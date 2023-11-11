Тур: 15. Стадион: Стадион ЛКС. Главный судья: Рачковски Павел
0'
2' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
0:1
10' ГолКадзиор Дамиан
18' Желтая карточкаДанковски Камиль
0:2
20' ГолМосур Ариэль
0:3
38' ГолMichael Ameyaw
45' Красная карточкаКатранис Александрос
1:3
45' ПенальтиРамирес Даниэль
2:3
48' ГолТехан Кай
60' Желтая карточкаMichal Mokrzycki
61' Желтая карточкаТехан Кай
3:3
67' ГолPiotr Janczukowicz
76' Желтая карточкаТутышкинас Артемиюс
90' Желтая карточкаPiotr Janczukowicz
90' Желтая карточкаМосур Ариэль
90'+4
Ход матча
10'
0:1
18'
20'
0:2
38'
0:3
45'
1:3
48'
2:3
60'
61'
67'
90'
24
Лувеу
Адриен
21
Stipe
Juric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Stipe JuricНападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
- Нападающий
-
23 Слива МацейНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Пяст
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
200%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|3
|0.2
|Рамирес Даниэль
|3 (3)
|0.2
|Stipe Juric
|2
|0.13
|Engjell Hoti
|1
|0.07
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.07
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.07
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.27
|Serhij Krykun
|3
|0.2
|Michael Ameyaw
|2
|0.13
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.07
|Томашевич Гжегож
|1
|0.07
|Мосур Ариэль
|1
|0.07
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.07
|Феликс Хорхе
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|4
|1
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Лувеу Адриен
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Флис Марцин
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Шелига Бартош
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Техан Кай
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|6
|0
|Пырка Аркадиуш
|4
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Храпек Михал
|3
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Мосур Ариэль
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Гук Томаш
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
7
ЛКС Лодзь
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (8)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
0
6
ЛКС Лодзь
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
16
6
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
2
13%
3
50%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
3
21%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Пропущено
31
14
17 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
6
19%
1
7%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
4
29%
31-45
1
3%
4
29%
46-60
7
23%
2
14%
61-75
6
19%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1
Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0
Пяст
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1 Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Пяст
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:1
5 раз 33%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
312
312
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|28 - 19
|28
|4.
|13
|8
|2
|3
|29 - 15
|26
|5.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|7.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|16 - 23
|21
|8.
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 16
|17
|11.
|15
|2
|11
|2
|14 - 14
|17
|12.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|13.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|14.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|16.
|15
|3
|4
|8
|18 - 30
|13
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|18.
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|0:0
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 15
|8
|16.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|8
|0
|7
|1
|7 - 8
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|12.
|0:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|16.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|8 - 13
|4
|17.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6