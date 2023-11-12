Тур: 30. Стадион: Фредрикстад.
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
20'
17
Квиле
Сигур
29
Ага
Оскар
29
Коли
Алиу
15
Бренден
Эрик
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
-
-
-
26 Georg Dirdal
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Фредрикстад
Дьерв
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.6
Среднее время на гол
45
150
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
2.11
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
162
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|11 (6)
|0.37
|Riki Alba
|6
|0.2
|Sondre Soerloekk
|5
|0.17
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|4
|0.13
|Stian Stray Molde
|4
|0.13
|Ольсен Брандур
|3
|0.1
|Ага Оскар
|3
|0.1
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.07
|Haavard Aasheim
|2
|0.07
|Simen Rafn
|1
|0.03
|Ludvig Begby
|1
|0.03
|Меткалф Патрик
|1
|0.03
|Конте Абубакар
|1
|0.03
|Mads Nielsen II
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Лассен Миккель
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|14 (3)
|0.47
|Bassekou Diabate
|4
|0.13
|Erik Groenner
|3
|0.1
|Вихманн Матиас
|2
|0.07
|Угланн Микаэль
|2
|0.07
|Бренден Эрик
|2
|0.07
|Ange Mutsinzi
|2
|0.07
|Вильсон Петер
|1
|0.03
|Эукленн Сондре
|1
|0.03
|Iman Mafi
|1
|0.03
|Хустад Эрленд
|1
|0.03
|Torje Wichne
|1
|0.03
|Филиберт Энцо
|1
|0.03
|Lucas Larade
|1
|0.03
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Хёуге Рунар
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|6
|0
|Конте Абубакар
|4
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Mads Nielsen II
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Imre Bech Hermansen
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вихманн Матиас
|6
|0
|Бренден Эрик
|5
|0
|Угланн Микаэль
|5
|0
|Педру Самуэл
|5
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Филиберт Энцо
|2
|1
|Lucas Larade
|3
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|Erik Sandberg
|2
|0
|Хёуге Рунар
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Деан ван дер Слёйс
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Iman Mafi
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Ange Mutsinzi
|1
|0
|Haakon Krogelien
|1
|0
|Andre Rosmer Richstad
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Дьерв
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
13
Фредрикстад
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Дьерв
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
19
Упущенные победы
21
15
Фредрикстад
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
59% (17)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Дьерв
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
24
Упущенные победы
24
28
Голы по времени матча
Забито
27
22
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
11%
3
14%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
22%
5
23%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
4
15%
2
9%
76-90
Пропущено
7
33
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 20
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
1
14%
3
9%
1-15
1
14%
4
12%
16-30
1
14%
6
18%
31-45
1
14%
7
21%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
3
43%
7
21%
76-90
Забито
22
17
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
0
0%
2
12%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
5
23%
6
35%
61-75
7
32%
6
35%
76-90
Пропущено
16
26
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Забито
49
39
16 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
3
6%
5
13%
1-15
8
16%
5
13%
16-30
5
10%
4
10%
31-45
11
22%
6
15%
46-60
11
22%
11
28%
61-75
11
22%
8
21%
76-90
Пропущено
23
59
10 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 33
6 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 24
3
13%
8
14%
1-15
3
13%
7
12%
16-30
4
17%
11
19%
31-45
4
17%
13
22%
46-60
2
9%
8
14%
61-75
7
30%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4
Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1
Дьерв
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дьерв - Осане 0:0 Скейд - Дьерв 0:1 Дьерв - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Дьерв 4:2
Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2 Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3
Результаты матчей
Фредрикстад
Дьерв
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
8 раз 28%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
77
411
410
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
131
78
77
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
245
1415
1118
623
425
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|17
|11
|2
|49 - 23
|62
|2.
|0:0
|30
|17
|7
|6
|50 - 30
|58
|3.
|0:0
|30
|16
|5
|9
|52 - 37
|53
|4.
|0:0
|30
|13
|9
|8
|51 - 38
|48
|5.
|0:0
|30
|12
|10
|8
|48 - 35
|46
|6.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|44 - 44
|43
|7.
|0:0
|30
|12
|6
|12
|39 - 36
|42
|8.
|0:0
|30
|12
|4
|14
|36 - 53
|40
|9.
|0:0
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|10.
|0:1
|30
|10
|7
|13
|42 - 44
|37
|11.
|0:0
|30
|10
|7
|13
|38 - 41
|37
|12.
|1:0
|30
|9
|10
|11
|40 - 44
|37
|13.
|0:0
|30
|9
|9
|12
|35 - 39
|36
|14.
|0:0
|30
|8
|9
|13
|29 - 38
|33
|15.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|16.
|0:0
|30
|3
|6
|21
|24 - 57
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|27 - 12
|33
|3.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|25 - 9
|32
|4.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|5.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|7.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 13
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 20
|25
|9.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 21
|25
|10.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|19 - 12
|22
|11.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|12.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|22 - 31
|20
|13.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 19
|19
|14.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|16.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|15 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|24 - 14
|30
|2.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 21
|26
|3.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|4.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|22 - 22
|21
|5.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 22
|20
|6.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 24
|18
|7.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|8.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|9.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|10.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|22 - 33
|16
|11.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|13 - 23
|14
|12.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|17 - 22
|12
|13.
|1:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|14.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|15 - 24
|11
|15.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|15 - 26
|10
|16.
|0:0
|15
|1
|3
|11
|9 - 29
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7