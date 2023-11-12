Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Норшеланн контролирует мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

43' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Норшеланн пытается что-то создать.

41' Норшеланн пытается что-то создать.

39' Норшеланн контролирует мяч.

39' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фресе Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Серенсен Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Норшеланн

30' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Норшеланн пытается что-то создать.

25' Эрикссон Карлйохан взял и забрал мяч на выходе

24' Норшеланн контролирует мяч.

23' Эрикссон Карлйохан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Норшеланн

20' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Габриэль Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ингасон Сверрир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

13' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

9' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Норшеланн пытается что-то создать.

8' Удар от ворот произведет Норшеланн

8' Гуэ-Сон Чо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Серенсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Норшеланн

5' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Норшеланн контролирует мяч.

2' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Норшеланн начинает с центра поля