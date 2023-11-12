  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 34.
Фламенго
1:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
22' Желтая карточка
Ариас Джон
35' Желтая карточка
Гансо Пауло
1:0
45' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
1:1
63' Гол
Jony Gonzalez
66' Желтая карточка
Пульгар Эрик
81' Желтая карточка
Alexsander Gomes
90' Желтая карточка
Джон Кеннеди
90' Красная карточка
Габриэл Барбоза
90' Красная карточка
Нино
90'+11
17
Росси
Агустин
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Пульгар
Эрик
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Нино
III
4
Марлон
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
9
Джон
Кеннеди
11
Keno
Фламенго
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Флуминенсе

36 матчей

75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
20 побед 20 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
30.6%
13.8%
20 побед 11 ничьих 0 побед

31 матч

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

58.1%
41.9%
0 побед 18 ничьих 18 побед

67 матчей

40.3%
28.4%
31.3%
27 побед 19 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.9%
50.7%
19.4%
20 побед 34 ничьи 13 побед

Второй тайм

29.9%
43.3%
26.8%
20 побед 29 ничьих 18 побед

История матчей

СA
0:0
К
2:0
К
0:0
ККГ
4:1
ККГ
2:0
ККГ
1:2
СA
1:2
СA
1:2
ККГ
1:1
ККГ
0:2
ККГ
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ККГ
3:1
ККГ
1:1
ККГ
0:1
СA
1:2
СA
1:2
ЧК
1:0
ЧК
1:2
КК
1:1
ККГ
2:3
ККГ
0:1
СA
2:0
СA
0:0
ЧК
1:1
КК
1:2
ККГР
3:2
ККГ
0:1
СA
3:0
СA
0:2
КК
1:1
ККГР
4:0
КС
3:3
КС
0:1
СA
1:1
СA
2:2
ЧК
2:1
ЧК
0:1
ЧК
1:1
ЧК
3:3
СA
1:2
СA
1:2
К2ЙРЧГ
0:0
К1Р
1:2
СA
1:3
СA
2:3
ЧК
3:0
БСА
1:1
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
0:0
CC
1:0
CC
1:1
СA
2:2
СA
0:1
CC
1:4

Голы

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.37
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.16
1.2

Среднее время на гол

77
75

Всего голов

85
82

Голов в среднем за матч

1.27
1.22

Тотал матчей

2.5
61
Больше 91%
Меньше 9%
6
47
Больше 70%
Меньше 30%
20
30
Больше 45%
Меньше 55%
37
16
Больше 24%
Меньше 76%
51
10
Больше 15%
Меньше 85%
57
3
Больше 4%
Меньше 96%
64

Среднее время на гол

70
73

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.33
Де Арраскаэта Джорджиан 6 0.18
Жерсон Сантос 5 0.15
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.15
Айртон Лукас 4 0.12
Эвертон Соарес 3 0.09
Лео Перейра 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Пульгар Эрик 2 0.06
Энрике Бруно 2 0.06
Араужо Луис 2 0.06
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Уэсли Лопес 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Луис Филипе 0 0
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.21
Vinicius Lima 6 0.18
Ариас Джон 5 (1) 0.15
Джон Кеннеди 4 0.12
Гансо Пауло 3 0.09
Keno 2 (1) 0.06
Lele 2 0.06
Мело Фелипе 2 0.06
Нино III 2 0.06
Guga3 1 0.03
Samuel VII 1 0.03
Марсело Виера 1 0.03
Jony Gonzalez 1 0.03
Diogo VII 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Нето Жоао 1 0.03
Фернандес Леонардо 1 0.03
Алан VI 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 2
Энрике Бруно 7 1
Пульгар Эрик 8 0
Тьяго Маия 6 0
Бруно Фабрисио 6 0
Айртон Лукас 6 0
Жерсон Сантос 3 1
Лео Перейра 4 0
Видаль Артуро 3 0
Луис Филипе 3 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Араужо Луис 1 1
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 10 1
Fernando Diniz 8 2
Мело Фелипе 8 1
Джон Кеннеди 9 0
Нино III 4 2
Samuel VII 7 0
Тьяго Сантос 5 1
Ариас Джон 5 1
Кано Херман 6 0
Vinicius Lima 6 0
Марлон 5 0
Keno 5 0
Lele 3 1
Мартинелли Габриэл 3 1
Гансо Пауло 4 0
Марсело Виера 3 0
Фабио Лопес 3 0
Браз Давид 2 0
Фернандес Леонардо 2 0
Guga3 2 0
Alexsander Gomes 2 0
Эдуардо Баррос 1 0
Джованни 1 0
Маноэл 1 0
Jony Gonzalez 1 0
Diogo VII 1 0
Daniel XII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Pedro Rangel 1 0

Результаты матчей

Фламенго
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Флуминенсе
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
10
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Флуминенсе
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

22
29
Фламенго
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
24% (8)
24% (8)
Флуминенсе
12%
88%
3 победы 22 поражения
Первый тайм
15% (5)
45% (15)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
33% (11)
52% (17)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
14

