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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 147
Скейд
0:5
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
0:1
29' Пенальти
Стокке Беньямин
0:2
37' Гол
Сивертсен Оскар
0:3
41' Гол
Стокке Беньямин
56' Желтая карточка
Luca Hoeyland
67' Желтая карточка
Ulrich Ness
73' Желтая карточка
Ульвестад Дан Петер
0:4
79' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
0:5
90' Гол
Isak Hagen Aalberg
90'+5
12
Видтун-Нильсен
Симен
24
Tage
Johansen
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
19
Туре
Усман
18
Суннгот
Оле-Себастьян
8
Мельхиор
Маркус
7
Ulrich
Ness
27
Simen
Kvia-Egeskog
28
Уильямс
Ноа
9
Будусон
Джонни
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
5
Ульвестад
Дан
Петер
13
Marius
Olsen
15
Mikkel
Rakneberg
23
Брусет
Хейне
26
Виллиамсен
Макс
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
37
Сивертсен
Оскар
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
Скейд
4-5-1
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Скейд
ФК Кристиансунн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
2:2
2ЙД
3:0
2ЙД
2:1
ВД
2:0
ВД
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.75
0

Среднее время на гол

51
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.17
Будусон Джонни 4 (1) 0.13
Мельхиор Маркус 3 0.1
Simen Kvia-Egeskog 3 0.1
Уильямс Ноа 2 0.07
Ulrich Ness 2 0.07
Стейринг Пер-Магнус 1 0.03
David Hickson 1 0.03
Bendik Rise 1 0.03
Erik Nordengen 1 0.03
Эффьом Максвелл 1 0.03
Боянг Сулайман 0 0
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 16 (2) 0.53
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 7 (2) 0.23
Mikkel Rakneberg 5 0.17
Ульвестад Дан Петер 4 0.13
Брохолм Мариус 4 0.13
Leander Alvheim 4 0.13
Ертсен Торгиль 3 0.1
Сивертсен Оскар 3 0.1
Картум Сандер Эрик 3 0.1
Мава Мозес 2 0.07
Нилсен Снорре 1 0.03
Хопмарк Андреас 1 0.03
Marius Olsen 1 0.03
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0
Виллиамсен Макс 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стейринг Пер-Магнус 5 0
Henning Toensberg Andresen 4 0
Мельхиор Маркус 4 0
Torje Naustdal 2 1
Фло Фредрик 3 0
Bendik Rise 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Ulrich Ness 2 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Суннгот Оле-Себастьян 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Туре Усман 1 0
Nickolay Arsbog 1 0
Арне Эрландсен 1 0
Luca Hoeyland 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 4 1
Картум Сандер Эрик 5 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Ульвестад Дан Петер 2 0
Стокке Беньямин 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Брусет Хейне 2 0
Marius Olsen 2 0
Leander Alvheim 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брохолм Мариус 1 0

Результаты матчей

Скейд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
10
Скейд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
ФК Кристиансунн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

6
28
Скейд
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
ФК Кристиансунн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

16
38

Голы по времени матча

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
5
23%
16-30
4
27%
5
23%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
7%
4
18%
76-90

Пропущено

28
22
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
4%
2
9%
1-15
7
25%
2
9%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
10
36%
8
36%
76-90

Забито

9
29
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
25 Не забивали 18
1
11%
3
10%
1-15
1
11%
3
10%
16-30
2
22%
7
24%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
2
22%
4
14%
61-75
2
22%
8
28%
76-90

Пропущено

29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
14%
2
13%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
5
31%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
9
31%
4
25%
76-90

Забито

24
51
13 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 15
15 Не забивали 7
3
13%
5
10%
1-15
4
17%
8
16%
16-30
6
25%
12
24%
31-45
4
17%
8
16%
46-60
4
17%
6
12%
61-75
3
13%
12
24%
76-90

