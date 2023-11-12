  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 30. Стадион: .
Фредрикстад
0:0
Первый тайм: 25'
Дьерв
0'
20' Желтая карточка
Меткалф Патрик

Ход матча

20'
Меткалф Патрик
 
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Дьерв
4.40
4.70
Реклама, ligastavok.ru
5.80
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Haavar
Jenssen
26
Mads
Nielsen
II
22
Воледзи
Максвелл
17
Квиле
Сигур
12
Меткалф
Патрик
7
Ольсен
Брандур
19
Магнуссон
Юлиус
13
Sondre
Soerloekk
4
Stian
Stray
Molde
14
Бьярталид
Йоаннес
29
Ага
Оскар
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
29
Коли
Алиу
3
Lucas
Larade
5
Erik
Sandberg
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
8
Угланн
Микаэль
19
Iman
Mafi
17
Bassekou
Diabate
9
Хустад
Эрленд
Фредрикстад
3-5-2
Дьерв
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Дьерв

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
4:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.6

Среднее время на гол

45
150

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.11
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
162

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 11 (6) 0.37
Riki Alba 6 0.2
Sondre Soerloekk 5 0.17
Хельсруд-Юхансен Хенрик 4 0.13
Stian Stray Molde 4 0.13
Ольсен Брандур 3 0.1
Ага Оскар 3 0.1
Philip Sandvik Aukland 2 0.07
Haavard Aasheim 2 0.07
Simen Rafn 1 0.03
Ludvig Begby 1 0.03
Меткалф Патрик 1 0.03
Конте Абубакар 1 0.03
Mads Nielsen II 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Уильямс Ноа 0 0
Лассен Миккель 0 0
Tage Johansen 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 14 (3) 0.47
Bassekou Diabate 4 0.13
Erik Groenner 3 0.1
Вихманн Матиас 2 0.07
Угланн Микаэль 2 0.07
Бренден Эрик 2 0.07
Ange Mutsinzi 2 0.07
Вильсон Петер 1 0.03
Эукленн Сондре 1 0.03
Iman Mafi 1 0.03
Хустад Эрленд 1 0.03
Torje Wichne 1 0.03
Филиберт Энцо 1 0.03
Lucas Larade 1 0.03
Andre Rosmer Richstad 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Хёуге Рунар 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 6 0
Конте Абубакар 4 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0
Haavar Jenssen 3 0
Mads Nielsen II 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Бьярталид Йоаннес 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Imre Bech Hermansen 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вихманн Матиас 6 0
Бренден Эрик 5 0
Угланн Микаэль 5 0
Педру Самуэл 5 0
Torje Wichne 4 0
Филиберт Энцо 2 1
Lucas Larade 3 0
Хустад Эрленд 2 0
Фернандес Леандро II 2 0
Erik Sandberg 2 0
Хёуге Рунар 2 0
Thomas Ness2 2 0
Деан ван дер Слёйс 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Iman Mafi 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Ange Mutsinzi 1 0
Haakon Krogelien 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0
Erik Groenner 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Дьерв
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
13
Фредрикстад
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Дьерв
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
19

Упущенные победы

21
15
Фредрикстад
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
59% (17)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Дьерв
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
24

Упущенные победы

24
28

Голы по времени матча

Забито

27
22
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
11%
3
14%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
22%
5
23%
46-60
6
22%
5
23%
61-75
4
15%
2
9%
76-90

Пропущено

7
33
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 20
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
1
14%
3
9%
1-15
1
14%
4
12%
16-30
1
14%
6
18%
31-45
1
14%
7
21%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
3
43%
7
21%
76-90

Забито

22
17
5 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
0
0%
2
12%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
5
23%
6
35%
61-75
7
32%
6
35%
76-90

Пропущено

16
26
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Забито

49
39
16 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
3
6%
5
13%
1-15
8
16%
5
13%
16-30
5
10%
4
10%
31-45
11
22%
6
15%
46-60
11
22%
11
28%
61-75
11
22%
8
21%
76-90

Пропущено

23
59
10 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 33
6 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 24
3
13%
8
14%
1-15
3
13%
7
12%
16-30
4
17%
11
19%
31-45
4
17%
13
22%
46-60
2
9%
8
14%
61-75
7
30%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4
Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1
Дьерв
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дьерв - Осане 0:0 Скейд - Дьерв 0:1 Дьерв - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Дьерв 4:2
Дьерв - Согндаль 1:3 Хёдд - Дьерв 2:2 Дьерв - ИК Старт 0:1 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Дьерв - Брюне 1:3 Мьёндален - Дьерв 2:2 Дьерв - Санднес 0:2 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Дьерв - Мосс 1:1 Согндаль - Дьерв 5:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 ИК Старт - Дьерв 2:1 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Хьельсос - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 2:3

