Тур: 15. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Jens Grabski Maae
2:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаСеренсен Оливер
37' Желтая карточкаФресе Мартин
1:0
55' ГолСеренсен Оливер
57' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
90' Желтая карточкаАсконе Рокко
2:0
90' ГолDario Osorio
90'+6
Ход матча
34'
37'
55'
1:0
57'
88'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
431 Количество передач 589
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Dario Osorio
-
17 Франкулино
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Норшелланн
34 матча
82.4%
17.6%
28 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
20.6%
8.8%
24 победы 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
57 матчей
49.1%
19.3%
31.6%
28 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
31.6%
43.9%
24.5%
18 побед 25 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.1%
22.8%
35.1%
24 победы 13 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
59
39
Голов в среднем за матч
2.03
1.39
Среднее время на гол
44
64
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.54
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
102
68
Голов в среднем за матч
1.79
1.19
Тотал матчей
2.5
53
Больше 93%
Меньше 7%
4
45
Больше 79%
Меньше 21%
12
35
Больше 61%
Меньше 39%
22
20
Больше 35%
Меньше 65%
37
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
54
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|6 (2)
|0.4
|Серенсен Оливер
|4
|0.27
|Франкулино
|4
|0.27
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.2
|Симсир Араль
|2
|0.13
|Dario Osorio
|2
|0.13
|Габриэль Адам
|1
|0.07
|Шарлес
|1
|0.07
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Han-Beom Lee
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.4
|Нуама Эрнест
|4
|0.27
|Тверсков Йеппе
|2
|0.13
|Фресе Мартин
|2
|0.13
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.13
|Осман Ибрагим
|1
|0.07
|Кулибали Лассо
|1
|0.07
|Хансен Киан
|1
|0.07
|Антман Оливер
|1
|0.07
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.07
|Нагало Адамо
|1
|0.07
|Доржелес Марио
|1
|0.07
|Хардер Конрад
|1
|0.07
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Габриэль Адам
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Фресе Мартин
|3
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
2
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Норшелланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
11
13
Мидтьюлланн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Норшелланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
5
50%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
3
23%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Пропущено
12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
23
23
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
4%
1
4%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
7
30%
4
17%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
5
22%
8
35%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
3
23%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1
Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1
Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Норшелланн
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
95
77
113
59
113
212
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5