Тур: 30. Стадион: Фоссхауган Кампус.
Ход матча
11'
20
Тум
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Simon AppiahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Keerat Singh
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Согндаль
Мьёндален
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.14
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
82
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.23
|Kristoffer Nessoe
|6
|0.2
|Sondre Oerjasaeter
|6
|0.2
|Йоунссон Йоунатан
|5
|0.17
|Флатакер Эрик
|4
|0.13
|Ховен Андреас
|3
|0.1
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0.07
|Joakim Nundal
|2
|0.07
|Erik Groenner
|2
|0.07
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.07
|Сконес Каспер
|1
|0.03
|Тум Исаак
|1
|0.03
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.03
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.03
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.33
|Брингакер Матиас
|6 (2)
|0.2
|Love Reuterswaerd
|4
|0.13
|Овенстад Мартин
|3 (1)
|0.1
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.1
|Токстад Кристоффер
|2
|0.07
|Сольберг Йоаким
|2
|0.07
|Mats Pedersen
|1
|0.03
|Свеен Оле
|1
|0.03
|Эверби Сиверт
|1
|0.03
|Sondre Granaas
|1
|0.03
|Янсен Квинт
|1
|0.03
|Скоген Сондре
|1
|0.03
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.03
|Sander Bratvold
|1
|0.03
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|6
|0
|Фло Пер-Эгиль
|5
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Joakim Nundal
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Sondre Oerjasaeter
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Mansour Gueye II
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|6
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Эверби Сиверт
|3
|0
|Sondre Granaas
|3
|0
|Love Reuterswaerd
|2
|0
|Брингакер Матиас
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Холтен Расмус
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Мьёндален
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
5
Согндаль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Мьёндален
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
18
16
Согндаль
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Мьёндален
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
18
19
Упущенные победы
27
21
Голы по времени матча
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
4%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
6
33%
76-90
Пропущено
20
20
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
6
30%
4
20%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
5
23%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
4
19%
4
18%
76-90
Пропущено
23
19
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
2
9%
5
26%
1-15
7
30%
4
21%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90
Забито
45
40
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
3
7%
3
8%
1-15
6
13%
8
20%
16-30
9
20%
6
15%
31-45
8
18%
9
23%
46-60
10
22%
4
10%
61-75
9
20%
10
25%
76-90
Пропущено
43
39
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 20
4
9%
8
21%
1-15
9
21%
6
15%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
4
9%
3
8%
46-60
11
26%
7
18%
61-75
10
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1
Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0
Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2
Результаты матчей
Согндаль
Мьёндален
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
86
87
212
213
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
86
69
68
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
209
1415
1415
524
425
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|17
|11
|2
|49 - 23
|62
|2.
|0:0
|30
|17
|7
|6
|50 - 30
|58
|3.
|0:0
|30
|16
|5
|9
|52 - 37
|53
|4.
|0:0
|30
|13
|9
|8
|51 - 38
|48
|5.
|0:0
|30
|12
|10
|8
|48 - 35
|46
|6.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|44 - 44
|43
|7.
|0:0
|30
|12
|6
|12
|39 - 36
|42
|8.
|0:0
|30
|12
|4
|14
|36 - 53
|40
|9.
|0:0
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|10.
|0:1
|30
|10
|7
|13
|42 - 44
|37
|11.
|0:0
|30
|10
|7
|13
|38 - 41
|37
|12.
|1:0
|30
|9
|10
|11
|40 - 44
|37
|13.
|0:0
|30
|9
|9
|12
|35 - 39
|36
|14.
|0:0
|30
|8
|9
|13
|29 - 38
|33
|15.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|40 - 58
|32
|16.
|0:0
|30
|3
|6
|21
|24 - 57
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|31 - 13
|34
|2.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|27 - 12
|33
|3.
|0:0
|15
|9
|5
|1
|25 - 9
|32
|4.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|5.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|6.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|27 - 16
|27
|7.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|20 - 13
|26
|8.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 20
|25
|9.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|24 - 21
|25
|10.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|19 - 12
|22
|11.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|12.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|22 - 31
|20
|13.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 19
|19
|14.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|16.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|15 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|24 - 14
|30
|2.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|25 - 21
|26
|3.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 18
|25
|4.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|22 - 22
|21
|5.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 22
|20
|6.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 24
|18
|7.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|8.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|9.
|0:1
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|10.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|22 - 33
|16
|11.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|13 - 23
|14
|12.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|17 - 22
|12
|13.
|1:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|14.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|15 - 24
|11
|15.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|15 - 26
|10
|16.
|0:0
|15
|1
|3
|11
|9 - 29
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7