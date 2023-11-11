Тур: 15. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Karol Arys
2:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаСачек Михал
45' Желтая карточкаНене III
45' Желтая карточкаНоно Давид
1:0
45' ПенальтиНоно Давид
1:1
56' ГолИмас Хесус
2:1
67' ГолMartin Remacle
2:2
81' ГолЛевицки Якуб
85' Желтая карточкаЛевицки Якуб
85' Желтая карточкаЗатор Доминик
90'+7
Ход матча
45'
45'
45'
45'
1:0
56'
1:1
67'
2:1
81'
2:2
85'
85'
66
Milos
Trojak
17
Dawid
Blanik
11
Ноно
Давид
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
28
Наранхо
Хосе
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
-
-
-
51 Alan Rybak
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Корона Кельце
Ягеллония Белосток
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
33 матча
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.2%
33.3%
42.5%
8 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.56
0.93
Среднее время на гол
57
96
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
2.07
1.39
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
1.79
1.18
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|4
|0.29
|Ноно Давид
|3 (2)
|0.21
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.21
|Дякону Роналдо
|3
|0.21
|Шикавка Евгений
|2
|0.14
|Чижички Матеуш
|1
|0.07
|Затор Доминик
|1
|0.07
|Jakub Konstantyn
|1
|0.07
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|8 (3)
|0.53
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.4
|Имас Хесус
|4
|0.27
|Хансен Кристоффер
|4
|0.27
|Наранхо Хосе
|3
|0.2
|Dominik Marczuk
|2
|0.13
|Нене III
|2
|0.13
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.13
|Левицки Якуб
|2
|0.13
|Wojciech Laski
|1
|0.07
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|3
|0
|Квецень Бартош
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Хофмейстер Йоав
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
|Левицки Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
8
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Ягеллония Белосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
21
Корона Кельце
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
9
29
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
25%
2
15%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
4
31%
76-90
Пропущено
9
17
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
3
33%
5
29%
29%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
3
33%
2
12%
76-90
Забито
6
21
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
2
33%
6
29%
16-30
1
17%
4
19%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
33%
3
14%
61-75
1
17%
5
24%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
18
34
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
3
17%
4
12%
1-15
4
22%
6
18%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
3
17%
5
15%
61-75
5
28%
9
26%
76-90
Пропущено
18
23
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
7
30%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
6
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Корона Кельце 0:0 Легия Варшава II - Корона Кельце 2:4 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3
Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
4:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
16
52
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
16
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
141
410
114
212
78
113
411
113
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6