  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
Сирианска Эскильстуна
3:0
Конец матча
Эребру
0'
1:0
60' Гол
Ларссон Адам
2:0
66' Гол
Ларссон Адам
3:0
77' Гол
Ludwig Thorell
80' Желтая карточка
Модиг Йеспер
86' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
90'+5
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
22
Theodor
Hansemon
3
Фрайерс
Зеки
43
Худу
Абдул
Халик
6
Ryan
Williams
II
14
Oskar
Lindberg
17
Ludwig
Thorell
23
Armin
Culum
9
Ларссон
Адам
13
Стриндхольм
Даниэль
6
Крона
Себастьян
5
Хульквист
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
27
Вальгейрссон
Вальгейр
22
Lucas
Shlimon
8
Валкер
Кевин
21
Elias
Barsoum
12
Ларссон
Джейк
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Эребру

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
0:1
С
1:0
А
3:1
А
1:1
ТМК
0:0
А
2:3
А
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 5 (3) 0.17
Armin Culum 5 0.17
Oskar Lindberg 3 0.1
Ларссон Адам 2 0.07
Модиг Йеспер 2 0.07
Leo Lif 2 0.07
Emmanuel Duah 2 0.07
Якубу Алию 1 0.03
Карлссон Аджей Симон 1 0.03
Адольфссон Маттис 1 0.03
Anton Ekeroth 1 0.03
Ludwig Thorell 1 0.03
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 13 (3) 0.43
Миллескуг Ноэль 5 0.17
Сегер Давид 4 0.13
Ларссон Джейк 3 0.1
Валкер Кевин 3 0.1
Вальгейрссон Вальгейр 3 0.1
Adam Bark 3 0.1
Кроон Самуэль 3 0.1
Бакман Виктор 2 0.07
Андрессон Аксель 1 0.03
Lucas Shlimon 1 0.03
Adi Fisic 1 0.03
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0
Elias Barsoum 0 0
Бергмарк Никлас 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 9 0
Oskar Lindberg 6 0
Robin Sundgren 5 0
Сульич Али 4 0
Худу Абдул Халик 4 0
Мааруф Самир 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Модиг Йеспер 3 0
Паломино Марсело 3 0
Leo Lif 3 0
Yagan Sasman 1 1
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Hussein Cabdi Mohammed 2 0
Theodor Hansemon 2 0
Ларссон Адам 1 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 5 0
Валкер Кевин 3 0
Вальгейрссон Вальгейр 3 0
Сегер Давид 3 0
Хольмберг Карл 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Бакман Виктор 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
13
Сирианска Эскильстуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Эребру
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

9
25
Сирианска Эскильстуна
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Эребру
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

15
38

Голы по времени матча

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
7
41%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Пропущено

16
35
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
19%
4
11%
1-15
3
19%
4
11%
16-30
4
25%
8
23%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
3
19%
9
26%
76-90

Забито

9
25
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
1
11%
7
28%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
11%
1
4%
31-45
3
33%
5
20%
46-60
2
22%
4
16%
61-75
2
22%
4
16%
76-90

Пропущено

28
10
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
5
18%
2
20%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
4
14%
1
10%
46-60
5
18%
3
30%
61-75
6
21%
2
20%
76-90

Забито

26
43
8 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
13 Не забивали 11
3
12%
8
19%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
2
8%
6
14%
31-45
10
38%
9
21%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
5
19%
9
21%
76-90

Пропущено

44
45
23 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
8
18%
6
13%
1-15
6
14%
6
13%
16-30
9
20%
8
18%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
6
14%
8
18%
61-75
9
20%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 2:2 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 1:3
Сирианска Эскильстуна - Арамейск-Сирианска 0:0 Карлшлунд - Сирианска Эскильстуна 2:4 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0
Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Эребру

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
3:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
3:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
6
9
2
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
19
11
8
22
1.5
12
18
3
27
2.5
7
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 30 19 6 5 48 - 24 63
2.
ГАИС
 0:1 30 17 6 7 61 - 23 57
3.
Эстер
 31 17 6 8 61 - 37 57
4.
Утсиктенс
 1:0 30 16 7 7 50 - 31 55
5.
Эстерсунд
 30 10 12 8 44 - 39 42
6.
Браге
 30 12 5 13 39 - 42 41
7.
Ландскруна
 1:2 30 11 6 13 40 - 49 39
8.
Треллеборг
 30 10 9 11 40 - 52 39
9.
Гефле
 30 9 10 11 36 - 45 37
10.
Сундсвалль
 31 9 8 14 39 - 57 35
11.
Эребру
 30 8 10 12 43 - 45 34
12.
Сковде АИК
 30 9 6 15 42 - 52 33
13.
Хельсинборг
 30 8 9 13 32 - 37 33
14.
Эргрюте
 2:1 30 8 8 14 33 - 47 32
15.
Йёнчёпинг
 30 7 10 13 43 - 57 31
16.
Сирианска Эскильстуна
 30 7 10 13 28 - 42 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 10 4 1 24 - 7 34
2.
Браге
 15 10 2 3 31 - 16 32
3.
Утсиктенс
 1:0 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
Эстер
 15 9 2 4 31 - 13 29
5.
ГАИС
 0:1 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Сковде АИК
 15 8 3 4 27 - 16 27
7.
Гефле
 15 7 4 4 23 - 24 25
8.
Эребру
 15 6 7 2 25 - 10 25
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Ландскруна
 1:2 15 6 4 5 22 - 19 22
11.
Йёнчёпинг
 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сирианска Эскильстуна
 15 5 5 5 18 - 15 20
15.
Сундсвалль
 16 5 5 6 22 - 27 20
16.
Эргрюте
 2:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 0:1 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 1:0 15 7 3 5 18 - 18 24
5.
Эстерсунд
 15 4 6 5 16 - 17 18
6.
Треллеборг
 15 4 6 5 21 - 25 18
7.
Эргрюте
 2:1 15 5 2 8 14 - 21 17
8.
Ландскруна
 1:2 15 5 2 8 18 - 30 17
9.
Сундсвалль
 15 4 3 8 17 - 30 15
10.
Хельсинборг
 15 2 6 7 13 - 20 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 15 2 3 10 18 - 35 9
14.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 15 1 6 8 19 - 35 9
16.
Сковде АИК
 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Сковде АИК Видьеског Исак 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 3:0 Эребру онлайн

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