Тур: 30. Стадион: АКА Арена. Зрители: 147
0:5
Конец матча
0'
0:1
29' ПенальтиСтокке Беньямин
0:2
37' ГолСивертсен Оскар
0:3
41' ГолСтокке Беньямин
56' Желтая карточкаLuca Hoeyland
67' Желтая карточкаUlrich Ness
73' Желтая карточкаУльвестад Дан Петер
0:4
79' ГолВиллюмссон Бриньольфур Дарри
0:5
90' ГолIsak Hagen Aalberg
90'+5
Ход матча
29'
0:1
37'
41'
56'
67'
79'
90'
19
Туре
Усман
28
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Скейд
ФК Кристиансунн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.75
0
Среднее время на гол
51
0
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.17
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.13
|Мельхиор Маркус
|3
|0.1
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.1
|Уильямс Ноа
|2
|0.07
|Ulrich Ness
|2
|0.07
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.03
|David Hickson
|1
|0.03
|Bendik Rise
|1
|0.03
|Erik Nordengen
|1
|0.03
|Эффьом Максвелл
|1
|0.03
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|16 (2)
|0.53
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|7 (2)
|0.23
|Mikkel Rakneberg
|5
|0.17
|Ульвестад Дан Петер
|4
|0.13
|Брохолм Мариус
|4
|0.13
|Leander Alvheim
|4
|0.13
|Ертсен Торгиль
|3
|0.1
|Сивертсен Оскар
|3
|0.1
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.1
|Мава Мозес
|2
|0.07
|Нилсен Снорре
|1
|0.03
|Хопмарк Андреас
|1
|0.03
|Marius Olsen
|1
|0.03
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
|Виллиамсен Макс
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стейринг Пер-Магнус
|5
|0
|Henning Toensberg Andresen
|4
|0
|Мельхиор Маркус
|4
|0
|Torje Naustdal
|2
|1
|Фло Фредрик
|3
|0
|Bendik Rise
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Ulrich Ness
|2
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Суннгот Оле-Себастьян
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Nickolay Arsbog
|1
|0
|Арне Эрландсен
|1
|0
|Luca Hoeyland
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|4
|1
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Стокке Беньямин
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Брусет Хейне
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Leander Alvheim
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
10
Скейд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
ФК Кристиансунн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
6
28
Скейд
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
ФК Кристиансунн
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
16
38
Голы по времени матча
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
5
23%
16-30
4
27%
5
23%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
1
7%
4
18%
76-90
Пропущено
28
22
11 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
4%
2
9%
1-15
7
25%
2
9%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
10
36%
8
36%
76-90
Забито
9
29
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
25 Не забивали 18
1
11%
3
10%
1-15
1
11%
3
10%
16-30
2
22%
7
24%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
2
22%
4
14%
61-75
2
22%
8
28%
76-90
Пропущено
29
16
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
14%
2
13%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
5
31%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
9
31%
4
25%
76-90
Забито
24
51
13 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 15
15 Не забивали 7
3
13%
5
10%
1-15
4
17%
8
16%
16-30
6
25%
12
24%
31-45
4
17%
8
16%
46-60
4
17%
6
12%
61-75
3
13%
12
24%
76-90
Пропущено
57
38
23 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
5
9%
4
11%
1-15
12
21%
3
8%
16-30
6
11%
5
13%
31-45
6
11%
8
21%
46-60
9
16%
6
16%
61-75
19
33%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
КФУМ Осло - Скейд 1:0 Скейд - Дьерв 0:1 Брюне - Скейд 1:0 Скейд - Санднес 3:0
Мьёндален - Скейд 2:0 Скейд - Конгсвингер 1:2 Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1
Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0
Результаты матчей
Скейд
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
11 раз 73%
2
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 52%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 28%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Скейд
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
410
96
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
411
Больше Меньше
122
312
68
114
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1415
Больше Меньше
236
722
1514
227
920
128
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|18
|10
|2
|50 - 23
|64
|2.
|1:1
|30
|17
|7
|6
|51 - 31
|58
|3.
|30
|16
|4
|10
|53 - 39
|52
|4.
|30
|14
|8
|8
|56 - 38
|50
|5.
|1:1
|30
|12
|10
|8
|49 - 36
|46
|6.
|30
|13
|5
|12
|40 - 36
|44
|7.
|30
|12
|7
|11
|45 - 45
|43
|8.
|30
|12
|4
|14
|36 - 53
|40
|9.
|30
|10
|8
|12
|35 - 36
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|37 - 40
|38
|11.
|30
|10
|7
|13
|42 - 45
|37
|12.
|30
|10
|7
|13
|39 - 42
|37
|13.
|30
|9
|10
|11
|41 - 44
|37
|14.
|30
|8
|9
|13
|29 - 38
|33
|15.
|30
|8
|7
|15
|40 - 59
|31
|16.
|30
|3
|5
|22
|24 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|10
|4
|1
|32 - 14
|34
|2.
|15
|10
|4
|1
|26 - 9
|34
|3.
|1:1
|15
|10
|3
|2
|27 - 12
|33
|4.
|15
|9
|4
|2
|24 - 12
|31
|5.
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|28 - 18
|26
|7.
|15
|8
|2
|5
|20 - 13
|26
|8.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|9.
|15
|7
|4
|4
|25 - 21
|25
|10.
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 13
|21
|12.
|15
|6
|2
|7
|22 - 31
|20
|13.
|15
|5
|4
|6
|22 - 19
|19
|14.
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|16.
|15
|2
|2
|11
|15 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|6
|1
|24 - 14
|30
|2.
|15
|8
|2
|5
|25 - 21
|26
|3.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|4.
|15
|6
|5
|4
|27 - 22
|23
|5.
|15
|6
|2
|7
|14 - 22
|20
|6.
|15
|5
|3
|7
|20 - 24
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|17 - 23
|18
|8.
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|9.
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|10.
|15
|4
|3
|8
|22 - 34
|15
|11.
|15
|4
|2
|9
|13 - 23
|14
|12.
|15
|4
|1
|10
|16 - 24
|13
|13.
|1:1
|15
|2
|6
|7
|17 - 22
|12
|14.
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|15.
|15
|2
|6
|7
|17 - 27
|12
|16.
|15
|1
|3
|11
|9 - 29
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|16 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7