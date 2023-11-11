  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
Гефле
1:1
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
5' Гол
Ahmed Bonnah
15' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
65' Желтая карточка
1:1
84' Гол
Pierre Larsen
87' Желтая карточка
Ahmed Bonnah
90'+4
27
Тобиас
Йоханссон
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
18
Constantino
Capotondi
6
Лундин
Оскар
14
Sebastian
Friman
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
25
Ларсен
Андреас
II
15
Emmanuel
Godwin
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
37
Kalle
Wendt
12
Zander
Hyltoft
10
Саид
Мохаммед
7
Pierre
Larsen
11
Liam
Olausson
18
Оффия
Генри
Гефле
3-4-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Гефле
Треллеборг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
0:1
К
1:2
А
2:0
А
1:2
А
1:3
А
2:1
А
2:1
А
2:1
А
3:3
А
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.3
Лундин Антон 5 0.17
Эдквист Адриан 3 0.1
Йельте Якоб 3 0.1
Antonio Yakoub 3 0.1
Лундин Оскар 3 0.1
Nils Eriksson 2 0.07
Ройсхенберг Мартин 1 0.03
Рафаэль Йорк 1 0.03
Kevin Persson 1 0.03
Sebastian Friman 1 0.03
Oskar Karlsson 1 0.03
Constantino Capotondi 1 0.03
Аспгрен Кристоффер 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 8 0.27
Бркич Харис 7 (1) 0.23
Мортенсен Николас 7 0.23
Filip Bohman 6 0.2
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.1
Халльберг Херман 2 0.07
Андерссон Маттиас 2 0.07
Саид Мохаммед 1 0.03
Pierre Larsen 1 0.03
Liam Olausson 1 0.03
Хёрберг Феликс 0 0
Огвуче Абель 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Ларсен Андреас II 0 0
Emmanuel Godwin 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 6 1
Лундин Оскар 6 0
Constantino Capotondi 4 1
Аспгрен Кристоффер 3 1
Kevin Persson 4 0
Antonio Yakoub 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Энглунд Лео 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Ahmed Bonnah 3 0
Daniel Eliasson 3 0
Nils Eriksson 3 0
Лундин Антон 2 0
Iu Ranera 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Niclas Haakansson 2 0
Микаель Бенгтссон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Philip Ekman 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 6 1
Халльберг Херман 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Бедварссон Бедвар 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Zander Hyltoft 2 1
Карлссон Тобиас 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Огвуче Абель 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Вийтикко Микко 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Оффия Генри 1 0
Emmanuel Godwin 1 0

Результаты матчей

Гефле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
9
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

9
15
Гефле
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Треллеборг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
25

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

22
20
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
6
27%
6
30%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Пропущено

23
24
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
6
26%
1
4%
1-15
3
13%
7
29%
29%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
6
26%
7
29%
29%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
1
4%
4
17%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
4
21%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
38%
6
32%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
7
26%
1-15
4
19%
5
19%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
4
19%
7
26%
76-90

Забито

35
39
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
3
9%
3
8%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
7
20%
8
21%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
11
31%
9
23%
76-90

Пропущено

44
51
22 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
9
20%
8
16%
1-15
7
16%
12
24%
16-30
6
14%
4
8%
31-45
11
25%
12
24%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
5
11%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1
Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2
Треллеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6
Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2

Результаты матчей

Гефле
Треллеборг

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гефле
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
7
1.5
7
8
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
21
8
10
19
1.5
13
16
3
26
2.5
5
24
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 30 19 6 5 48 - 24 63
2.
ГАИС
 0:1 30 17 6 7 61 - 23 57
3.
Эстер
 31 17 6 8 61 - 37 57
4.
Утсиктенс
 1:0 30 16 7 7 50 - 31 55
5.
Эстерсунд
 30 10 12 8 44 - 39 42
6.
Браге
 30 12 5 13 39 - 42 41
7.
Ландскруна
 1:2 30 11 6 13 40 - 49 39
8.
Треллеборг
 30 10 9 11 40 - 52 39
9.
Гефле
 30 9 10 11 36 - 45 37
10.
Сундсвалль
 31 9 8 14 39 - 57 35
11.
Эребру
 30 8 10 12 43 - 45 34
12.
Сковде АИК
 30 9 6 15 42 - 52 33
13.
Хельсинборг
 30 8 9 13 32 - 37 33
14.
Эргрюте
 2:1 30 8 8 14 33 - 47 32
15.
Йёнчёпинг
 30 7 10 13 43 - 57 31
16.
Сирианска Эскильстуна
 30 7 10 13 28 - 42 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 10 4 1 24 - 7 34
2.
Браге
 15 10 2 3 31 - 16 32
3.
Утсиктенс
 1:0 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
Эстер
 15 9 2 4 31 - 13 29
5.
ГАИС
 0:1 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Сковде АИК
 15 8 3 4 27 - 16 27
7.
Гефле
 15 7 4 4 23 - 24 25
8.
Эребру
 15 6 7 2 25 - 10 25
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Ландскруна
 1:2 15 6 4 5 22 - 19 22
11.
Йёнчёпинг
 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сирианска Эскильстуна
 15 5 5 5 18 - 15 20
15.
Сундсвалль
 16 5 5 6 22 - 27 20
16.
Эргрюте
 2:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 0:1 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 1:0 15 7 3 5 18 - 18 24
5.
Эстерсунд
 15 4 6 5 16 - 17 18
6.
Треллеборг
 15 4 6 5 21 - 25 18
7.
Эргрюте
 2:1 15 5 2 8 14 - 21 17
8.
Ландскруна
 1:2 15 5 2 8 18 - 30 17
9.
Сундсвалль
 15 4 3 8 17 - 30 15
10.
Хельсинборг
 15 2 6 7 13 - 20 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 15 2 3 10 18 - 35 9
14.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 15 1 6 8 19 - 35 9
16.
Сковде АИК
 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Сковде АИК Видьеског Исак 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Энглунд Лео сделал результативную передачу.
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    • 5'
      Г О О О О Л - Ahmed Bonnah бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гефле 1:1 Треллеборг онлайн

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