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

29
39

Голы по времени матча

Забито

23
15
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 25
2
9%
1
7%
1-15
5
22%
1
7%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
4
17%
6
40%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 14
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
3
25%
5
18%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
4
33%
8
29%
76-90

Забито

26
29
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
8%
3
10%
1-15
5
19%
4
14%
16-30
8
31%
5
17%
31-45
3
12%
9
31%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
6
23%
4
14%
76-90

Пропущено

26
13
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
2
8%
4
31%
1-15
3
12%
4
31%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
7
27%
2
15%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
9
35%
1
8%
76-90

Забито

49
44
24 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
4
8%
4
9%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
10
20%
7
16%
31-45
7
14%
15
34%
46-60
5
10%
7
16%
61-75
13
27%
6
14%
76-90

Пропущено

38
41
15 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
3
8%
5
12%
1-15
5
13%
10
24%
16-30
7
18%
6
15%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
3
8%
5
12%
61-75
13
34%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Форталеза Сеара - Фламенго 0:2 Фламенго - Сантос 1:2 Гремио - Фламенго 3:2
Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 0:0 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Байя - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0

Результаты матчей

Фламенго
Флуминенсе

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
2:3
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
2:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
2
11 раз 33%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
9
7
3
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
8
9
9
8
1.5
6
11
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
22
11
15
18
1.5
15
18
7
26
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 33 18 6 9 52 - 29 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 34 17 9 8 53 - 30 60
3.
Гремио
 33 18 5 10 57 - 49 59
4.
Ред Булл Брагантино
 32 16 10 6 44 - 27 58
5.
Фламенго
 33 16 9 8 50 - 37 57
6.
Атлетико Минейро
 33 15 9 9 41 - 26 54
7.
Атлетико Паранаэнсе
 34 13 12 9 47 - 39 51
8.
Флуминенсе
 33 13 8 12 43 - 42 47
9.
Сан-Паулу
 32 12 9 11 37 - 35 45
10.
Куяба
 33 12 8 13 34 - 34 44
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 34 11 11 12 38 - 40 44
12.
Форталеза Сеара
 31 12 7 12 35 - 35 43
13.
Сантос
 33 11 8 14 37 - 55 41
14.
Коринтианс
 33 9 14 10 38 - 39 41
15.
Васко да Гама
 32 10 7 15 33 - 42 37
16.
Крузейро
 32 9 10 13 29 - 28 37
17.
Байя
 33 10 7 16 38 - 46 37
18.
Гойяс
 33 8 11 14 33 - 47 35
19.
Коритиба Парана
 34 8 5 21 39 - 67 29
20.
Америка Минейро
 33 4 9 20 38 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гремио
 16 12 2 2 31 - 14 38
2.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 13 38
3.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 17 11 3 3 27 - 12 36
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 3 4 36 - 17 36
6.
Ред Булл Брагантино
 16 10 4 2 24 - 10 34
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 9 7 1 30 - 19 34
8.
Фламенго
 16 8 5 3 23 - 12 29
9.
Форталеза Сеара
 15 8 4 3 23 - 15 28
10.
Коринтианс
 17 6 10 1 24 - 16 28
11.
Атлетико Минейро
 16 8 3 5 21 - 14 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 17 7 5 5 26 - 20 26
13.
Байя
 16 7 4 5 24 - 18 25
14.
Сантос
 16 6 6 4 25 - 23 24
15.
Васко да Гама
 16 7 2 7 18 - 17 23
16.
Гойяс
 17 4 7 6 18 - 24 19
17.
Куяба
 16 4 6 6 18 - 19 18
18.
Крузейро
 16 4 5 7 10 - 13 17
19.
Коритиба Парана
 17 4 3 10 16 - 25 15
20.
Америка Минейро
 17 4 2 11 18 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 17 8 4 5 27 - 25 28
2.
Атлетико Минейро
 17 7 6 4 20 - 12 27
3.
Куяба
 17 8 2 7 16 - 15 26
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 7 3 5 16 - 12 24
5.
Ред Булл Брагантино
 16 6 6 4 20 - 17 24
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 17 6 6 5 26 - 18 24
7.
Гремио
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Крузейро
 16 5 5 6 19 - 15 20
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 17 4 6 7 12 - 20 18
10.
Сантос
 17 5 2 10 12 - 32 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 5 8 17 - 20 17
12.
Гойяс
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Форталеза Сеара
 16 4 3 9 12 - 20 15
14.
Васко да Гама
 16 3 5 8 15 - 25 14
15.
Коритиба Парана
 17 4 2 11 23 - 42 14
16.
Коринтианс
 16 3 4 9 14 - 23 13
17.
Байя
 17 3 3 11 14 - 28 12
18.
Флуминенсе
 17 2 4 11 15 - 28 10
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 17 (3)
Гремио Суарес Луис 14 (10)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 12 (7)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 15
Флуминенсе Андре 1 11
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Коритиба Парана Robson IV 12
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