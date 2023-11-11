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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
ЛКС Лодзь
0:1
Первый тайм: 18'
Пяст
0'
2' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
0:1
10' Гол
Кадзиор Дамиан

Ход матча

2'
 
Томашевич Гжегож
10'
0:1
Кадзиор Дамиан
(Michael Ameyaw)
Лучшие коэффициенты
ЛКС Лодзь
Ничья
Пяст
5.00
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5.55
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3.40
Все Коэффициенты
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
2
Гюлен
Левент
88
Марциняк
Адам
3
Тутышкинас
Артемиюс
16
Рамирес
Даниэль
24
Лувеу
Адриен
14
Michal
Mokrzycki
37
Piotr
Glowacki
20
Piotr
Janczukowicz
21
Stipe
Juric
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
11
Кадзиор
Дамиан
30
Щепаньски
Милош
19
Michael
Ameyaw
7
Феликс
Хорхе
ЛКС Лодзь
4-4-2
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Пяст

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
OE
0:1
OE
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stipe Juric 2 0.13
Техан Кай 2 0.13
Рамирес Даниэль 2 (2) 0.13
Engjell Hoti 1 0.07
Тутышкинас Артемиюс 1 0.07
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 4 (4) 0.27
Serhij Krykun 3 0.2
Томашевич Гжегож 1 0.07
Michael Ameyaw 1 0.07
Храпек Михал 1 (1) 0.07
Феликс Хорхе 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 3 1
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Марциняк Адам 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Лувеу Адриен 3 0
Stipe Juric 1 1
Данковски Камиль 2 0
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Alexander Bobek 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Шелига Бартош 1 0
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 6 0
Пырка Аркадиуш 4 1
Томашевич Гжегож 4 0
Храпек Михал 3 0
Червински Якуб 3 0
Катранис Александрос 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Гук Томаш 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

0
6
ЛКС Лодзь
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

16
6
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
2
13%
3
50%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
4
44%
1
9%
76-90

Пропущено

28
11
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
18%
1
9%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
3
27%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
7
25%
1
9%
61-75
6
21%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1
Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0
Пяст
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Пяст

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 57%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
1:1
5 раз 36%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 2 6 16 - 23 20
8.
Гурник Забже
 14 5 4 5 15 - 16 19
9.
Пяст
 1:0 15 3 10 2 12 - 11 19
10.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
11.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
12.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
13.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
14.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 15 2 1 12 8 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Пяст
 1:0 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 0:1 7 2 1 4 5 - 13 7
16.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Пяст
 1:0 8 1 6 1 5 - 5 9
7.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
10.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
11.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
12.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 8 0 0 8 3 - 17 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
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