Тур: 34.
1:0
Перерыв
0'
22' Желтая карточкаАриас Джон
35' Желтая карточкаГансо Пауло
1:0
45' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
Ход матча
22'
35'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Луис
Филипе
31
Араужо
Луис
33
Нино
III
4
Марлон
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
- Нападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
37 ДжованниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 LeleНападающий
-
16 Diogo VII
-
23 Guga3
-
-
22 Pedro Rangel
-
55 Daniel XII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Фламенго
Флуминенсе
36 матчей
75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
20 побед 20 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
30.6%
13.8%
20 побед 11 ничьих 0 побед
31 матч
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
58.1%
41.9%
0 побед 18 ничьих 18 побед
67 матчей
40.3%
28.4%
31.3%
27 побед 19 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.9%
50.7%
19.4%
20 побед 34 ничьи 13 побед
Второй тайм
29.9%
43.3%
26.8%
20 побед 29 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.37
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
37
42
Голов в среднем за матч
1.16
1.2
Среднее время на гол
77
75
Всего голов
85
82
Голов в среднем за матч
1.27
1.22
Тотал матчей
2.5
61
Больше 91%
Меньше 9%
6
47
Больше 70%
Меньше 30%
20
30
Больше 45%
Меньше 55%
37
16
Больше 24%
Меньше 76%
51
10
Больше 15%
Меньше 85%
57
3
Больше 4%
Меньше 96%
64
Среднее время на гол
70
73
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.33
|Де Арраскаэта Джорджиан
|6
|0.18
|Жерсон Сантос
|5
|0.15
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.15
|Айртон Лукас
|4
|0.12
|Эвертон Соарес
|3
|0.09
|Лео Перейра
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Пульгар Эрик
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|2
|0.06
|Араужо Луис
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|1
|0.03
|Луис Давид
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|1
|0.03
|Франса Матеус
|1
|0.03
|Луис Филипе
|0
|0
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.21
|Vinicius Lima
|6
|0.18
|Ариас Джон
|5 (1)
|0.15
|Джон Кеннеди
|4
|0.12
|Гансо Пауло
|3
|0.09
|Keno
|2 (1)
|0.06
|Lele
|2
|0.06
|Мело Фелипе
|2
|0.06
|Нино III
|2
|0.06
|Guga3
|1
|0.03
|Samuel VII
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1
|0.03
|Diogo VII
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Нето Жоао
|1
|0.03
|Фернандес Леонардо
|1
|0.03
|Алан VI
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|7
|1
|Габриэл Барбоза
|7
|1
|Пульгар Эрик
|7
|0
|Тьяго Маия
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Айртон Лукас
|6
|0
|Жерсон Сантос
|3
|1
|Лео Перейра
|4
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Араужо Луис
|1
|1
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|10
|1
|Fernando Diniz
|8
|2
|Мело Фелипе
|8
|1
|Джон Кеннеди
|8
|0
|Samuel VII
|7
|0
|Тьяго Сантос
|5
|1
|Ариас Джон
|5
|1
|Кано Херман
|6
|0
|Vinicius Lima
|6
|0
|Нино III
|4
|1
|Марлон
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Lele
|3
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|1
|Гансо Пауло
|4
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Браз Давид
|2
|0
|Фернандес Леонардо
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Эдуардо Баррос
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
|Alexsander Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Флуминенсе
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
9
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Флуминенсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
22
29
Фламенго
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
25% (8)
22% (7)
Флуминенсе
12%
88%
3 победы 22 поражения
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
34% (11)
53% (17)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
14
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
28
38
Голы по времени матча
Забито
22
14
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
18%
6
43%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
7
32%
2
14%
76-90
Пропущено
11
27
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 13
1
9%
1
4%
1-15
2
18%
6
22%
16-30
3
27%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
4
36%
8
30%
30%
76-90
Забито
26
29
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
8%
3
10%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
8
31%
5
17%
31-45
3
12%
9
31%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
6
23%
4
14%
76-90
Пропущено
26
13
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
2
8%
4
31%
1-15
3
12%
4
31%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
7
27%
2
15%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
9
35%
1
8%
76-90
Забито
48
43
23 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
4
8%
4
9%
1-15
10
21%
5
12%
16-30
9
19%
7
16%
31-45
7
15%
15
35%
46-60
5
10%
6
14%
61-75
13
27%
6
14%
76-90
Пропущено
37
40
15 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 21
3
8%
5
13%
1-15
5
14%
10
25%
16-30
7
19%
5
13%
31-45
7
19%
6
15%
46-60
2
5%
5
13%
61-75
13
35%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2
Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0
Результаты матчей
Фламенго
Флуминенсе
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
5 раз 31%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
2
11 раз 34%
1
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
69
97
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
79
98
610
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
2111
1517
1517
725
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|18
|6
|9
|52 - 29
|60
|2.
