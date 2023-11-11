  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
ГАИС
0:0
Первый тайм: 22'
Утсиктенс
0'
11' Желтая карточка
Брандт Йеспер

Ход матча

11'
 
Брандт Йеспер
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Утсиктенс
1.95
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4.05
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3.60
Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
24
Filip
Beckman
5
Андерсен
Никлас
II
21
Axel
Henriksson
16
Салихович
Дино
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
25
Lorent
Mehmeti
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
ГАИС
4-3-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

ГАИС
Утсиктенс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
ТМК
2:1
С
1:0
С
5:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 11 (3) 0.37
Селик Мерван 10 0.33
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.27
Axel Henriksson 6 0.2
Фрайди Ричард 4 0.13
Gustav Lundgren 3 0.1
Норен Аксель 3 0.1
Вангберг Август 2 0.07
Оберг Йоаким 2 (1) 0.07
Filip Beckman 2 0.07
Robin Frej 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.03
Салихович Дино 1 0.03
Viktor Krueger 1 0.03
Anes Cardaklija 1 0.03
Бинаку Эгзон 0 0
Андерсен Никлас II 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 13 0.43
Albin Skoglund 6 0.2
Erik Westermark 3 0.1
Erik Gunnarsson2 3 0.1
Мартинссон Фредрик 2 0.07
Wilhelm Nilsson 2 0.07
Allan Mohideen 2 0.07
Бом Карл 1 0.03
Sebastian Lagerlund 1 0.03
Edin Hamidovic 1 0.03
Брандт Йеспер 1 0.03
Ландстен Карл 1 0.03
Emir Bosnic 1 0.03
Карлстранд Линус 1 0.03
Милованович Вилльям 1 0.03
Paulo Marcelo 1 0.03
Predrag Randjelovic II 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Lorent Mehmeti 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 7 0
Axel Henriksson 5 0
Фрайди Ричард 3 1
Селик Мерван 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Robin Frej 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Chovanie Amatkarijo 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Albin Skoglund 9 0
Lucas Hedlund 6 1
Брандт Йеспер 7 0
Мартинссон Фредрик 6 0
Erik Gunnarsson2 4 1
Predrag Randjelovic II 5 0
Фальцетас Александр 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Erik Westermark 2 1
Милованович Вилльям 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Paulo Marcelo 1 0
Mark Gorgos 1 0
Lorent Mehmeti 1 0

Результаты матчей

ГАИС
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Утсиктенс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
5
ГАИС
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Утсиктенс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

30
22
ГАИС
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Утсиктенс
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
10% (3)
52% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

34
27

Голы по времени матча

Забито

27
16
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
3
11%
6
38%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
8
30%
30%
4
25%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
5
26%
46-60
2
15%
7
37%
61-75
4
31%
1
5%
76-90

Забито

34
25
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
6
18%
2
8%
1-15
6
18%
8
32%
16-30
7
21%
2
8%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
5
15%
5
20%
61-75
7
21%
5
20%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

61
41
32 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
9
15%
2
5%
1-15
11
18%
9
22%
16-30
12
20%
4
10%
31-45
6
10%
9
22%
46-60
8
13%
8
20%
61-75
15
25%
9
22%
76-90

Пропущено

22
33
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
1
5%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
4
18%
2
6%
31-45
7
32%
6
18%
46-60
2
9%
10
30%
61-75
6
27%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6
ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0

Результаты матчей

ГАИС
Утсиктенс

Точный счет

0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:6
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
6
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
9
5
1.5
9
6
6
8
2.5
4
11
2
12
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
5
9
5
10
2.5
2
12
4
11
3.5
2
13
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
17
12
1.5
14
15
11
18
2.5
6
23
6
23
3.5
4
25
2
27
4.5
2
27
2
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 30 19 6 5 48 - 23 63
2.
ГАИС
 0:0 30 17 7 6 61 - 22 58
3.
Эстер
 1:0 31 17 6 8 58 - 37 57
4.
Утсиктенс
 0:0 30 15 8 7 49 - 31 53
5.
Ландскруна
 1:0 30 12 6 12 40 - 47 42
6.
Эстерсунд
 1:0 30 10 12 8 43 - 39 42
7.
Браге
 1:0 30 12 5 13 36 - 42 41
8.
Гефле
 1:0 30 10 9 11 36 - 44 39
9.
Треллеборг
 0:1 30 10 8 12 39 - 52 38
10.
Эребру
 0:0 30 8 11 11 43 - 42 35
11.
Сундсвалль
 0:1 31 9 8 14 39 - 54 35
12.
Хельсинборг
 0:0 30 8 10 12 32 - 36 34
13.
Сковде АИК
 0:0 30 8 7 15 41 - 52 31
14.
Йёнчёпинг
 0:1 30 7 10 13 43 - 54 31
15.
Эргрюте
 0:1 30 7 8 15 31 - 47 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 30 6 11 13 25 - 42 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 10 4 1 24 - 6 34
2.
Браге
 1:0 15 10 2 3 28 - 16 32
3.
Утсиктенс
 0:0 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
ГАИС
 0:0 15 9 3 3 28 - 12 30
5.
Эстер
 1:0 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Гефле
 1:0 15 8 3 4 23 - 23 27
7.
Сковде АИК
 0:0 15 7 4 4 26 - 16 25
8.
Ландскруна
 1:0 15 7 4 4 22 - 17 25
9.
Эребру
 0:0 15 6 7 2 25 - 10 25
10.
Эстерсунд
 1:0 15 6 6 3 28 - 22 24
11.
Йёнчёпинг
 0:1 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 0:0 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 0:1 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сундсвалль
 0:1 16 5 5 6 22 - 27 20
15.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 15 4 6 5 15 - 15 18
16.
Эргрюте
 0:1 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 0:0 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 1:0 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 0:0 15 6 4 5 17 - 18 22
5.
Эстерсунд
 1:0 15 4 6 5 15 - 17 18
6.
Ландскруна
 1:0 15 5 2 8 18 - 30 17
7.
Треллеборг
 0:1 15 4 5 6 20 - 25 17
8.
Сундсвалль
 0:1 15 4 3 8 17 - 27 15
9.
Эргрюте
 0:1 15 4 2 9 12 - 21 14
10.
Хельсинборг
 0:0 15 2 7 6 13 - 19 13
11.
Гефле
 1:0 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 0:0 15 2 4 9 18 - 32 10
14.
Браге
 1:0 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 0:1 15 1 6 8 19 - 32 9
16.
Сковде АИК
 0:0 15 1 3 11 15 - 36 6
  • — Выход в Аллсвенскан
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Брандт Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Утсиктенс
1.95
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4.05
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3.60
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