Пропущено

57
38
23 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
5
9%
4
11%
1-15
12
21%
3
8%
16-30
6
11%
5
13%
31-45
6
11%
8
21%
46-60
9
16%
6
16%
61-75
19
33%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
КФУМ Осло - Скейд 1:0 Скейд - Дьерв 0:1 Брюне - Скейд 1:0 Скейд - Санднес 3:0
Мьёндален - Скейд 2:0 Скейд - Конгсвингер 1:2 Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1
Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0

Результаты матчей

Скейд
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
11 раз 73%
2
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 52%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Скейд
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
10
1.5
9
6
1
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
11
0.5
Больше Меньше
12
2
3
12
1.5
6
8
1
14
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
15
0.5
Больше Меньше
23
6
7
22
1.5
15
14
2
27
2.5
9
20
1
28
3.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 30 18 10 2 50 - 23 64
2.
КФУМ Осло
 1:1 30 17 7 6 51 - 31 58
3.
Конгсвингер
 30 16 4 10 53 - 39 52
4.
ФК Кристиансунн
 30 14 8 8 56 - 38 50
5.
ИК Старт
 1:1 30 12 10 8 49 - 36 46
6.
Брюне
 30 13 5 12 40 - 36 44
7.
Согндаль
 30 12 7 11 45 - 45 43
8.
Ранхейм
 30 12 4 14 36 - 53 40
9.
Рёуфосс
 30 10 8 12 35 - 36 38
10.
Мосс
 30 10 8 12 37 - 40 38
11.
Санднес
 30 10 7 13 42 - 45 37
12.
Мьёндален
 30 10 7 13 39 - 42 37
13.
Осане
 30 9 10 11 41 - 44 37
14.
Хёдд
 30 8 9 13 29 - 38 33
15.
Дьерв
 30 8 7 15 40 - 59 31
16.
Скейд
 30 3 5 22 24 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:1 15 10 4 1 32 - 14 34
2.
Фредрикстад
 15 10 4 1 26 - 9 34
3.
КФУМ Осло
 1:1 15 10 3 2 27 - 12 33
4.
Брюне
 15 9 4 2 24 - 12 31
5.
ФК Кристиансунн
 15 8 3 4 29 - 16 27
6.
Конгсвингер
 15 8 2 5 28 - 18 26
7.
Мосс
 15 8 2 5 20 - 13 26
8.
Осане
 15 7 4 4 25 - 21 25
9.
Согндаль
 15 7 4 4 25 - 21 25
10.
Санднес
 15 6 3 6 25 - 22 21
11.
Рёуфосс
 15 5 6 4 19 - 13 21
12.
Ранхейм
 15 6 2 7 22 - 31 20
13.
Мьёндален
 15 5 4 6 22 - 19 19
14.
Хёдд
 15 4 7 4 16 - 15 19
15.
Дьерв
 15 4 4 7 18 - 25 16
16.
Скейд
 15 2 2 11 15 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 15 8 6 1 24 - 14 30
2.
Конгсвингер
 15 8 2 5 25 - 21 26
3.
КФУМ Осло
 1:1 15 7 4 4 24 - 19 25
4.
ФК Кристиансунн
 15 6 5 4 27 - 22 23
5.
Ранхейм
 15 6 2 7 14 - 22 20
6.
Согндаль
 15 5 3 7 20 - 24 18
7.
Мьёндален
 15 5 3 7 17 - 23 18
8.
Рёуфосс
 15 5 2 8 16 - 23 17
9.
Санднес
 15 4 4 7 17 - 23 16
10.
Дьерв
 15 4 3 8 22 - 34 15
11.
Хёдд
 15 4 2 9 13 - 23 14
12.
Брюне
 15 4 1 10 16 - 24 13
13.
ИК Старт
 1:1 15 2 6 7 17 - 22 12
14.
Осане
 15 2 6 7 16 - 23 12
15.
Мосс
 15 2 6 7 17 - 27 12
16.
Скейд
 15 1 3 11 9 - 29 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 16 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 9
Брюне Диа Мамаду 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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