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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Корона Кельце
2:2
Второй тайм: 90+'
Ягеллония Белосток
0'
45' Желтая карточка
Сачек Михал
45' Желтая карточка
Нене III
45' Желтая карточка
Ноно Давид
1:0
45' Пенальти
Ноно Давид
1:1
57' Гол
Имас Хесус
2:1
67' Гол
Martin Remacle
2:2
81' Гол
Левицки Якуб
85' Желтая карточка
Левицки Якуб
85' Желтая карточка
Затор Доминик
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
18
Хофмейстер
Йоав
17
Dawid
Blanik
11
Ноно
Давид
9
Шикавка
Евгений
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
7
Dominik
Marczuk
6
Романчук
Тарас
28
Наранхо
Хосе
8
Нене
III
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
Корона Кельце
4-1-4-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Корона Кельце
Ягеллония Белосток

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

33 матча

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

Э
2:1
Э
4:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
0:3
Э
5:1
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
4:1
Э
1:2
ЭГБ
1:3
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
4:4
Э
1:1
Э
4:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
К
0:1
К
3:0
К
3:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.56
0.93

Среднее время на гол

57
96

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

2.07
1.39

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

1.79
1.18

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 4 0.29
Ноно Давид 3 (2) 0.21
Далмау Адриан 3 (1) 0.21
Дякону Роналдо 3 0.21
Шикавка Евгений 2 0.14
Чижички Матеуш 1 0.07
Затор Доминик 1 0.07
Jakub Konstantyn 1 0.07
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 8 (3) 0.53
Пюлюлю Афимико 6 (3) 0.4
Имас Хесус 4 0.27
Хансен Кристоффер 4 0.27
Наранхо Хосе 3 0.2
Dominik Marczuk 2 0.13
Нене III 2 0.13
Скшипчак Матеуш 2 0.13
Wojciech Laski 1 0.07
Левицки Якуб 1 0.07
Кубицки Ярослав 0 0
Дигес Адриан 0 0
Романчук Тарас 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 3 0
Квецень Бартош 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Хофмейстер Йоав 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Dawid Blanik 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Затор Доминик 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 5 0
Купиш Томаш 3 0
Романчук Тарас 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Сачек Михал 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
6
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Ягеллония Белосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
21
Корона Кельце
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

7
27

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
30%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Забито

6
21
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
10%
1-15
2
33%
6
29%
16-30
1
17%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
33%
3
14%
61-75
1
17%
5
24%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

16
32
9 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
3
19%
4
13%
1-15
4
25%
6
19%
16-30
2
13%
5
16%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
5
31%
8
25%
76-90

Пропущено

16
21
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
6
29%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
5
31%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3
Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
5
2
1
5
3.5
3
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
1
3
10
1.5
10
4
2
11
2.5
7
7
1
12
3.5
4
10
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 15 10 3 2 27 - 13 33
2.
Ягеллония Белосток
 2:2 15 9 3 3 36 - 21 30
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 15 6 3 6 17 - 24 21
8.
Гурник Забже
 14 5 4 5 15 - 16 19
9.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Варта Познань
 15 4 5 6 14 - 16 17
11.
Пяст
 15 2 11 2 14 - 14 17
12.
Видзев Лодзь
 14 4 4 6 16 - 19 16
13.
Корона Кельце
 2:2 14 3 7 4 18 - 18 16
14.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
15.
Краковия
 14 3 6 5 13 - 19 15
16.
Пуща Неполомице
 15 3 4 8 18 - 30 13
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 15 2 2 11 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2:2 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
11.
Корона Кельце
 2:2 7 2 4 1 12 - 9 10
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Радомяк Радом
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 2 3 8 - 15 8
16.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
17.
Варта Познань
 8 1 3 4 5 - 9 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Краковия
 7 2 3 2 6 - 6 9
6.
Ягеллония Белосток
 2:2 8 2 3 3 14 - 16 9
7.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
10.
Пяст
 8 0 7 1 7 - 8 7
11.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
12.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Корона Кельце
 2:2 7 1 3 3 6 - 9 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
16.
Видзев Лодзь
 8 0 4 4 9 - 14 4
17.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Ноно Давид из команды Корона Кельце забивает с точки!
    • 48'
      Ноно Давид получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Нене III получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Сачек Михал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Корона Кельце
    Ничья
    Ягеллония Белосток
    8.90
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    3.50
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    8.60
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