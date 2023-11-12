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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 1423
Конгсвингер
1:2
Конец матча
Мосс
0'
0:1
30' Гол
Александерссон Ноа
41' Желтая карточка
Менди Лоран
0:2
44' Гол
Sebastian Pedersen II
72' Желтая карточка
Sivert Haugli
80' Желтая карточка
Ian Hoffmann
1:2
90' Гол
Холме Фредрик
90'+7
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
8
Моберг
Вегар
21
Daniel
Lysgaard
16
Martin
Hellan
7
Eric
Taylor
20
Jesper
Grundt
12
Хокенстад
Матс
23
Martin
Tangen
Vinjor
18
Joacim
Holtan
11
Martin
Hoel
Andersen
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
15
Alexander
Haapnes
27
Sivert
Haugli
17
Менди
Лоран
2
Marius
Andresen2
6
Faites
Makosso
20
Aksel
Baran
Potur
21
Ian
Hoffmann
19
Sebastian
Pedersen
II
23
Александерссон
Ноа
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
Конгсвингер
3-4-3
Мосс
3-4-3

История личных встреч

Конгсвингер
Мосс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:1
ТМК
0:1
ВД
5:1
ВД
0:4
К
1:2
А
1:0
А
2:3
ТМС
0:0
А
0:3
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

1.2
2.33

Среднее время на гол

75
38

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

1
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
52

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 11 (1) 0.37
Adem Gueven 10 0.33
Martin Tangen Vinjor 5 0.17
Ludvig Langrekken 5 0.17
Martin Hoel Andersen 4 0.13
Хокенстад Матс 3 0.1
Jesper Grundt 3 0.1
Моберг Вегар 3 0.1
Martin Hellan 2 0.07
Elias Myrlid 2 0.07
Eric Taylor 2 0.07
Холме Фредрик 1 0.03
Герсон Ларс 1 (1) 0.03
Victor Grodaas 1 0.03
Harald Holter 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 10 (2) 0.33
Sebastian Pedersen II 9 0.3
Александерссон Ноа 4 0.13
Marius Andresen2 2 0.07
Anas Farah Ali 2 0.07
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0.07
Alexander Haapnes 1 0.03
Aksel Baran Potur 1 0.03
Гйесдал Хенрик 1 0.03
Faites Makosso 1 0.03
Sivert Haugli 1 0.03
Кубр Лукас 1 0.03
Ian Hoffmann 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Abel William Stensrud 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Bo Aasulv Hegland 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 7 0
Моберг Вегар 4 0
Герсон Ларс 2 1
Стрёмберг Август 2 1
Victor Grodaas 3 0
Ludvig Langrekken 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Martin Hellan 3 0
Хокенстад Матс 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 9 0
Ian Hoffmann 6 0
Claudio Braga 6 0
Faites Makosso 4 1
Sivert Haugli 4 0
Ilir Kukleci 4 0
Александерссон Ноа 4 0
Marius Andresen2 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Alexander Haapnes 3 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sebastian Pedersen II 1 0
Менди Лоран 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Sander Wold 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Мосс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
13
Конгсвингер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Мосс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

22
17
Конгсвингер
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Мосс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
30% (9)
53% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

29
30

Голы по времени матча

Забито

30
17
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
13%
1
6%
1-15
5
17%
5
29%
29%
16-30
2
7%
2
12%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
9
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
2
7%
16-30
4
25%
3
11%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
3
19%
12
44%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
12%
2
11%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
8
32%
5
28%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
6
29%
2
13%
31-45
4
19%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
24%
1
7%
76-90

Забито

55
35
22 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 11
3 Не забивали 8
7
13%
3
9%
1-15
11
20%
7
20%
16-30
4
7%
5
14%
31-45
9
16%
6
17%
46-60
7
13%
4
11%
61-75
17
31%
10
29%
76-90

Пропущено

37
42
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
3
8%
3
7%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
10
27%
5
12%
31-45
7
19%
9
21%
46-60
5
14%
6
14%
61-75
8
22%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1
Конгсвингер - Брюне 1:3 Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3
Мосс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мосс - Фредрикстад 2:2 Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1
Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Мосс

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:2
6 раз 20%
2:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
6
9
4
11
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
23
7
15
15
1.5
10
20
7
23
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 30 18 10 2 50 - 23 64
2.
КФУМ Осло
 1:1 30 17 7 6 51 - 31 58
3.
Конгсвингер
 30 16 4 10 53 - 39 52
4.
ФК Кристиансунн
 30 14 8 8 56 - 38 50
5.
ИК Старт
 1:1 30 12 10 8 49 - 36 46
6.
Брюне
 30 13 5 12 40 - 36 44
7.
Согндаль
 30 12 7 11 45 - 45 43
8.
Ранхейм
 30 12 4 14 36 - 53 40
9.
Рёуфосс
 30 10 8 12 35 - 36 38
10.
Мосс
 30 10 8 12 37 - 40 38
11.
Санднес
 30 10 7 13 42 - 45 37
12.
Мьёндален
 30 10 7 13 39 - 42 37
13.
Осане
 30 9 10 11 41 - 44 37
14.
Хёдд
 30 8 9 13 29 - 38 33
15.
Дьерв
 30 8 7 15 40 - 59 31
16.
Скейд
 30 3 5 22 24 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:1 15 10 4 1 32 - 14 34
2.
Фредрикстад
 15 10 4 1 26 - 9 34
3.
КФУМ Осло
 1:1 15 10 3 2 27 - 12 33
4.
Брюне
 15 9 4 2 24 - 12 31
5.
ФК Кристиансунн
 15 8 3 4 29 - 16 27
6.
Конгсвингер
 15 8 2 5 28 - 18 26
7.
Мосс
 15 8 2 5 20 - 13 26
8.
Осане
 15 7 4 4 25 - 21 25
9.
Согндаль
 15 7 4 4 25 - 21 25
10.
Санднес
 15 6 3 6 25 - 22 21
11.
Рёуфосс
 15 5 6 4 19 - 13 21
12.
Ранхейм
 15 6 2 7 22 - 31 20
13.
Мьёндален
 15 5 4 6 22 - 19 19
14.
Хёдд
 15 4 7 4 16 - 15 19
15.
Дьерв
 15 4 4 7 18 - 25 16
16.
Скейд
 15 2 2 11 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 15 8 6 1 24 - 14 30
2.
Конгсвингер
 15 8 2 5 25 - 21 26
3.
КФУМ Осло
 1:1 15 7 4 4 24 - 19 25
4.
ФК Кристиансунн
 15 6 5 4 27 - 22 23
5.
Ранхейм
 15 6 2 7 14 - 22 20
6.
Согндаль
 15 5 3 7 20 - 24 18
7.
Мьёндален
 15 5 3 7 17 - 23 18
8.
Рёуфосс
 15 5 2 8 16 - 23 17
9.
Санднес
 15 4 4 7 17 - 23 16
10.
Дьерв
 15 4 3 8 22 - 34 15
11.
Хёдд
 15 4 2 9 13 - 23 14
12.
Брюне
 15 4 1 10 16 - 24 13
13.
ИК Старт
 1:1 15 2 6 7 17 - 22 12
14.
Осане
 15 2 6 7 16 - 23 12
15.
Мосс
 15 2 6 7 17 - 27 12
16.
Скейд
 15 1 3 11 9 - 29 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 16 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 9
Брюне Диа Мамаду 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ян Хоффманн сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Sebastian Pedersen бьет в цель!
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