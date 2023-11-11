Тур: 30.
1:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
13'
15
Кричак
Иван
22
Кусу
Манассе
35
Jakob
Jager
13
Пичках
Пайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
-
35 Jakob JagerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Yonis Shino
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Эстер
Сундсвалль
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
13
Голов в среднем за матч
0.6
1.63
Среднее время на гол
150
55
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.62
1.62
Тотал матчей
2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|19
|0.61
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (2)
|0.42
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.19
|Родич Владимир
|5
|0.16
|Ahmed Bonnah
|3
|0.1
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.03
|Косица Дзенис
|1
|0.03
|Люнг Даниэль
|1
|0.03
|Прекович Милое
|1
|0.03
|Thorri Thorisson
|1
|0.03
|Adam Herdonsson
|1
|0.03
|Кричак Иван
|1
|0.03
|Кусу Манассе
|1
|0.03
|Theodor Johansson
|0
|0
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|6
|0.19
|Пичках Пайя
|6
|0.19
|Андерссон Эрик
|5 (1)
|0.16
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.13
|Симба Мунга
|3
|0.1
|Бурман Маркус
|3
|0.1
|Карстрем Йеспер
|3
|0.1
|Лундстрём Роберт
|2
|0.06
|Халлениус Линус
|2
|0.06
|Блумквист Александр
|2
|0.06
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.03
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|10
|0
|Adam Herdonsson
|8
|0
|Карлссон Монц
|7
|0
|Хедлунд Себастьян
|7
|0
|Сёдерберг Никлас
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Косица Дзенис
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Варманен Тату
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|8
|0
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Андерссон Эрик
|6
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Дурмаз Элиас
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сундсвалль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
8
Эстер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сундсвалль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
18
Упущенные победы
23
16
Эстер
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Сундсвалль
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
17% (5)
43% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
12
22
Упущенные победы
29
24
Голы по времени матча
Забито
28
17
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
4
14%
3
18%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
6
21%
2
12%
31-45
8
29%
1
6%
46-60
2
7%
5
29%
29%
61-75
4
14%
4
24%
76-90
Пропущено
12
26
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
17%
2
8%
1-15
2
17%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
25%
8
31%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
3
12%
76-90
Забито
27
21
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
6
22%
1
5%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
4
15%
7
33%
61-75
6
22%
2
10%
76-90
Пропущено
26
27
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
1
4%
1
4%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
8
31%
7
26%
61-75
3
12%
5
19%
76-90
Забито
55
38
27 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
10
18%
4
11%
1-15
8
15%
8
21%
16-30
9
16%
2
5%
31-45
12
22%
6
16%
46-60
6
11%
12
32%
61-75
10
18%
6
16%
76-90
Пропущено
38
53
13 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
8%
3
6%
1-15
5
13%
12
23%
16-30
5
13%
6
11%
31-45
9
24%
13
25%
46-60
10
26%
11
21%
61-75
6
16%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0
ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0
Результаты матчей
Эстер
Сундсвалль
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эстер
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
142
86
79
410
115
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
86
106
59
412
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
228
1812
1218
822
426
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|30
|19
|6
|5
|48 - 23
|63
|2.
|0:0
|30
|17
|7
|6
|61 - 22
|58
|3.
|1:0
|31
|17
|6
|8
|58 - 37
|57
|4.
|0:0
|30
|15
|8
|7
|49 - 31
|53
|5.
|1:0
|30
|12
|6
|12
|40 - 47
|42
|6.
|1:0
|30
|10
|12
|8
|43 - 39
|42
|7.
|1:0
|30
|12
|5
|13
|36 - 42
|41
|8.
|1:0
|30
|10
|9
|11
|36 - 44
|39
|9.
|0:1
|30
|10
|8
|12
|39 - 52
|38
|10.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|43 - 42
|35
|11.
|0:1
|31
|9
|8
|14
|39 - 54
|35
|12.
|0:0
|30
|8
|10
|12
|32 - 36
|34
|13.
|0:0
|30
|8
|7
|15
|41 - 52
|31
|14.
|0:1
|30
|7
|10
|13
|43 - 54
|31
|15.
|0:1
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|16.
|0:0
|30
|6
|11
|13
|25 - 42
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|4
|1
|24 - 6
|34
|2.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|28 - 16
|32
|3.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|5.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|6.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|23 - 23
|27
|7.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|26 - 16
|25
|8.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|9.
|0:0
|15
|6
|7
|2
|25 - 10
|25
|10.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|11.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|12.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|19 - 27
|21
|14.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|15.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 15
|18
|16.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|33 - 10
|28
|3.
|1:0
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|4.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|17 - 18
|22
|5.
|1:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|6.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|7.
|0:1
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|8.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|9.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|10.
|0:0
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|18 - 32
|10
|14.
|1:0
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|15.
|0:1
|15
|1
|6
|8
|19 - 32
|9
|16.
|0:0
|15
|1
|3
|11
|15 - 36
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9