|33
|18
|5
|10
|57 - 49
|59
|3.
|33
|17
|8
|8
|53 - 30
|59
|4.
|1:0
|33
|17
|8
|8
|50 - 36
|59
|5.
|32
|16
|10
|6
|44 - 27
|58
|6.
|33
|15
|9
|9
|41 - 26
|54
|7.
|34
|13
|12
|9
|47 - 39
|51
|8.
|0:1
|33
|13
|7
|13
|42 - 42
|46
|9.
|32
|12
|9
|11
|37 - 35
|45
|10.
|33
|12
|8
|13
|34 - 34
|44
|11.
|31
|12
|7
|12
|35 - 35
|43
|12.
|33
|11
|10
|12
|38 - 40
|43
|13.
|33
|11
|8
|14
|37 - 55
|41
|14.
|33
|9
|14
|10
|38 - 39
|41
|15.
|32
|10
|7
|15
|33 - 42
|37
|16.
|32
|9
|10
|13
|29 - 28
|37
|17.
|33
|10
|7
|16
|38 - 46
|37
|18.
|33
|8
|11
|14
|33 - 47
|35
|19.
|34
|8
|5
|21
|39 - 67
|29
|20.
|33
|4
|9
|20
|38 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|31 - 14
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|28 - 13
|38
|3.
|0:1
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|4.
|18
|11
|3
|4
|36 - 17
|36
|5.
|16
|11
|2
|3
|27 - 12
|35
|6.
|16
|10
|4
|2
|24 - 10
|34
|7.
|17
|9
|7
|1
|30 - 19
|34
|8.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|23 - 11
|31
|9.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|10.
|17
|6
|10
|1
|24 - 16
|28
|11.
|16
|8
|3
|5
|21 - 14
|27
|12.
|17
|7
|5
|5
|26 - 20
|26
|13.
|16
|7
|4
|5
|24 - 18
|25
|14.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|15.
|16
|7
|2
|7
|18 - 17
|23
|16.
|17
|4
|7
|6
|18 - 24
|19
|17.
|16
|4
|6
|6
|18 - 19
|18
|18.
|16
|4
|5
|7
|10 - 13
|17
|19.
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|20.
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|2.
|17
|7
|6
|4
|20 - 12
|27
|3.
|17
|8
|2
|7
|16 - 15
|26
|4.
|15
|7
|3
|5
|16 - 12
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|6.
|17
|6
|6
|5
|26 - 18
|24
|7.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|8.
|16
|5
|5
|6
|19 - 15
|20
|9.
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|10.
|17
|5
|2
|10
|12 - 32
|17
|11.
|17
|4
|5
|8
|17 - 20
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|16
|4
|3
|9
|12 - 20
|15
|14.
|16
|3
|5
|8
|15 - 25
|14
|15.
|17
|4
|2
|11
|23 - 42
|14
|16.
|16
|3
|4
|9
|14 - 23
|13
|17.
|17
|3
|3
|11
|14 - 28
|12
|18.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|14 - 28
|9
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|17 (3)
|Гремио
|Суарес Луис
|14 (10)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|12 (7)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 15
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Коритиба Парана
|Robson IV
|12