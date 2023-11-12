Тур: 30. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1423
1:2
Конец матча
0'
0:1
30' ГолАлександерссон Ноа
41' Желтая карточкаМенди Лоран
0:2
44' ГолSebastian Pedersen II
72' Желтая карточкаSivert Haugli
80' Желтая карточкаIan Hoffmann
1:2
90' ГолХолме Фредрик
90'+7
Ход матча
30'
41'
44'
72'
80'
90'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Менди ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ian HoffmannПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кубр ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
-
-
-
13 Harald Race
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Конгсвингер
Мосс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
14
Голов в среднем за матч
1.2
2.33
Среднее время на гол
75
38
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
1
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
52
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|11 (1)
|0.37
|Adem Gueven
|10
|0.33
|Martin Tangen Vinjor
|5
|0.17
|Ludvig Langrekken
|5
|0.17
|Martin Hoel Andersen
|4
|0.13
|Хокенстад Матс
|3
|0.1
|Jesper Grundt
|3
|0.1
|Моберг Вегар
|3
|0.1
|Martin Hellan
|2
|0.07
|Elias Myrlid
|2
|0.07
|Eric Taylor
|2
|0.07
|Холме Фредрик
|1
|0.03
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.03
|Victor Grodaas
|1
|0.03
|Harald Holter
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|10 (2)
|0.33
|Sebastian Pedersen II
|9
|0.3
|Александерссон Ноа
|4
|0.13
|Marius Andresen2
|2
|0.07
|Anas Farah Ali
|2
|0.07
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|2
|0.07
|Alexander Haapnes
|1
|0.03
|Aksel Baran Potur
|1
|0.03
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.03
|Faites Makosso
|1
|0.03
|Sivert Haugli
|1
|0.03
|Кубр Лукас
|1
|0.03
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Abel William Stensrud
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Bo Aasulv Hegland
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Моберг Вегар
|4
|0
|Герсон Ларс
|2
|1
|Стрёмберг Август
|2
|1
|Victor Grodaas
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|9
|0
|Ian Hoffmann
|6
|0
|Claudio Braga
|6
|0
|Faites Makosso
|4
|1
|Sivert Haugli
|4
|0
|Ilir Kukleci
|4
|0
|Александерссон Ноа
|4
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Alexander Haapnes
|3
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sebastian Pedersen II
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Мосс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
13
Конгсвингер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Мосс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
22
17
Конгсвингер
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Мосс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
30% (9)
53% (16)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
29
30
Голы по времени матча
Забито
30
17
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
13%
1
6%
1-15
5
17%
5
29%
29%
16-30
2
7%
2
12%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
9
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
27
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
4
25%
3
11%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
19%
12
44%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
12%
2
11%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
8
32%
5
28%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
4
19%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
24%
1
7%
76-90
Забито
55
35
22 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
7
13%
3
9%
1-15
11
20%
7
20%
16-30
4
7%
5
14%
31-45
9
16%
6
17%
46-60
7
13%
4
11%
61-75
17
31%
10
29%
76-90
Пропущено
37
42
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
3
8%
3
7%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
10
27%
5
12%
31-45
7
19%
9
21%
46-60
5
14%
6
14%
61-75
8
22%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3
Мосс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1
Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Мосс
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:2
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
78
69
411
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
87
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
237
1515
1020
723
327
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|10
|2
|50 - 23
|64
|2.
|1:1
|30
|17
|7
|6
|51 - 31
|58
|3.
|30
|16
|4
|10
|53 - 39
|52
|4.
|30
|14
|8
|8
|56 - 38
|50
|5.
|1:1
|30
|12
|10
|8
|49 - 36
|46
|6.
|30
|13
|5
|12
|40 - 36
|44
|7.
|30
|12
|7
|11
|45 - 45
|43
|8.
|30
|12
|4
|14
|36 - 53
|40
|9.
|30
|10
|8
|12
|35 - 36
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|11.
|30
|10
|7
|13
|42 - 45
|37
|12.
|30
|10
|7
|13
|39 - 42
|37
|13.
|30
|9
|10
|11
|41 - 44
|37
|14.
|30
|8
|9
|13
|29 - 38
|33
|15.
|30
|8
|7
|15
|40 - 59
|31
|16.
|30
|3
|5
|22
|24 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|10
|4
|1
|32 - 14
|34
|2.
|15
|10
|4
|1
|26 - 9
|34
|3.
|1:1
|15
|10
|3
|2
|27 - 12
|33
|4.
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|5.
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|28 - 18
|26
|7.
|15
|8
|2
|5
|20 - 13
|26
|8.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|9.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 13
|21
|12.
|15
|6
|2
|7
|22 - 31
|20
|13.
|15
|5
|4
|6
|22 - 19
|19
|14.
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|16.
|15
|2
|2
|11
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|6
|1
|24 - 14
|30
|2.
|15
|8
|2
|5
|25 - 21
|26
|3.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|4.
|15
|6
|5
|4
|27 - 22
|23
|5.
|15
|6
|2
|7
|14 - 22
|20
|6.
|15
|5
|3
|7
|20 - 24
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|8.
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|9.
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|10.
|15
|4
|3
|8
|22 - 34
|15
|11.
|15
|4
|2
|9
|13 - 23
|14
|12.
|15
|4
|1
|10
|16 - 24
|13
|13.
|1:1
|15
|2
|6
|7
|17 - 22
|12
|14.
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|15.
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|16.
|15
|1
|3
|11
|9 - 29
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|16 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7