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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Вайле
0:0
Перерыв
Люнгбю
0'
27' Желтая карточка
Эззатоллахи Саид

Ход матча

27'
Эззатоллахи Саид
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 182 Количество передач 149
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Люнгбю
3.45
3.34
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3.80
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
5
Барри
Хамза
60
Эззатоллахи
Саид
3
Альборнос
Миико
10
Kristian
Kirkegaard
9
Онугха
Герман
7
Нгбакото
Йени
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
22
Гудьонсен
Андри
17
Амон
Джонатан
Вайле
3-4-3
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Вайле
Люнгбю

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 5 0.33
Нгбакото Йени 2 0.13
Барри Хамза 1 0.07
Kristian Kirkegaard 1 0.07
Эззатоллахи Саид 1 0.07
Альбентоса Рауль 1 0.07
Леуритсен Тобиас 1 0.07
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.07
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 5 0.33
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.13
Финнбогасон Альфред 2 0.13
Чуквуани Точи 2 0.13
Ромер Марсель 1 0.07
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.07
Грегор Паскаль 1 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.07
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Йенсен Магнус 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 7 0
Эззатоллахи Саид 5 0
Колингер Денис 4 0
Альборнос Миико 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Велков Стефан 2 0
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Marius Elvius 1 0
Ivan Prelec 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Муньеса Марк 4 0
Винтер Каспер 2 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Tobias Storm 1 0

Результаты матчей

Вайле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Люнгбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
8
Вайле
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Люнгбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
43%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
4
36%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
5
31%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Пропущено

21
23
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
6
29%
5
22%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1
Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0

Результаты матчей

Вайле
Люнгбю

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вайле
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 10 3 2 32 - 17 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 23 - 18 27
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
6.
АГФ Орхус
 14 5 6 3 17 - 16 21
7.
Люнгбю
 0:0 15 4 5 6 16 - 23 17
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 0:0 15 2 4 9 14 - 20 10
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 0:0 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 0:0 8 1 3 4 8 - 10 6
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
5.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 0:0 8 2 2 4 6 - 14 8
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 0:0 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Вайле: 55%, Люнгбю: 45%.
  • 48'
    Барри Хамза из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Гуннелунн Томас из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 47'
    Вайле пытается что-то создать.
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    • 46'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 45'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Вайле: 54%, Люнгбю: 46%.
    • 45'
      Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 44'
      Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 43'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Люнгбю.
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    Лучшие коэффициенты
    Вайле
    Ничья
    Люнгбю
    3.45
    3.34
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    3.80
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