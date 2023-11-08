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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Манчестер Юнайтед
 
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Лутон Таун
Прогнозы 39
Манчестер Юнайтед 100% (39)
X 0% (0)
Лутон Таун 0% (0)
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Лутон Таун
5.40
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Лутон Таун

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.27
Мактоминай Скотт 3 0.27
Эриксен Кристиан 1 0.09
Рэшфорд Маркус 1 0.09
Каземиро Карлос 1 0.09
Варан Рафаэль 1 0.09
Далот Диогу 1 0.09
Межбри Ханнибал 1 0.09
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.27
Адебайо Элайджа 2 0.18
Локьер Том 1 0.09
Андерсен Мадс 1 0.09
Чон Тахит 1 0.09
Огбене Чидози 1 0.09
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 4 0
Онана Андре 3 0
Антони 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 4 0
Каборе Исса 3 0
Локьер Том 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Камински Томас 1 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Доти Алфи 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лутон Таун
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
2
Манчестер Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Лутон Таун
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
4
57%
3
50%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
3
75%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
7
54%
6
60%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
20%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Лутон Таун

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
2
9
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 2 1 23 - 13 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Арсенал
 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
12.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Лутон Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.

    Главный судья: Скотт Грэм

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    • Прогнозы 39
    Манчестер Юнайтед 100% (39)
    X 0% (0)
    Лутон Таун 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Лутон Таун
    5.40
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Лутон Таун

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Лутон Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (14)
    Меньше
    63.16% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    26.32% (10)
    Нет
    73.68% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    53.8% (21)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    17.9% (7)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.7% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    7.7% (3)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    5.1% (2)
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