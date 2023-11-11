  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
Гефле
1:0
Первый тайм: 20'
Треллеборг
0'
1:0
5' Гол
Ahmed Bonnah
15' Желтая карточка
Карлссон Тобиас

Ход матча

5'
Ahmed Bonnah
(Энглунд Лео)
1:0
15'
 
Карлссон Тобиас
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Гефле
Ничья
Треллеборг
1.81
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Все Коэффициенты
27
Тобиас
Йоханссон
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
18
Constantino
Capotondi
6
Лундин
Оскар
14
Sebastian
Friman
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
25
Ларсен
Андреас
II
15
Emmanuel
Godwin
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
37
Kalle
Wendt
12
Zander
Hyltoft
10
Саид
Мохаммед
7
Pierre
Larsen
11
Liam
Olausson
18
Оффия
Генри
Гефле
3-4-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Гефле
Треллеборг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
0:1
К
1:2
А
2:0
А
1:2
А
1:3
А
2:1
А
2:1
А
2:1
А
3:3
А
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.3
Лундин Антон 5 0.17
Эдквист Адриан 3 0.1
Йельте Якоб 3 0.1
Antonio Yakoub 3 0.1
Лундин Оскар 3 0.1
Nils Eriksson 2 0.07
Ройсхенберг Мартин 1 0.03
Рафаэль Йорк 1 0.03
Kevin Persson 1 0.03
Sebastian Friman 1 0.03
Oskar Karlsson 1 0.03
Constantino Capotondi 1 0.03
Аспгрен Кристоффер 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 8 0.27
Бркич Харис 7 (1) 0.23
Мортенсен Николас 7 0.23
Filip Bohman 6 0.2
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.1
Халльберг Херман 2 0.07
Андерссон Маттиас 2 0.07
Саид Мохаммед 1 0.03
Liam Olausson 1 0.03
Хёрберг Феликс 0 0
Огвуче Абель 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ларсен Андреас II 0 0
Pierre Larsen 0 0
Emmanuel Godwin 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 6 1
Лундин Оскар 6 0
Constantino Capotondi 4 1
Аспгрен Кристоффер 3 1
Kevin Persson 4 0
Antonio Yakoub 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Энглунд Лео 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Daniel Eliasson 3 0
Nils Eriksson 3 0
Лундин Антон 2 0
Iu Ranera 2 0
Ahmed Bonnah 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Niclas Haakansson 2 0
Микаель Бенгтссон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Philip Ekman 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 6 1
Халльберг Херман 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Бедварссон Бедвар 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Zander Hyltoft 2 1
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Огвуче Абель 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Карлссон Тобиас 2 0
Саид Мохаммед 2 0
Вийтикко Микко 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Оффия Генри 1 0
Emmanuel Godwin 1 0

Результаты матчей

Гефле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
9
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

9
15
Гефле
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Треллеборг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
25

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

22
20
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
6
27%
6
30%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Пропущено

23
24
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
6
26%
1
4%
1-15
3
13%
7
29%
29%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
6
26%
7
29%
29%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
1
4%
4
17%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
4
21%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
38%
6
32%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
7
26%
1-15
4
19%
5
19%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
4
19%
7
26%
76-90

Забито

35
39
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
3
9%
3
8%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
7
20%
8
21%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
11
31%
9
23%
76-90

Пропущено

44
51
22 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
9
20%
8
16%
1-15
7
16%
12
24%
16-30
6
14%
4
8%
31-45
11
25%
12
24%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
5
11%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1
Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2
Треллеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6
Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2

Результаты матчей

Гефле
Треллеборг

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гефле
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
7
8
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
21
8
10
19
1.5
13
16
3
26
2.5
5
24
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 30 19 6 5 48 - 23 63
2.
ГАИС
 0:0 30 17 7 6 61 - 22 58
3.
Эстер
 1:0 31 17 6 8 58 - 37 57
4.
Утсиктенс
 0:0 30 15 8 7 49 - 31 53
5.
Ландскруна
 1:0 30 12 6 12 40 - 47 42
6.
Эстерсунд
 1:0 30 10 12 8 43 - 39 42
7.
Браге
 1:0 30 12 5 13 36 - 42 41
8.
Гефле
 1:0 30 10 9 11 36 - 44 39
9.
Треллеборг
 0:1 30 10 8 12 39 - 52 38
10.
Эребру
 0:0 30 8 11 11 43 - 42 35
11.
Сундсвалль
 0:1 31 9 8 14 39 - 54 35
12.
Хельсинборг
 0:0 30 8 10 12 32 - 36 34
13.
Сковде АИК
 0:0 30 8 7 15 41 - 52 31
14.
Йёнчёпинг
 0:1 30 7 10 13 43 - 54 31
15.
Эргрюте
 0:1 30 7 8 15 31 - 47 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 30 6 11 13 25 - 42 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 10 4 1 24 - 6 34
2.
Браге
 1:0 15 10 2 3 28 - 16 32
3.
Утсиктенс
 0:0 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
ГАИС
 0:0 15 9 3 3 28 - 12 30
5.
Эстер
 1:0 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Гефле
 1:0 15 8 3 4 23 - 23 27
7.
Сковде АИК
 0:0 15 7 4 4 26 - 16 25
8.
Ландскруна
 1:0 15 7 4 4 22 - 17 25
9.
Эребру
 0:0 15 6 7 2 25 - 10 25
10.
Эстерсунд
 1:0 15 6 6 3 28 - 22 24
11.
Йёнчёпинг
 0:1 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 0:0 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 0:1 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сундсвалль
 0:1 16 5 5 6 22 - 27 20
15.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 15 4 6 5 15 - 15 18
16.
Эргрюте
 0:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 0:0 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 1:0 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 0:0 15 6 4 5 17 - 18 22
5.
Эстерсунд
 1:0 15 4 6 5 15 - 17 18
6.
Ландскруна
 1:0 15 5 2 8 18 - 30 17
7.
Треллеборг
 0:1 15 4 5 6 20 - 25 17
8.
Сундсвалль
 0:1 15 4 3 8 17 - 27 15
9.
Эргрюте
 0:1 15 4 2 9 12 - 21 14
10.
Хельсинборг
 0:0 15 2 7 6 13 - 19 13
11.
Гефле
 1:0 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 0:0 15 2 4 9 18 - 32 10
14.
Браге
 1:0 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 0:1 15 1 6 8 19 - 32 9
16.
Сковде АИК
 0:0 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Треллеборг
1.81
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5.60
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8.00
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