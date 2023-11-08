Тур: 12. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Скотт Грэм
Позже
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
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Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.27
|Мактоминай Скотт
|3
|0.27
|Эриксен Кристиан
|1
|0.09
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.09
|Каземиро Карлос
|1
|0.09
|Варан Рафаэль
|1
|0.09
|Далот Диогу
|1
|0.09
|Межбри Ханнибал
|1
|0.09
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.27
|Адебайо Элайджа
|2
|0.18
|Локьер Том
|1
|0.09
|Андерсен Мадс
|1
|0.09
|Чон Тахит
|1
|0.09
|Огбене Чидози
|1
|0.09
|Бурк Рис
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Каборе Исса
|3
|0
|Локьер Том
|2
|0
|Чон Тахит
|2
|0
|Браун Джейкоб
|2
|0
|Камински Томас
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Доти Алфи
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лутон Таун
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лутон Таун
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
2
Манчестер Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Лутон Таун
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
4
57%
3
50%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
3
75%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
7
54%
6
60%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
20%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 16
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|27 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 27
|4
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Лутон Таун
Исход игры
Манчестер Юнайтед
100% (39)
Ничья
0% (0)
Лутон Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (14)
Меньше
63.16% (24)
Обе команды забьют
Да
26.32% (10)
Нет
73.68% (28)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
53.8% (21)
2:1 Манчестер Юнайтед
17.9% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
7.7% (3)
4:1 Манчестер Юнайтед
5.1% (2)
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