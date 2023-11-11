Тур: 30.
1:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолДзабич Робин
1:1
29' ГолХольмен Кевин
45' Желтая карточкаKofi Fosuhene Asare
50' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
1:2
71' ГолПолсон Дэниел
81' Желтая карточкаErion Sadiku
88' Желтая карточкаТагессон Линус
90' Желтая карточкаRasmus Wendt
90' Желтая карточкаSamuel Kotto
90'+13
Ход матча
18'
29'
1:1
50'
71'
1:2
81'
88'
90'
90'
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Sam Hegdal
-
23 Max Nilsson
-
22 Rasmus Wendt
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Xabier Ruiz
История личных встреч
Ландскруна
Эргрюте
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.57
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.71
Среднее время на гол
90
52
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.4
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
64
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|9
|0.3
|Дзабич Робин
|6
|0.2
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.2
|Эгнелль Адам
|3 (1)
|0.1
|Frederik Ihler
|3
|0.1
|Camil Jebara
|2
|0.07
|Jesper Strid
|2
|0.07
|Эдвардссон Давид
|2
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.03
|Рапп Йохан
|1
|0.03
|Йонссон Мелкер
|1
|0.03
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.03
|Erik Hedenquist
|1
|0.03
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.2
|Силисуфай Эди
|5
|0.17
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.1
|Тагессон Линус
|3
|0.1
|Дальквист Исак
|2
|0.07
|Hady Saleh Karim
|2
|0.07
|Полсон Дэниел
|2
|0.07
|Муянич Амел
|2
|0.07
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.07
|Хольмен Кевин
|1
|0.03
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.03
|Дротт Джонатан
|1
|0.03
|Erion Sadiku
|1
|0.03
|Christoffer Styffe
|1
|0.03
|Свенссон Уильям
|1
|0.03
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|8
|0
|Ousmane Diawara
|7
|0
|Дзабич Робин
|6
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Samuel Kotto
|3
|1
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Рапп Йохан
|3
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Rasmus Wendt
|2
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Sam Hegdal
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|9
|0
|Erion Sadiku
|9
|0
|Хольмен Кевин
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|5
|0
|Полсон Дэниел
|5
|0
|Тагессон Линус
|5
|0
|Свенссон Уильям
|5
|0
|Люндберг Виктор
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Christoffer Styffe
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Эргрюте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
4
Ландскруна
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эргрюте
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
12
17
Ландскруна
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Эргрюте
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
18
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
5%
3
21%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
6
29%
3
21%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
2
10%
2
14%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
3
15%
5
24%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
4
20%
4
19%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
2
10%
5
24%
76-90
Забито
17
20
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
3
15%
16-30
0
0%
8
40%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
12%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
4
16%
4
16%
46-60
6
24%
5
20%
61-75
6
24%
4
16%
76-90
Забито
38
34
14 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
4
11%
4
12%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
6
16%
10
29%
29%
31-45
11
29%
6
18%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
6
16%
5
15%
76-90
Пропущено
45
46
18 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
6
13%
8
17%
1-15
5
11%
6
13%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
8
18%
8
17%
46-60
11
24%
6
13%
61-75
8
18%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Ландскруна 4:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1
Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1
Эргрюте
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1
Результаты матчей
Ландскруна
Эргрюте
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
78
69
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
510
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
219
1218
921
426
327
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|14 (5)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9