Результаты матчей

Фредрикстад
Дьерв

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
2
8 раз 28%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
7
1.5
4
11
4
10
2.5
2
13
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
7
7
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
24
5
14
15
1.5
11
18
6
23
2.5
4
25
3
26
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:0 30 17 11 2 49 - 23 62
2.
КФУМ Осло
 0:0 30 17 7 6 50 - 30 58
3.
Конгсвингер
 0:0 30 16 5 9 52 - 37 53
4.
ФК Кристиансунн
 0:0 30 13 9 8 51 - 38 48
5.
ИК Старт
 0:0 30 12 10 8 48 - 35 46
6.
Согндаль
 0:0 30 12 7 11 44 - 44 43
7.
Брюне
 0:0 30 12 6 12 39 - 36 42
8.
Ранхейм
 0:0 30 12 4 14 36 - 53 40
9.
Рёуфосс
 0:0 30 10 9 11 35 - 35 39
10.
Санднес
 0:1 30 10 7 13 42 - 44 37
11.
Мьёндален
 0:0 30 10 7 13 38 - 41 37
12.
Осане
 1:0 30 9 10 11 40 - 44 37
13.
Мосс
 0:0 30 9 9 12 35 - 39 36
14.
Хёдд
 0:0 30 8 9 13 29 - 38 33
15.
Дьерв
 0:0 30 8 8 14 40 - 58 32
16.
Скейд
 0:0 30 3 6 21 24 - 57 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 0:0 15 10 4 1 31 - 13 34
2.
КФУМ Осло
 0:0 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Фредрикстад
 0:0 15 9 5 1 25 - 9 32
4.
Брюне
 0:0 15 9 4 2 24 - 12 31
5.
ФК Кристиансунн
 0:0 15 8 3 4 29 - 16 27
6.
Конгсвингер
 0:0 15 8 3 4 27 - 16 27
7.
Мосс
 0:0 15 8 2 5 20 - 13 26
8.
Согндаль
 0:0 15 7 4 4 24 - 20 25
9.
Осане
 1:0 15 7 4 4 24 - 21 25
10.
Рёуфосс
 0:0 15 5 7 3 19 - 12 22
11.
Санднес
 0:1 15 6 3 6 25 - 22 21
12.
Ранхейм
 0:0 15 6 2 7 22 - 31 20
13.
Мьёндален
 0:0 15 5 4 6 22 - 19 19
14.
Хёдд
 0:0 15 4 7 4 16 - 15 19
15.
Дьерв
 0:0 15 4 4 7 18 - 25 16
16.
Скейд
 0:0 15 2 3 10 15 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 0:0 15 8 6 1 24 - 14 30
2.
Конгсвингер
 0:0 15 8 2 5 25 - 21 26
3.
КФУМ Осло
 0:0 15 7 4 4 23 - 18 25
4.
ФК Кристиансунн
 0:0 15 5 6 4 22 - 22 21
5.
Ранхейм
 0:0 15 6 2 7 14 - 22 20
6.
Согндаль
 0:0 15 5 3 7 20 - 24 18
7.
Мьёндален
 0:0 15 5 3 7 16 - 22 18
8.
Рёуфосс
 0:0 15 5 2 8 16 - 23 17
9.
Санднес
 0:1 15 4 4 7 17 - 22 16
10.
Дьерв
 0:0 15 4 4 7 22 - 33 16
11.
Хёдд
 0:0 15 4 2 9 13 - 23 14
12.
ИК Старт
 0:0 15 2 6 7 17 - 22 12
13.
Осане
 1:0 15 2 6 7 16 - 23 12
14.
Брюне
 0:0 15 3 2 10 15 - 24 11
15.
Мосс
 0:0 15 1 7 7 15 - 26 10
16.
Скейд
 0:0 15 1 3 11 9 - 29 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Меткалф Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Дьерв.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.64. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.64 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Дьерв
4.40
4.70
Реклама, ligastavok.ru
5.80
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фредрикстад 0:0 Дьерв онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фредрикстад
Дьерв
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 