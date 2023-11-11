Тур: 30.
Ход матча
11'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Chisom Chidi
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
ГАИС
Утсиктенс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Среднее время на гол
25
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|11 (3)
|0.37
|Селик Мерван
|10
|0.33
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.27
|Axel Henriksson
|6
|0.2
|Фрайди Ричард
|4
|0.13
|Gustav Lundgren
|3
|0.1
|Норен Аксель
|3
|0.1
|Вангберг Август
|2
|0.07
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.07
|Filip Beckman
|2
|0.07
|Robin Frej
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|1
|0.03
|Салихович Дино
|1
|0.03
|Viktor Krueger
|1
|0.03
|Anes Cardaklija
|1
|0.03
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Андерсен Никлас II
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|13
|0.43
|Albin Skoglund
|6
|0.2
|Erik Westermark
|3
|0.1
|Erik Gunnarsson2
|3
|0.1
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.07
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.07
|Allan Mohideen
|2
|0.07
|Бом Карл
|1
|0.03
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.03
|Edin Hamidovic
|1
|0.03
|Брандт Йеспер
|1
|0.03
|Ландстен Карл
|1
|0.03
|Emir Bosnic
|1
|0.03
|Карлстранд Линус
|1
|0.03
|Милованович Вилльям
|1
|0.03
|Paulo Marcelo
|1
|0.03
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Lorent Mehmeti
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|7
|0
|Axel Henriksson
|5
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Селик Мерван
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Robin Frej
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Chovanie Amatkarijo
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|6
|2
|Albin Skoglund
|9
|0
|Lucas Hedlund
|6
|1
|Брандт Йеспер
|7
|0
|Мартинссон Фредрик
|6
|0
|Erik Gunnarsson2
|4
|1
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Фальцетас Александр
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Милованович Вилльям
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Paulo Marcelo
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Lorent Mehmeti
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Утсиктенс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
5
ГАИС
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Утсиктенс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
30
22
ГАИС
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Утсиктенс
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
10% (3)
52% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
34
27
Голы по времени матча
Забито
27
16
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
3
11%
6
38%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
8
30%
30%
4
25%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
5
26%
46-60
2
15%
7
37%
61-75
4
31%
1
5%
76-90
Забито
34
25
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
6
18%
2
8%
1-15
6
18%
8
32%
16-30
7
21%
2
8%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
5
15%
5
20%
61-75
7
21%
5
20%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
61
41
32 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
9
15%
2
5%
1-15
11
18%
9
22%
16-30
12
20%
4
10%
31-45
6
10%
9
22%
46-60
8
13%
8
20%
61-75
15
25%
9
22%
76-90
Пропущено
22
33
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 21
1
5%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
4
18%
2
6%
31-45
7
32%
6
18%
46-60
2
9%
10
30%
61-75
6
27%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6
ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0
Результаты матчей
ГАИС
Утсиктенс
Точный счет
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:6
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
6
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
95
96
68
411
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
87
59
510
212
411
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1712
1415
1118
623
623
425
227
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|30
|19
|6
|5
|48 - 23
|63
|2.
|0:0
|30
|17
|7
|6
|61 - 22
|58
|3.
|1:0
|31
|17
|6
|8
|58 - 37
|57
|4.
|0:0
|30
|15
|8
|7
|49 - 31
|53
|5.
|1:0
|30
|12
|6
|12
|40 - 47
|42
|6.
|1:0
|30
|10
|12
|8
|43 - 39
|42
|7.
|1:0
|30
|12
|5
|13
|36 - 42
|41
|8.
|1:0
|30
|10
|9
|11
|36 - 44
|39
|9.
|0:1
|30
|10
|8
|12
|39 - 52
|38
|10.
|0:0
|30
|8
|11
|11
|43 - 42
|35
|11.
|0:1
|31
|9
|8
|14
|39 - 54
|35
|12.
|0:0
|30
|8
|10
|12
|32 - 36
|34
|13.
|0:0
|30
|8
|7
|15
|41 - 52
|31
|14.
|0:1
|30
|7
|10
|13
|43 - 54
|31
|15.
|0:1
|30
|7
|8
|15
|31 - 47
|29
|16.
|0:0
|30
|6
|11
|13
|25 - 42
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|4
|1
|24 - 6
|34
|2.
|1:0
|15
|10
|2
|3
|28 - 16
|32
|3.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|5.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|6.
|1:0
|15
|8
|3
|4
|23 - 23
|27
|7.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|26 - 16
|25
|8.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|22 - 17
|25
|9.
|0:0
|15
|6
|7
|2
|25 - 10
|25
|10.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|11.
|0:1
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|12.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|19 - 27
|21
|14.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|15.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 15
|18
|16.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|33 - 10
|28
|3.
|1:0
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|4.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|17 - 18
|22
|5.
|1:0
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|6.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|7.
|0:1
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|8.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|17 - 27
|15
|9.
|0:1
|15
|4
|2
|9
|12 - 21
|14
|10.
|0:0
|15
|2
|7
|6
|13 - 19
|13
|11.
|1:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|10 - 27
|11
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|18 - 32
|10
|14.
|1:0
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|15.
|0:1
|15
|1
|6
|8
|19 - 32
|9
|16.
|0:0
|15
|1
|3
|11
|15 - 36
|6
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9