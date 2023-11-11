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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
22' Желтая карточка
Цыганик Андрей
0:0
58' Не забитый пенальти
Дабровски Дамьян
1:0
60' Гол
Вдовяк Матеуш
1:1
90' Гол
Рондич Имад
90' Желтая карточка
Диудис Сократис
90' Желтая карточка
Милош Мато
90' Вторая желтая карточка
Диудис Сократис
90'+15
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
77
Вдовяк
Матеуш
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
47
Antoni
Klimek
Заглембе Любин
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
ПД
3:0
ПЛ
0:3
Э
3:3
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
ВД
1:0
ВД
4:3
OE
1:1

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
0.63

Среднее время на гол

39
144

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1.14

Среднее время на гол

102
78

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.53
0.87

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
103

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 4 0.27
Ходына Кацпер 2 (1) 0.13
Курминовски Давид 2 0.13
Маковский Томаш 2 0.13
Булеца Сергей 1 0.07
Дабровски Дамьян 1 0.07
Копац Бартош 1 0.07
Бохар Дамьян 1 0.07
Муньос Хуан 1 0.07
Лавничак Алекс 1 0.07
Bartlomiej Kludka 1 0.07
Mateusz Grzybek 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.21
Санчез Джорди 3 0.21
Цыганик Андрей 2 0.14
Рондич Имад 2 0.14
Стемпиньски Мариуш 1 0.07
Жиро Матеуш 1 0.07
Альварес Франциско 1 0.07
Ernest Terpilowski 1 0.07
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Полетанович Марко 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Крук Камиль 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Заглембе Любин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

4
6
Заглембе Любин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Видзев Лодзь
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
3
50%
3
20%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

17
6
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
18%
2
33%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
6
43%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

23
21
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
5
22%
4
19%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
22%
5
24%
61-75
3
13%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0
Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
2:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 0:0 15 9 3 3 34 - 19 30
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 15 6 3 6 17 - 24 21
8.
Гурник Забже
 14 5 4 5 15 - 16 19
9.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
11.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
12.
Видзев Лодзь
 14 4 4 6 16 - 19 16
13.
Корона Кельце
 0:0 14 3 7 4 16 - 16 16
14.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 2 2 11 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:0 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 0:0 7 2 4 1 10 - 7 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 2 3 8 - 15 8
16.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Ягеллония Белосток
 0:0 8 2 3 3 12 - 14 9
7.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
10.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
11.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
12.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Г О О О О Л - Санчез Джорди бьет в цель!
    • 22'
      Цыганик Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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