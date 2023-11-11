Тур: 30.
1:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолAhmed Bonnah
15' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
1:1
84' ГолPierre Larsen
87' Желтая карточкаAhmed Bonnah
90'+4
Ход матча
5'
1:0
15'
65'
84'
1:1
87'
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
37
Kalle
Wendt
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Ahmed BonnahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Kalle WendtПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
28 Ammar Asani
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Гефле
Треллеборг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Среднее время на гол
60
49
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.3
|Лундин Антон
|5
|0.17
|Эдквист Адриан
|3
|0.1
|Йельте Якоб
|3
|0.1
|Antonio Yakoub
|3
|0.1
|Лундин Оскар
|3
|0.1
|Nils Eriksson
|2
|0.07
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.03
|Рафаэль Йорк
|1
|0.03
|Kevin Persson
|1
|0.03
|Sebastian Friman
|1
|0.03
|Oskar Karlsson
|1
|0.03
|Constantino Capotondi
|1
|0.03
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|8
|0.27
|Бркич Харис
|7 (1)
|0.23
|Мортенсен Николас
|7
|0.23
|Filip Bohman
|6
|0.2
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.1
|Халльберг Херман
|2
|0.07
|Андерссон Маттиас
|2
|0.07
|Саид Мохаммед
|1
|0.03
|Pierre Larsen
|1
|0.03
|Liam Olausson
|1
|0.03
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Ларсен Андреас II
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|6
|1
|Лундин Оскар
|6
|0
|Constantino Capotondi
|4
|1
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Kevin Persson
|4
|0
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Энглунд Лео
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Ahmed Bonnah
|3
|0
|Daniel Eliasson
|3
|0
|Nils Eriksson
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Niclas Haakansson
|2
|0
|Микаель Бенгтссон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Philip Ekman
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|6
|1
|Халльберг Херман
|5
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Бедварссон Бедвар
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Zander Hyltoft
|2
|1
|Карлссон Тобиас
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Огвуче Абель
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Треллеборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
9
Гефле
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
9
15
Гефле
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
41% (12)
14% (4)
Треллеборг
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
25
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
22
20
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
1
5%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
6
27%
6
30%
46-60
5
23%
5
25%
61-75
6
27%
3
15%
76-90
Пропущено
23
24
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
6
26%
1
4%
1-15
3
13%
7
29%
29%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
6
26%
7
29%
29%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
1
4%
4
17%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
4
21%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
5
38%
6
32%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
7
26%
1-15
4
19%
5
19%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
4
19%
7
26%
76-90
Забито
35
39
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
3
9%
3
8%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
7
20%
8
21%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
11
31%
9
23%
76-90
Пропущено
44
51
22 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
9
20%
8
16%
1-15
7
16%
12
24%
16-30
6
14%
4
8%
31-45
11
25%
12
24%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
5
11%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1
Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2
Треллеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6
Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Браге - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Результаты матчей
Гефле
Треллеборг
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гефле
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
77
78
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
312
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
218
1019
1316
326
524
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|48 - 24
|63
|2.
|0:1
|30
|17
|6
|7
|61 - 23
|57
|3.
|31
|17
|6
|8
|61 - 37
|57
|4.
|1:0
|30
|16
|7
|7
|50 - 31
|55
|5.
|30
|10
|12
|8
|44 - 39
|42
|6.
|30
|12
|5
|13
|39 - 42
|41
|7.
|1:2
|30
|11
|6
|13
|40 - 49
|39
|8.
|30
|10
|9
|11
|40 - 52
|39
|9.
|30
|9
|10
|11
|36 - 45
|37
|10.
|31
|9
|8
|14
|39 - 57
|35
|11.
|30
|8
|10
|12
|43 - 45
|34
|12.
|30
|9
|6
|15
|42 - 52
|33
|13.
|30
|8
|9
|13
|32 - 37
|33
|14.
|2:1
|30
|8
|8
|14
|33 - 47
|32
|15.
|30
|7
|10
|13
|43 - 57
|31
|16.
|30
|7
|10
|13
|28 - 42
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|24 - 7
|34
|2.
|15
|10
|2
|3
|31 - 16
|32
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|31 - 13
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|7.
|15
|7
|4
|4
|23 - 24
|25
|8.
|15
|6
|7
|2
|25 - 10
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|10.
|1:2
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|12.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|15
|6
|3
|6
|19 - 27
|21
|14.
|15
|5
|5
|5
|18 - 15
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|16.
|2:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|33 - 10
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|4.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 18
|24
|5.
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|6.
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|7.
|2:1
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|8.
|1:2
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|9.
|15
|4
|3
|8
|17 - 30
|15
|10.
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|13.
|15
|2
|3
|10
|18 - 35
|9
|14.
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|15.
|15
|1
|6
|8
|19 - 35
|9
|16.
|15
|1
|3
|11
|15 - 36
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|14 (5)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9