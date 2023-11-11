  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
Ландскруна
1:2
Второй тайм: 76'
Эргрюте
0'
1:0
18' Гол
Дзабич Робин
1:1
29' Гол
Хольмен Кевин
45' Желтая карточка
Kofi Fosuhene Asare
51' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
1:2
71' Гол
Полсон Дэниел

Ход матча

18'
Дзабич Робин
(Kofi Fosuhene Asare)
1:0
29'
1:1
Хольмен Кевин
(Беркрот Никлас)
39'
Edvin Dahlqvist
Линдман Эмиль
 
45'
Kofi Fosuhene Asare
 
51'
Эдвардссон Давид
 
66'
 
Noah Christoffersson
Абрахам Саргон
71'
1:2
Полсон Дэниел
(Хольмен Кевин)
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Ничья
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1
Каддура
Амр
4
Gustaf
Bruzelius
3
Samuel
Kotto
12
Йонссон
Мелкер
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
24
Линдман
Эмиль
47
Kofi
Fosuhene
Asare
11
Ousmane
Diawara
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
14
Полсон
Дэниел
6
Хольмен
Кевин
28
Erion
Sadiku
10
Беркрот
Никлас
7
Абрахам
Саргон
26
Силисуфай
Эди
Ландскруна
3-5-2
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Эргрюте

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
3:2
С
3:2
С
1:1
С
4:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
С
0:0
С
2:4
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.71

Среднее время на гол

90
52

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.4

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
64

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 9 0.3
Дзабич Робин 6 0.2
Kofi Fosuhene Asare 6 (1) 0.2
Эгнелль Адам 3 (1) 0.1
Frederik Ihler 3 0.1
Camil Jebara 2 0.07
Jesper Strid 2 0.07
Эдвардссон Давид 2 0.07
Melker Widell 1 0.03
Рапп Йохан 1 0.03
Йонссон Мелкер 1 0.03
Gustaf Bruzelius 1 0.03
Erik Hedenquist 1 0.03
Edvin Dahlqvist 0 0
Rasmus Wendt 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.2
Силисуфай Эди 5 0.17
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.1
Тагессон Линус 3 0.1
Дальквист Исак 2 0.07
Hady Saleh Karim 2 0.07
Муянич Амел 2 0.07
Азулай Джонатан 2 (2) 0.07
Хольмен Кевин 1 0.03
Дальстрём Виллиам 1 0.03
Дротт Джонатан 1 0.03
Полсон Дэниел 1 0.03
Erion Sadiku 1 0.03
Christoffer Styffe 1 0.03
Свенссон Уильям 1 0.03
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 8 0
Ousmane Diawara 7 0
Дзабич Робин 6 0
Erik Hedenquist 5 0
Эгнелль Адам 4 0
Йонссон Мелкер 4 0
Camil Jebara 2 1
Samuel Kotto 2 1
Каддура Амр 3 0
Edvin Dahlqvist 3 0
Рапп Йохан 3 0
Линдман Эмиль 2 0
Kofi Fosuhene Asare 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Sam Hegdal 1 0
Max Nilsson 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 9 0
Erion Sadiku 8 0
Хольмен Кевин 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Азулай Джонатан 5 0
Полсон Дэниел 5 0
Свенссон Уильям 5 0
Люндберг Виктор 4 0
Тагессон Линус 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Дальквист Исак 3 0
Андреассон Антон 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Christoffer Styffe 2 0
Муянич Амел 2 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эргрюте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
4
Ландскруна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эргрюте
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

12
17
Ландскруна
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Эргрюте
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
6
30%
3
25%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
17%
5
25%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Забито

17
20
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
0
0%
8
40%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
12%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
6
24%
5
20%
61-75
6
24%
4
16%
76-90

Забито

37
32
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
11%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
6
16%
10
31%
31-45
11
30%
30%
6
19%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
6
16%
5
16%
76-90

Пропущено

43
45
17 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
6
14%
8
18%
1-15
4
9%
5
11%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
8
19%
8
18%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
8
19%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1

Результаты матчей

Ландскруна
Эргрюте

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
7
7
1.5
6
9
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
2
12
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
20
9
12
17
1.5
8
21
4
25
2.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 30 19 6 5 48 - 24 63
2.
ГАИС
 0:1 30 17 6 7 61 - 23 57
3.
Эстер
 31 17 6 8 61 - 37 57
4.
Утсиктенс
 1:0 30 16 7 7 50 - 31 55
5.
Эстерсунд
 30 10 12 8 44 - 39 42
6.
Браге
 30 12 5 13 39 - 42 41
7.
Ландскруна
 1:2 30 11 6 13 40 - 49 39
8.
Треллеборг
 30 10 9 11 40 - 52 39
9.
Гефле
 30 9 10 11 36 - 45 37
10.
Сундсвалль
 31 9 8 14 39 - 57 35
11.
Эребру
 30 8 10 12 43 - 45 34
12.
Сковде АИК
 30 9 6 15 42 - 52 33
13.
Хельсинборг
 30 8 9 13 32 - 37 33
14.
Эргрюте
 2:1 30 8 8 14 33 - 47 32
15.
Йёнчёпинг
 30 7 10 13 43 - 57 31
16.
Сирианска Эскильстуна
 30 7 10 13 28 - 42 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 10 4 1 24 - 7 34
2.
Браге
 15 10 2 3 31 - 16 32
3.
Утсиктенс
 1:0 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
Эстер
 15 9 2 4 31 - 13 29
5.
ГАИС
 0:1 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Сковде АИК
 15 8 3 4 27 - 16 27
7.
Гефле
 15 7 4 4 23 - 24 25
8.
Эребру
 15 6 7 2 25 - 10 25
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Ландскруна
 1:2 15 6 4 5 22 - 19 22
11.
Йёнчёпинг
 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сирианска Эскильстуна
 15 5 5 5 18 - 15 20
15.
Сундсвалль
 16 5 5 6 22 - 27 20
16.
Эргрюте
 2:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 0:1 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 1:0 15 7 3 5 18 - 18 24
5.
Эстерсунд
 15 4 6 5 16 - 17 18
6.
Треллеборг
 15 4 6 5 21 - 25 18
7.
Эргрюте
 2:1 15 5 2 8 14 - 21 17
8.
Ландскруна
 1:2 15 5 2 8 18 - 30 17
9.
Сундсвалль
 15 4 3 8 17 - 30 15
10.
Хельсинборг
 15 2 6 7 13 - 20 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 15 2 3 10 18 - 35 9
14.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 15 1 6 8 19 - 35 9
16.
Сковде АИК
 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Сковде АИК Видьеског Исак 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 61'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Эргрюте
4.70
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