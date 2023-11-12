Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Люнгбю

47' Kristian Kirkegaard из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

46' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

44' Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Вайле

39' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Люнгбю

37' Kristian Kirkegaard оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Эззатоллахи Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Вайле

36' Эззатоллахи Саид бьет со штрафного в створ, но Мэдс Киккенборг держит все под контролем

34' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

33' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Грегор Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Финнссон Кольбейн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' Рефери не любит споров - именно за это Эззатоллахи Саид сейчас получил желтую

27' Удар от ворот произведет Вайле

26' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Альборнос Миико не смог попасть в створ ударом издали

24' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гуннелунн Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

19' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

18' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Хамалайнен Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Люнгбю

12' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Люнгбю

7' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Kristian Kirkegaard навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Амон Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

3' Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Люнгбю начинает с центра поля

1' Судья начинает матч