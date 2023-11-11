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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Заглембе Любин
0:0
Второй тайм: 54'
Видзев Лодзь
0'
22' Желтая карточка
Цыганик Андрей

Ход матча

22'
 
Цыганик Андрей
46'
 
Сильва Луис
Фернандес Хуан III
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Видзев Лодзь
2.75
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Все Коэффициенты
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
77
Вдовяк
Матеуш
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
Заглембе Любин
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
ПД
3:0
ПЛ
0:3
Э
3:3
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
ВД
1:0
ВД
4:3
OE
1:1

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
0.63

Среднее время на гол

39
144

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.14

Среднее время на гол

102
78

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.87

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
103

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 3 0.2
Ходына Кацпер 2 (1) 0.13
Курминовски Давид 2 0.13
Маковский Томаш 2 0.13
Булеца Сергей 1 0.07
Дабровски Дамьян 1 0.07
Копац Бартош 1 0.07
Бохар Дамьян 1 0.07
Муньос Хуан 1 0.07
Лавничак Алекс 1 0.07
Bartlomiej Kludka 1 0.07
Mateusz Grzybek 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.21
Санчез Джорди 3 0.21
Цыганик Андрей 2 0.14
Стемпиньски Мариуш 1 0.07
Жиро Матеуш 1 0.07
Рондич Имад 1 0.07
Альварес Франциско 1 0.07
Ernest Terpilowski 1 0.07
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Полетанович Марко 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Крук Камиль 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Милош Мато 3 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Заглембе Любин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

4
6
Заглембе Любин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Видзев Лодзь
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

17
6
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
18%
2
33%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
6
46%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
3
23%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
23%
4
20%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
2
9%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0
Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 0:0 15 6 3 6 16 - 23 21
8.
Гурник Забже
 14 5 4 5 15 - 16 19
9.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
11.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
12.
Видзев Лодзь
 0:0 14 4 4 6 15 - 18 16
13.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
14.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 2 2 11 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 0:0 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Видзев Лодзь
 0:0 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 2 3 8 - 15 8
16.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
9.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
10.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
11.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
12.
Заглембе Любин
 0:0 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 0:0 8 0 4 4 8 - 13 4
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Фернандес Хуан III уходит с поля. Сильва Луис выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Г О О О О Л - Санчез Джорди бьет в цель!
  • 22'
    Цыганик Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Видзев Лодзь
2.75
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3.55
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3.90
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