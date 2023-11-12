  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Мидтьюлланн
2:0
Конец матча
Норшелланн
0'
34' Желтая карточка
Серенсен Оливер
37' Желтая карточка
Фресе Мартин
1:0
55' Гол
Серенсен Оливер
57' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
90' Желтая карточка
Асконе Рокко
2:0
90' Гол
Dario Osorio
90'+6

Ход матча

16'
Далсгор Хенрик
Габриэль Адам
 
34'
Серенсен Оливер
 
37'
 
Фресе Мартин
55'
Серенсен Оливер
(Паулиньо VI)
1:0
57'
Далсгор Хенрик
 
57'
 
Расмуссен Кристиан
Скьеллеруп Андреас
68'
 
Беньямин Нюгрен
Доржелес Марио
77'
Франкулино
Брюнхильдсен Ола
 
77'
Dario Osorio
Симсир Араль
 
81'
 
Асконе Рокко
Свенссон Даниэль
81'
 
Хардер Конрад
Осман Ибрагим
88'
Жуниньо
Гуэ-Сон Чо
 
88'
Гигович Армин
Рёмер Андре
 
90'
 
Асконе Рокко
90'
Dario Osorio
(Франкулино)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 431 Количество передач 589
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

50
Фрайсль
Мартин
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
8
Олссон
Кристоффер
2
Рёмер
Андре
58
Симсир
Араль
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
25
Эрикссон
Карлйохан
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
Мидтьюлланн
4-4-2
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Норшелланн

34 матча

82.4%
17.6%
28 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
20.6%
8.8%
24 победы 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

57 матчей

49.1%
19.3%
31.6%
28 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

31.6%
43.9%
24.5%
18 побед 25 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
22.8%
35.1%
24 победы 13 ничьих 20 побед

История матчей

СД
3:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:1
СД
6:3
СД
0:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
3:3
СД
1:4
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:4
СД
4:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:1
К
3:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
К
2:3
СД
3:1
С
1:1
ТМС
4:0
СЛ
0:0
К
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
К
3:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
К
2:0
СЛ
1:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
0:2
СЛ
3:0
СЛ
0:3
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

59
39

Голов в среднем за матч

2.03
1.39

Среднее время на гол

44
64

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.54
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

102
68

Голов в среднем за матч

1.79
1.19

Тотал матчей

2.5
53
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
35
Больше 61%
Меньше 39%
22
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 6 (2) 0.4
Серенсен Оливер 4 0.27
Франкулино 4 0.27
Брюнхильдсен Ола 3 0.2
Симсир Араль 2 0.13
Dario Osorio 2 0.13
Габриэль Адам 1 0.07
Шарлес 1 0.07
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Рёмер Андре 0 0
Гигович Армин 0 0
Han-Beom Lee 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.4
Нуама Эрнест 4 0.27
Тверсков Йеппе 2 0.13
Фресе Мартин 2 0.13
Беньямин Нюгрен 2 0.13
Осман Ибрагим 1 0.07
Кулибали Лассо 1 0.07
Хансен Киан 1 0.07
Антман Оливер 1 0.07
Скьеллеруп Андреас 1 0.07
Нагало Адамо 1 0.07
Доржелес Марио 1 0.07
Хардер Конрад 1 0.07
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Паулиньо VI 3 0
Габриэль Адам 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Далсгор Хенрик 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Шарлес 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Фресе Мартин 3 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Норшелланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

11
13
Мидтьюлланн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Норшелланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
5
50%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

23
23
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
4%
1
4%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
7
30%
4
17%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
5
22%
8
35%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1
Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Норшелланн

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
9
5
1.5
7
7
1
13
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 10 3 2 32 - 17 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 15 7 4 4 25 - 13 25
6.
АГФ Орхус
 14 5 6 3 17 - 16 21
7.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 15 3 3 9 15 - 20 12
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Весь список
  • 93'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Безумный фол. Хардер Конрад грубо играет против соперника. Пострадал Олссон Кристоффер
  • 92'
    Соренсен Мадс Бек ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 91'
    Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Паулиньо VI ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Асконе Рокко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 91'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Паулиньо VI.
    • 90'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 90'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 90'
      Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн онлайн

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