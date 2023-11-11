  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 30.
ГАИС
0:1
Конец матча
Утсиктенс
0'
11' Желтая карточка
Брандт Йеспер
27' Желтая карточка
Lorent Mehmeti
0:1
44' Гол
Милованович Вилльям
45' Желтая карточка
Filip Beckman
67' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
73' Желтая карточка
Милованович Вилльям
84' Желтая карточка
Вангберг Август
90' Желтая карточка
Линдберг Юлиус
90'+11
1
Красники
Мергим
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
24
Filip
Beckman
5
Андерсен
Никлас
II
21
Axel
Henriksson
16
Салихович
Дино
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
25
Lorent
Mehmeti
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
ГАИС
4-3-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

ГАИС
Утсиктенс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
ТМК
2:1
С
1:0
С
5:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 11 (3) 0.37
Селик Мерван 10 0.33
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.27
Axel Henriksson 6 0.2
Фрайди Ричард 4 0.13
Gustav Lundgren 3 0.1
Норен Аксель 3 0.1
Вангберг Август 2 0.07
Оберг Йоаким 2 (1) 0.07
Filip Beckman 2 0.07
Robin Frej 2 0.07
Линдберг Йонас 1 0.03
Салихович Дино 1 0.03
Viktor Krueger 1 0.03
Anes Cardaklija 1 0.03
Бинаку Эгзон 0 0
Андерсен Никлас II 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 13 0.43
Albin Skoglund 6 0.2
Erik Westermark 3 0.1
Erik Gunnarsson2 3 0.1
Мартинссон Фредрик 2 0.07
Wilhelm Nilsson 2 0.07
Allan Mohideen 2 0.07
Милованович Вилльям 2 0.07
Бом Карл 1 0.03
Sebastian Lagerlund 1 0.03
Edin Hamidovic 1 0.03
Брандт Йеспер 1 0.03
Ландстен Карл 1 0.03
Emir Bosnic 1 0.03
Карлстранд Линус 1 0.03
Paulo Marcelo 1 0.03
Predrag Randjelovic II 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Lorent Mehmeti 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 7 0
Axel Henriksson 5 0
Фрайди Ричард 3 1
Селик Мерван 4 0
Вангберг Август 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Линдберг Юлиус 4 0
Бинаку Эгзон 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Robin Frej 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Filip Beckman 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Chovanie Amatkarijo 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Albin Skoglund 9 0
Брандт Йеспер 8 0
Lucas Hedlund 6 1
Predrag Randjelovic II 6 0
Мартинссон Фредрик 6 0
Erik Gunnarsson2 4 1
Фальцетас Александр 4 0
Милованович Вилльям 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Erik Westermark 2 1
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Lorent Mehmeti 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Paulo Marcelo 1 0
Mark Gorgos 1 0

Результаты матчей

ГАИС
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Утсиктенс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
5
ГАИС
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Утсиктенс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

30
22
ГАИС
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)
Утсиктенс
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
13% (4)
50% (15)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

34
27

Голы по времени матча

Забито

27
17
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
3
11%
6
35%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
8
30%
30%
4
24%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
5
26%
46-60
2
14%
7
37%
61-75
4
29%
1
5%
76-90

Забито

34
25
19 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
6
18%
2
8%
1-15
6
18%
8
32%
16-30
7
21%
2
8%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
5
15%
5
20%
61-75
7
21%
5
20%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

61
42
32 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 26
20 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
9
15%
2
5%
1-15
11
18%
9
21%
16-30
12
20%
5
12%
31-45
6
10%
9
21%
46-60
8
13%
8
19%
61-75
15
25%
9
21%
76-90

Пропущено

23
33
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 21
1
4%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
5
22%
2
6%
31-45
7
30%
6
18%
46-60
2
9%
10
30%
61-75
6
26%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6
ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1 ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0

Результаты матчей

ГАИС
Утсиктенс

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:6
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:6
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
6
2 раза 7%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
9
6
6
9
2.5
4
11
2
13
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
5
10
5
10
2.5
2
13
4
11
3.5
2
13
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
24
6
17
13
1.5
14
16
11
19
2.5
6
24
6
24
3.5
4
26
2
28
4.5
2
28
2
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 30 19 6 5 48 - 24 63
2.
ГАИС
 30 17 6 7 61 - 23 57
3.
Эстер
 31 17 6 8 61 - 37 57
4.
Утсиктенс
 30 16 7 7 50 - 31 55
5.
Эстерсунд
 30 10 12 8 44 - 39 42
6.
Браге
 30 12 5 13 39 - 42 41
7.
Ландскруна
 30 11 6 13 40 - 49 39
8.
Треллеборг
 30 10 9 11 40 - 52 39
9.
Гефле
 30 9 10 11 36 - 45 37
10.
Сундсвалль
 31 9 8 14 39 - 57 35
11.
Эребру
 30 8 10 12 43 - 45 34
12.
Сковде АИК
 30 9 6 15 42 - 52 33
13.
Хельсинборг
 30 8 9 13 32 - 37 33
14.
Эргрюте
 30 8 8 14 33 - 47 32
15.
Йёнчёпинг
 30 7 10 13 43 - 57 31
16.
Сирианска Эскильстуна
 30 7 10 13 28 - 42 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 10 4 1 24 - 7 34
2.
Браге
 15 10 2 3 31 - 16 32
3.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
4.
Эстер
 15 9 2 4 31 - 13 29
5.
ГАИС
 15 9 2 4 28 - 13 29
6.
Сковде АИК
 15 8 3 4 27 - 16 27
7.
Гефле
 15 7 4 4 23 - 24 25
8.
Эребру
 15 6 7 2 25 - 10 25
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Ландскруна
 15 6 4 5 22 - 19 22
11.
Йёнчёпинг
 15 6 4 5 24 - 22 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 15 6 3 6 19 - 27 21
14.
Сирианска Эскильстуна
 15 5 5 5 18 - 15 20
15.
Сундсвалль
 16 5 5 6 22 - 27 20
16.
Эргрюте
 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
ГАИС
 15 8 4 3 33 - 10 28
3.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
4.
Утсиктенс
 15 7 3 5 18 - 18 24
5.
Эстерсунд
 15 4 6 5 16 - 17 18
6.
Треллеборг
 15 4 6 5 21 - 25 18
7.
Эргрюте
 15 5 2 8 14 - 21 17
8.
Ландскруна
 15 5 2 8 18 - 30 17
9.
Сундсвалль
 15 4 3 8 17 - 30 15
10.
Хельсинборг
 15 2 6 7 13 - 20 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 2 5 8 10 - 27 11
13.
Эребру
 15 2 3 10 18 - 35 9
14.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
15.
Йёнчёпинг
 15 1 6 8 19 - 35 9
16.
Сковде АИК
 15 1 3 11 15 - 36 6
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 14 (5)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (3)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Сковде АИК Видьеског Исак 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Filip Beckman получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Lucas Hedlund сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Милованович Вилльям бьет в цель!
    • 27'
      Lorent Mehmeti получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Брандт Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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