да ещё и случилось пополнение в клубном лазарете.
  • Замена
    41'
    Вынужденная замена в составе "Манчестер Юнайтед": вместо травмированного Кристиана Эриксена на поле вышел Мэйсон Маунт.
  • Травма, повреждение
    40'
    Проблемы со здоровьем возникли у Эриксена, так что он присел на газон и попросил вызвать к нему медиков. Похоже, есть проблемы с подколенным сухожилием.
  • Опасный момент
    39'
    Таунсенд теперь с дальней дистанции пробил в правый нижний угол ворот соперника, но здесь Онане было уже проще, так что он в падении забрал мяч намертво.
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! В контратаке "Лутона" Каборе с правого фланга вырезал подачу на голову Моррису, который коварно пробил под штангу в противоход Онане, но вратарь всё же исхитрился в броске потащить такой мяч.
  • 37'
    Ближе к концу первого тайма манкунианцы начали грузить мяч в чужие владения практически с любых позиций, но лутонцы ошибок не допускают, обороняясь весьма уверенно.
  • 36'
    Регилон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, но его партнёрам по команде не удалось там выиграть борьбу на втором этаже.
  • Офсайд
    34'
    Из глубины поля в контратаке гостей последовал заброс в штрафную площадку, где Моррис упал в борьбе с Магуайром. Прозвучал свисток, но пенальти не будет, так как просто зафиксирован офсайд.
  • Угловой
    33'
    Эриксев выполнил подачу углового с правого фланга но здесь защитники "Лутон Таун" смогли сработать в своей площади уже внимательней.
  • Опасный момент
    32'
    Угловой на левом фланге заработали "красные дьяволы". Фернандеш от флажка выполнил навес на дальний край штрафной площади, откуда Рэшфорд пробил с ходу, но мяч угодил в соперника и ушёл на ещё один угловой.
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    • 31'
      Треть матча уже позади. Был у манкунианцев один голевой момент, но он не был реализован. Нужно всё же команде Эрика тен Хага попытаться добавить в атакующей агрессии.
    • 30'
      По центральной оси теперь хозяева рвались в чужие владения, но одному из защитников опять удалось вынести мяч достаточно далеко вперёд.
    • 29'
      Магуайр внезапно подключился в атаку по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадку, где защитники "Лутон Таун" не без труда отбились.
    • 28'
      Аналитики из АПЛ на данную минуту оценивают вероятность победы "Манчестер Юнайтед" в 59%. Ещё 29% отведены ничьей, а 14% дают на победу "Лутон Таун".
    • 27'
      Снова после подачи стандартного положения ничего опасного не произошло. Лутонцы держат ситуацию под контролем.
    • Угловой
      26'
      В быстрой контратаке правым флангом "шляпники" сумели заработать для себя угловой. Хотя Магуайр зря выбил мяч за лицевую линию, ведь рядом с ним никого не было.
    • 25'
      После передачи с левого фланга, Фернандеш на линии штрафной площади принял мяч, после чего пробил с левой ноги, но и у него мяч полетел солидно выше перекладины.
    • 24'
      С левого края из глубины поля последовала подача на дальнюю штангу ворот гостей, но набегающие в эту зону Мактоминай и Рэшфорд не сумели добраться до игрового снаряда.
    • Опасный момент
      23'
      Огбене впервые потревожил Онану ударом из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел практически прямо во вратаря, так что Андре спокойно справился с данной угрозой.
    • 22'
      Сэр Алекс Фергюсон присутствует на трибунах, напряжённо наблюдая за игрой. Рядом с ним Сэм Элландайс зевает во весь рот - ему скучно.
    • 21'
      Гарначо с левого фланга прорвался в чужую штрафную площадку, после чего нанёс удар со средней дистанции, но мяч полетел высоковато на трибуны.
    • Угловой
      20'
      Первую контратаку сейчас наконец-то провели лутонцы, заработав для себя угловой на левом фланге. Подача последовала на дальнюю штангу, но там всё было под контролем Магуайра.
    • 19'
      Снова решила команда Эрика тен Хага неспешно покатать мяч глубоко поперёк поля. Хочется подальше на себя выманить соперников, но не получается.
    • 17'
      Далот по правому флангу подключился вперёд и выполнил острую подачу в штрафную площадку на Мактоминая, но тот головой нанёс удар на пару метров выше ворот.
    • 16'
      Каборе на своём правом фланге сумел немного поконтролировать мяч на чужой половине поля, но не более того. Полноценной атаки у лутонцев не получилось.
    • 15'
      Нервно на своей половине пасуются гости, находясь под яростным прессингом манкунианцев, но роковую обрезку совершить пока никто себе не позволяет.
    • 14'
      Практически треть тайма уже позади, а "Лутон Таун" всё ещё ни разу не пересёк с мячом центральную линию поля.
    • Фол, нарушение
      13'
      Гарначо теперь заработал штрафной удар на левом фланге атаки "Ман Юнайтед". Подача последовала на дальний край штрафной площади, но там снова зафиксирован фол со стороны Магуайра.
    • Угловой
      12'
      Второй угловой в матче с левого фланга подали "красные дьяволы", но этот стандарт не закончился ничем интересным.
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! По правому флангу прошёл заброс на Рэшфорда, который вырезал подачу на голову Хёйлунна, но с ударом последнего практически в упор каким-то чудом справился Камински.
    • 10'
      Регилон подключился к атаке хозяев по правому флангу, но после его подачи в штрафную площадку соперники сумели отбить мяч к центральному кругу.
    • 9'
      Манкунианцы решили сейчас отыграть мяч на Онану, чтобы их вратарь также чувствовал себя частью данной игры.
    • 8'
      После заброса из глубины поля, на правом краю чужой штрафной площади Рэшфорд подкараулил отскок, но с полулёта пробил намного выше ворот.
    • 7'
      Совсем пока что "шляпники" не пытаются навязать какую-то контригру, просто играя на отбой, защищаясь всем составом на одной стороне поля.
    • Видеоповтор
      6'
      VAR взял паузу, пересмотрев предыдущий эпизод. До фола Магуайра было подозрение на игру рукой защитника "Лутона", но повод для назначения пенальти всё же не нашли.
    • Угловой
      5'
      Стараниями Гарначо хозяева заработали первый угловой в матче на левом фланге. Фернандеш выполнил навес в штрафную площадку, но прозвучал свисток, который зафиксировал фол со стороны Магуайра.
    • 4'
      Манкунианцы просто пасуются поперёк поля, без особого стремления обострять игру. Рэшфорд с правого фланга попытался выполнить диагональный заброс в штрафную площадку, но он был блокирован.
    • 3'
      Очень напряжён на своём месте Эрик тен Хаг. На носу очередная международная пауза в клубном футболе, так что его его команда здесь не победит, он может быть уволен.
    • 2'
      Встреча началась в спокойном ритме. Гости отдали мяч соперникам, всем составом сосредоточившись на своей половине поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Лутон Таун

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    96.1% (122)
    Ничья
    2.4% (3)
    Лутон Таун
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (45)
    Нет
    60.87% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    38.6% (49)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    24.4% (31)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.7% (11)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.3% (8)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    1.6% (2)
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