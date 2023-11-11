Тур: 30.
1:2
Второй тайм: 76'
0'
1:0
18' ГолДзабич Робин
1:1
29' ГолХольмен Кевин
45' Желтая карточкаKofi Fosuhene Asare
51' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
1:2
71' ГолПолсон Дэниел
Ход матча
18'
29'
1:1
51'
71'
1:2
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Sam Hegdal
-
23 Max Nilsson
-
22 Rasmus Wendt
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Xabier Ruiz
История личных встреч
Ландскруна
Эргрюте
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.71
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
64
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|9
|0.3
|Дзабич Робин
|6
|0.2
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.2
|Эгнелль Адам
|3 (1)
|0.1
|Frederik Ihler
|3
|0.1
|Camil Jebara
|2
|0.07
|Jesper Strid
|2
|0.07
|Эдвардссон Давид
|2
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.03
|Рапп Йохан
|1
|0.03
|Йонссон Мелкер
|1
|0.03
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.03
|Erik Hedenquist
|1
|0.03
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.2
|Силисуфай Эди
|5
|0.17
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.1
|Тагессон Линус
|3
|0.1
|Дальквист Исак
|2
|0.07
|Hady Saleh Karim
|2
|0.07
|Муянич Амел
|2
|0.07
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.07
|Хольмен Кевин
|1
|0.03
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.03
|Дротт Джонатан
|1
|0.03
|Полсон Дэниел
|1
|0.03
|Erion Sadiku
|1
|0.03
|Christoffer Styffe
|1
|0.03
|Свенссон Уильям
|1
|0.03
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|8
|0
|Ousmane Diawara
|7
|0
|Дзабич Робин
|6
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Samuel Kotto
|2
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Рапп Йохан
|3
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Sam Hegdal
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|9
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Хольмен Кевин
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|5
|0
|Полсон Дэниел
|5
|0
|Свенссон Уильям
|5
|0
|Люндберг Виктор
|4
|0
|Тагессон Линус
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Christoffer Styffe
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эргрюте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
4
Ландскруна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эргрюте
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
12
17
Ландскруна
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Эргрюте
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
17
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
6
30%
3
25%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
2
10%
2
17%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
17%
5
25%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
0
0%
8
40%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
12%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
6
24%
5
20%
61-75
6
24%
4
16%
76-90
Забито
37
32
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
11%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
6
16%
10
31%
31-45
11
30%
30%
6
19%
46-60
7
19%
3
9%
61-75
6
16%
5
16%
76-90
Пропущено
43
45
17 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
6
14%
8
18%
1-15
4
9%
5
11%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
8
19%
8
18%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
8
19%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1
Результаты матчей
Ландскруна
Эргрюте
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
77
69
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
86
510
212
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
209
1217
821
425
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|48 - 24
|63
|2.
|0:1
|30
|17
|6
|7
|61 - 23
|57
|3.
|31
|17
|6
|8
|61 - 37
|57
|4.
|1:0
|30
|16
|7
|7
|50 - 31
|55
|5.
|30
|10
|12
|8
|44 - 39
|42
|6.
|30
|12
|5
|13
|39 - 42
|41
|7.
|1:2
|30
|11
|6
|13
|40 - 49
|39
|8.
|30
|10
|9
|11
|40 - 52
|39
|9.
|30
|9
|10
|11
|36 - 45
|37
|10.
|31
|9
|8
|14
|39 - 57
|35
|11.
|30
|8
|10
|12
|43 - 45
|34
|12.
|30
|9
|6
|15
|42 - 52
|33
|13.
|30
|8
|9
|13
|32 - 37
|33
|14.
|2:1
|30
|8
|8
|14
|33 - 47
|32
|15.
|30
|7
|10
|13
|43 - 57
|31
|16.
|30
|7
|10
|13
|28 - 42
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|24 - 7
|34
|2.
|15
|10
|2
|3
|31 - 16
|32
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|31 - 13
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|7.
|15
|7
|4
|4
|23 - 24
|25
|8.
|15
|6
|7
|2
|25 - 10
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|10.
|1:2
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|12.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|15
|6
|3
|6
|19 - 27
|21
|14.
|15
|5
|5
|5
|18 - 15
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|16.
|2:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|33 - 10
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|4.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 18
|24
|5.
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|6.
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|7.
|2:1
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|8.
|1:2
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|9.
|15
|4
|3
|8
|17 - 30
|15
|10.
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|13.
|15
|2
|3
|10
|18 - 35
|9
|14.
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|15.
|15
|1
|6
|8
|19 - 35
|9
|16.
|15
|1
|3
|11
|15 - 36
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|14 (5)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9