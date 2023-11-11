  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
Эстер
1:0
Первый тайм: 21'
Сундсвалль
0'
1:0
13' Гол
Кусу Манассе

Ход матча

13'
Кусу Манассе
(Бергмарк-Виберг Адам)
1:0
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Сундсвалль
6.90
7.20
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13.00
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Все Коэффициенты
32
Carl
Lundahl
Persson
2
Thorri
Thorisson
4
Хедлунд
Себастьян
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
22
Кусу
Манассе
17
Adam
Herdonsson
27
Мёрфельт
Альбин
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
35
Jakob
Jager
26
Edvard
Carrick
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
44
Стоянович-Фредин
Оливер
13
Пичках
Пайя
14
Бенгтссон
Йохан
8
Ludvig
Naavik
11
Карстрем
Йеспер
21
Энгблум
Понтус
Эстер
4-2-3-1
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Эстер
Сундсвалль

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:3
С
2:3
С
1:1
С
0:2
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
0:2
КШ
0:2
С
2:1
С
2:1
С
5:0
С
0:2

Голы

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.6
1.63

Среднее время на гол

150
55

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.62
1.62

Тотал матчей

2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 19 0.61
Бергмарк-Виберг Адам 13 (2) 0.42
Сёдерберг Никлас 6 0.19
Родич Владимир 5 0.16
Ahmed Bonnah 3 0.1
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.03
Косица Дзенис 1 0.03
Люнг Даниэль 1 0.03
Прекович Милое 1 0.03
Thorri Thorisson 1 0.03
Adam Herdonsson 1 0.03
Кричак Иван 1 0.03
Кусу Манассе 1 0.03
Theodor Johansson 0 0
Lukas Bergqvist 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 6 0.19
Пичках Пайя 6 0.19
Андерссон Эрик 5 (1) 0.16
Бенгтссон Йохан 4 0.13
Симба Мунга 3 0.1
Бурман Маркус 3 0.1
Карстрем Йеспер 3 0.1
Лундстрём Роберт 2 0.06
Халлениус Линус 2 0.06
Блумквист Александр 2 0.06
Стенсхаген Теодор 1 0.03
Дурмаз Элиас 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 10 0
Adam Herdonsson 8 0
Карлссон Монц 7 0
Хедлунд Себастьян 7 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Кричак Иван 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Theodor Johansson 0 1
Варманен Тату 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Кусу Манассе 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 8 0
Лундстрём Роберт 7 0
Андерссон Эрик 6 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Дурмаз Элиас 2 0
Бурман Маркус 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Эстер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сундсвалль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
8
Эстер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сундсвалль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
18

Упущенные победы

23
16
Эстер
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Сундсвалль
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
17% (5)
43% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

12
22

Упущенные победы

29
24

Голы по времени матча

Забито

28
17
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
4
14%
3
18%
1-15
4
14%
2
12%
16-30
6
21%
2
12%
31-45
8
29%
1
6%
46-60
2
7%
5
29%
29%
61-75
4
14%
4
24%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
17%
2
8%
1-15
2
17%
6
23%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
25%
8
31%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
3
12%
76-90

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 17
6
22%
1
5%
1-15
4
15%
6
29%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
4
15%
7
33%
61-75
6
22%
2
10%
76-90

Пропущено

26
27
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
1
4%
1
4%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
6
23%
5
19%
46-60
8
31%
7
26%
61-75
3
12%
5
19%
76-90

Забито

55
38
27 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
10
18%
4
11%
1-15
8
15%
8
21%
16-30
9
16%
2
5%
31-45
12
22%
6
16%
46-60
6
11%
12
32%
61-75
10
18%
6
16%
76-90

Пропущено

38
53
13 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
8%
3
6%
1-15
5
13%
12
23%
16-30
5
13%
6
11%
31-45
9
24%
13
25%
46-60
10
26%
11
21%
61-75
6
16%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0
ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0

Результаты матчей

Эстер
Сундсвалль

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эстер
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
2
8
6
1.5
7
9
4
10
2.5
1
15
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
6
10
6
1.5
5
9
4
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
22
8
18
12
1.5
12
18
8
22
2.5
4
26
2
28
3.5
1
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 30 19 6 5 48 - 23 63
2.
ГАИС
 0:0 30 17 7 6 61 - 22 58
3.
Эстер
 1:0 31 17 6 8 58 - 37 57
4.
Утсиктенс
 0:0 30 15 8 7 49 - 31 53
5.
Ландскруна
 1:0 30 12 6 12 40 - 47 42
6.
Эстерсунд
 1:0 30 10 12 8 43 - 39 42
7.
Браге
 1:0 30 12 5 13 36 - 42 41
8.
Гефле
 1:0 30 10 9 11 36 - 44 39
9.
Треллеборг
 0:1 30 10 8 12 39 - 52 38
10.
Эребру
 0:0 30 8 11 11 43 - 42 35
11.
Сундсвалль
 0:1 31 9 8 14 39 - 54 35
12.
Хельсинборг
 0:0 30 8 10 12 32 - 36 34
13.
Сковде АИК
 0:0 30 8 7 15 41 - 52 31
14.
Йёнчёпинг
 0:1 30 7 10 13 43 - 54 31
15.
Эргрюте
 0:1 30 7 8 15 31 - 47 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 30 6 11 13 25 - 42 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 10 4 1 24 - 6 34
2.
Браге
 1:0 15 10 2 3 28 - 16 32
3.
Утсиктенс
 0:0 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
ГАИС
 0:0 15 9 3 3 28 - 12 30
5.
Эстер
 1:0 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Гефле
 1:0 15 8 3 4 23 - 23 27
7.
Сковде АИК
 0:0 15 7 4 4 26 - 16 25
8.
Ландскруна
 1:0 15 7 4 4 22 - 17 25
9.
Эребру
 0:0 15 6 7 2 25 - 10 25
10.
Эстерсунд
 1:0 15 6 6 3 28 - 22 24
11.
Йёнчёпинг
 0:1 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 0:0 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 0:1 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сундсвалль
 0:1 16 5 5 6 22 - 27 20
15.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 15 4 6 5 15 - 15 18
16.
Эргрюте
 0:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 0:0 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 1:0 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 0:0 15 6 4 5 17 - 18 22
5.
Эстерсунд
 1:0 15 4 6 5 15 - 17 18
6.
Ландскруна
 1:0 15 5 2 8 18 - 30 17
7.
Треллеборг
 0:1 15 4 5 6 20 - 25 17
8.
Сундсвалль
 0:1 15 4 3 8 17 - 27 15
9.
Эргрюте
 0:1 15 4 2 9 12 - 21 14
10.
Хельсинборг
 0:0 15 2 7 6 13 - 19 13
11.
Гефле
 1:0 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 0:0 15 2 4 9 18 - 32 10
14.
Браге
 1:0 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 0:1 15 1 6 8 19 - 32 9
16.
Сковде АИК
 0:0 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Бергмарк-Виберг Адам сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Кусу Манассе бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Эстер
Ничья
Сундсвалль
6.90
7.20
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