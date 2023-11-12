  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 1522
Согндаль
1:1
Конец матча
Мьёндален
0'
11' Желтая карточка
Sondre Granaas
51' Желтая карточка
Simon Appiah
0:1
61' Гол
Sondre Granaas
68' Желтая карточка
Andreas van der Spa
1:1
72' Пенальти
Andreas van der Spa
73' Желтая карточка
Овенстад Мартин
90'+5
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
20
Тум
Исаак
77
Oskar
Borgthorsson
31
Joakim
Nundal
30
Флатакер
Эрик
27
Sondre
Oerjasaeter
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
38
Sondre
Granaas
18
Simon
Appiah
7
Овенстад
Мартин
17
Brinder
Singh
9
Брингакер
Матиас
15
Love
Reuterswaerd
Согндаль
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Мьёндален

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ТПМ
3:2
ТМК
1:1
ПД
3:4
ПД
0:0
А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
82

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.23
Kristoffer Nessoe 6 0.2
Sondre Oerjasaeter 6 0.2
Йоунссон Йоунатан 5 0.17
Флатакер Эрик 4 0.13
Ховен Андреас 3 0.1
Martin Andre Sjoelstad 2 0.07
Joakim Nundal 2 0.07
Erik Groenner 2 0.07
Oskar Borgthorsson 2 0.07
Сконес Каспер 1 0.03
Тум Исаак 1 0.03
Фло Пер-Эгиль 1 0.03
Daniel Arrocha 1 (1) 0.03
Andreas van der Spa 1 (1) 0.03
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.33
Брингакер Матиас 6 (2) 0.2
Love Reuterswaerd 4 0.13
Овенстад Мартин 3 (1) 0.1
Скистад Эрик Ставас 3 0.1
Токстад Кристоффер 2 0.07
Сольберг Йоаким 2 0.07
Sondre Granaas 2 0.07
Mats Pedersen 1 0.03
Свеен Оле 1 0.03
Эверби Сиверт 1 0.03
Янсен Квинт 1 0.03
Скоген Сондре 1 0.03
Хансен Адриан Александер 1 0.03
Sander Bratvold 1 0.03
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 6 0
Фло Пер-Эгиль 5 0
Тум Исаак 5 0
Ховен Андреас 3 0
Joakim Nundal 3 0
Фей Рензе 2 0
Йоунссон Йоунатан 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Andreas van der Spa 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Sondre Oerjasaeter 2 0
Сконес Каспер 1 0
Mansour Gueye II 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Erik Groenner 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 6 0
Овенстад Мартин 4 0
Сольберг Йоаким 4 0
Sondre Granaas 4 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Эверби Сиверт 3 0
Love Reuterswaerd 2 0
Брингакер Матиас 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Холтен Расмус 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Simon Appiah 1 0

Результаты матчей

Согндаль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Мьёндален
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
5
Согндаль
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Мьёндален
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

18
16
Согндаль
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Мьёндален
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

18
19

Упущенные победы

27
21

Голы по времени матча

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
4%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
6
25%
2
11%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
6
33%
76-90

Пропущено

20
20
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
6
30%
4
20%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
5
23%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
4
19%
4
18%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
2
9%
5
26%
1-15
7
30%
4
21%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
4
17%
4
21%
76-90

Забито

45
40
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 9
8 Не забивали 9
3
7%
3
8%
1-15
6
13%
8
20%
16-30
9
20%
6
15%
31-45
8
18%
9
23%
46-60
10
22%
4
10%
61-75
9
20%
10
25%
76-90

Пропущено

43
39
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 20
4
9%
8
21%
1-15
9
21%
6
15%
16-30
5
12%
7
18%
31-45
4
9%
3
8%
46-60
11
26%
7
18%
61-75
10
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1
Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0
Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2

Результаты матчей

Согндаль
Мьёндален

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
8
6
1.5
8
7
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
6
6
9
1.5
6
8
3
12
2.5
2
12
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
20
9
14
15
1.5
14
15
5
24
2.5
4
25
2
27
3.5
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 30 18 10 2 50 - 23 64
2.
КФУМ Осло
 1:1 30 17 7 6 51 - 31 58
3.
Конгсвингер
 30 16 4 10 53 - 39 52
4.
ФК Кристиансунн
 30 14 8 8 56 - 38 50
5.
ИК Старт
 1:1 30 12 10 8 49 - 36 46
6.
Брюне
 30 13 5 12 40 - 36 44
7.
Согндаль
 30 12 7 11 45 - 45 43
8.
Ранхейм
 30 12 4 14 36 - 53 40
9.
Рёуфосс
 30 10 8 12 35 - 36 38
10.
Мосс
 30 10 8 12 37 - 40 38
11.
Санднес
 30 10 7 13 42 - 45 37
12.
Мьёндален
 30 10 7 13 39 - 42 37
13.
Осане
 30 9 10 11 41 - 44 37
14.
Хёдд
 30 8 9 13 29 - 38 33
15.
Дьерв
 30 8 7 15 40 - 59 31
16.
Скейд
 30 3 5 22 24 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:1 15 10 4 1 32 - 14 34
2.
Фредрикстад
 15 10 4 1 26 - 9 34
3.
КФУМ Осло
 1:1 15 10 3 2 27 - 12 33
4.
Брюне
 15 9 4 2 24 - 12 31
5.
ФК Кристиансунн
 15 8 3 4 29 - 16 27
6.
Конгсвингер
 15 8 2 5 28 - 18 26
7.
Мосс
 15 8 2 5 20 - 13 26
8.
Осане
 15 7 4 4 25 - 21 25
9.
Согндаль
 15 7 4 4 25 - 21 25
10.
Санднес
 15 6 3 6 25 - 22 21
11.
Рёуфосс
 15 5 6 4 19 - 13 21
12.
Ранхейм
 15 6 2 7 22 - 31 20
13.
Мьёндален
 15 5 4 6 22 - 19 19
14.
Хёдд
 15 4 7 4 16 - 15 19
15.
Дьерв
 15 4 4 7 18 - 25 16
16.
Скейд
 15 2 2 11 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 15 8 6 1 24 - 14 30
2.
Конгсвингер
 15 8 2 5 25 - 21 26
3.
КФУМ Осло
 1:1 15 7 4 4 24 - 19 25
4.
ФК Кристиансунн
 15 6 5 4 27 - 22 23
5.
Ранхейм
 15 6 2 7 14 - 22 20
6.
Согндаль
 15 5 3 7 20 - 24 18
7.
Мьёндален
 15 5 3 7 17 - 23 18
8.
Рёуфосс
 15 5 2 8 16 - 23 17
9.
Санднес
 15 4 4 7 17 - 23 16
10.
Дьерв
 15 4 3 8 22 - 34 15
11.
Хёдд
 15 4 2 9 13 - 23 14
12.
Брюне
 15 4 1 10 16 - 24 13
13.
ИК Старт
 1:1 15 2 6 7 17 - 22 12
14.
Осане
 15 2 6 7 16 - 23 12
15.
Мосс
 15 2 6 7 17 - 27 12
16.
Скейд
 15 1 3 11 9 - 29 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 16 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 9
Брюне Диа Мамаду 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Sondre Milian Granaas получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Согндаль 1:1 Мьёндален онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     