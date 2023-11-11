Тур: 15. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Стефански Даниэль
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
-
88 Ignacy Dawid
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Заглембе Любин
Видзев Лодзь
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
0.63
Среднее время на гол
39
144
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1.14
Среднее время на гол
102
78
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.53
0.87
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
103
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.2
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.13
|Курминовски Давид
|2
|0.13
|Маковский Томаш
|2
|0.13
|Булеца Сергей
|1
|0.07
|Дабровски Дамьян
|1
|0.07
|Копац Бартош
|1
|0.07
|Бохар Дамьян
|1
|0.07
|Муньос Хуан
|1
|0.07
|Лавничак Алекс
|1
|0.07
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.07
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.21
|Санчез Джорди
|3
|0.21
|Цыганик Андрей
|2
|0.14
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.07
|Жиро Матеуш
|1
|0.07
|Рондич Имад
|1
|0.07
|Альварес Франциско
|1
|0.07
|Ernest Terpilowski
|1
|0.07
|Милош Мато
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Милош Мато
|3
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Заглембе Любин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
4
6
Заглембе Любин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Видзев Лодзь
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
17
6
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
18%
2
33%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
6
46%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
3
23%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
5
23%
4
20%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
2
9%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0
Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2
Результаты матчей
Заглембе Любин
Видзев Лодзь
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
59
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|28 - 19
|28
|4.
|13
|8
|2
|3
|29 - 15
|26
|5.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|7.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 23
|21
|8.
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|11.
|15
|2
|11
|2
|14 - 14
|17
|12.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|13.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|14.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|18.
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|0:0
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 15
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|8
|0
|7
|1
|7 - 8
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|12.
|0:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|8 - 13
|4
|17.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6