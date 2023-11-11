Тур: 30.
3:0
Конец матча
0'
1:0
60' ГолЛарссон Адам
2:0
66' ГолЛарссон Адам
3:0
77' ГолLudwig Thorell
80' Желтая карточкаМодиг Йеспер
86' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
90'+5
Ход матча
60'
1:0
66'
77'
3:0
80'
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Yagan SasmanЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
70 Mendi I
-
Главный тренер: Tony Andersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Rasmus Bonde
-
20 Adam Bark
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Эребру
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|5 (3)
|0.17
|Armin Culum
|5
|0.17
|Oskar Lindberg
|3
|0.1
|Ларссон Адам
|2
|0.07
|Модиг Йеспер
|2
|0.07
|Leo Lif
|2
|0.07
|Emmanuel Duah
|2
|0.07
|Якубу Алию
|1
|0.03
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.03
|Адольфссон Маттис
|1
|0.03
|Anton Ekeroth
|1
|0.03
|Ludwig Thorell
|1
|0.03
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|13 (3)
|0.43
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.17
|Сегер Давид
|4
|0.13
|Ларссон Джейк
|3
|0.1
|Валкер Кевин
|3
|0.1
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0.1
|Adam Bark
|3
|0.1
|Кроон Самуэль
|3
|0.1
|Бакман Виктор
|2
|0.07
|Андрессон Аксель
|1
|0.03
|Lucas Shlimon
|1
|0.03
|Adi Fisic
|1
|0.03
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Elias Barsoum
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|9
|0
|Oskar Lindberg
|6
|0
|Robin Sundgren
|5
|0
|Сульич Али
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Leo Lif
|3
|0
|Yagan Sasman
|1
|1
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|2
|0
|Theodor Hansemon
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
13
Сирианска Эскильстуна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Эребру
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
9
25
Сирианска Эскильстуна
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
40% (12)
17% (5)
Эребру
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
15
38
Голы по времени матча
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
7
41%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Пропущено
16
35
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
19%
4
11%
1-15
3
19%
4
11%
16-30
4
25%
8
23%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
1
6%
5
14%
61-75
3
19%
9
26%
76-90
Забито
9
25
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
1
11%
7
28%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
1
11%
1
4%
31-45
3
33%
5
20%
46-60
2
22%
4
16%
61-75
2
22%
4
16%
76-90
Пропущено
28
10
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
5
18%
2
20%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
4
14%
1
10%
46-60
5
18%
3
30%
61-75
6
21%
2
20%
76-90
Забито
26
43
8 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 12
13 Не забивали 11
3
12%
8
19%
1-15
3
12%
6
14%
16-30
2
8%
6
14%
31-45
10
38%
9
21%
46-60
3
12%
5
12%
61-75
5
19%
9
21%
76-90
Пропущено
44
45
23 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
8
18%
6
13%
1-15
6
14%
6
13%
16-30
9
20%
8
18%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
6
14%
8
18%
61-75
9
20%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 2:2 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 1:3
Сирианска Эскильстуна - Арамейск-Сирианска 0:0 Карлшлунд - Сирианска Эскильстуна 2:4 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0
Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Эребру
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
3:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
3:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
11 раз 37%
1
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
510
69
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
105
312
69
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
1911
822
1218
327
723
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|6
|5
|48 - 24
|63
|2.
|0:1
|30
|17
|6
|7
|61 - 23
|57
|3.
|31
|17
|6
|8
|61 - 37
|57
|4.
|1:0
|30
|16
|7
|7
|50 - 31
|55
|5.
|30
|10
|12
|8
|44 - 39
|42
|6.
|30
|12
|5
|13
|39 - 42
|41
|7.
|1:2
|30
|11
|6
|13
|40 - 49
|39
|8.
|30
|10
|9
|11
|40 - 52
|39
|9.
|30
|9
|10
|11
|36 - 45
|37
|10.
|31
|9
|8
|14
|39 - 57
|35
|11.
|30
|8
|10
|12
|43 - 45
|34
|12.
|30
|9
|6
|15
|42 - 52
|33
|13.
|30
|8
|9
|13
|32 - 37
|33
|14.
|2:1
|30
|8
|8
|14
|33 - 47
|32
|15.
|30
|7
|10
|13
|43 - 57
|31
|16.
|30
|7
|10
|13
|28 - 42
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|24 - 7
|34
|2.
|15
|10
|2
|3
|31 - 16
|32
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|31 - 13
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|6.
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|7.
|15
|7
|4
|4
|23 - 24
|25
|8.
|15
|6
|7
|2
|25 - 10
|25
|9.
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|10.
|1:2
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|12.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|15
|6
|3
|6
|19 - 27
|21
|14.
|15
|5
|5
|5
|18 - 15
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|16.
|2:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|33 - 10
|28
|3.
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|4.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|18 - 18
|24
|5.
|15
|4
|6
|5
|16 - 17
|18
|6.
|15
|4
|6
|5
|21 - 25
|18
|7.
|2:1
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|8.
|1:2
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|9.
|15
|4
|3
|8
|17 - 30
|15
|10.
|15
|2
|6
|7
|13 - 20
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|13.
|15
|2
|3
|10
|18 - 35
|9
|14.
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|15.
|15
|1
|6
|8
|19 - 35
|9
|16.
|15
|1
|3
|11
|15 - 36
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|14 (5)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (3)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9