Тур: 15. Стадион: Вейле. Главный судья: Jonas Hansen
0'
27' Желтая карточкаЭззатоллахи Саид
56' Желтая карточкаВелков Стефан
1:0
67' ГолОнугха Герман
90'+7
Ход матча
27'
56'
67'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
337 Количество передач 391
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Johan Meyer
-
-
-
33 Emile Chambo
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вайле
Люнгбю
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|6
|0.4
|Нгбакото Йени
|2
|0.13
|Барри Хамза
|1
|0.07
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.07
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.07
|Альбентоса Рауль
|1
|0.07
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.07
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.07
|Ювара Муса
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|5
|0.33
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.13
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.13
|Чуквуани Точи
|2
|0.13
|Ромер Марсель
|1
|0.07
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.07
|Грегор Паскаль
|1
|0.07
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.07
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|7
|0
|Эззатоллахи Саид
|5
|0
|Колингер Денис
|4
|0
|Альборнос Миико
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Онугха Герман
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Муньеса Марк
|4
|0
|Винтер Каспер
|2
|1
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Люнгбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
8
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Люнгбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
5
31%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Пропущено
21
24
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
5%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
6
29%
5
21%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
5
24%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1
Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Результаты матчей
Вайле
Люнгбю
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вайле
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
312
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|2.
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|3.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 18
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|25 - 13
|27
|5.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|25 - 11
|26
|6.
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|7.
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|8.
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|9.
|15
|3
|6
|6
|18 - 30
|15
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 22
|13
|11.
|15
|3
|3
|9
|15 - 20
|12
|12.
|14
|0
|3
|11
|6 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 10
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|4.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|12 - 6
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5