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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Вайле
1:0
Конец матча
Люнгбю
0'
27' Желтая карточка
Эззатоллахи Саид
56' Желтая карточка
Велков Стефан
1:0
67' Гол
Онугха Герман
90'+7

Ход матча

27'
Эззатоллахи Саид
 
56'
Велков Стефан
 
67'
Онугха Герман
1:0
69'
Christian Groendal
Kristian Kirkegaard
 
69'
Marius Elvius
Гуннелунн Томас
 
73'
 
Чорлу Резан
Бьеллан Андреас
74'
 
Санграв Лаудж
Амон Джонатан
79'
Ювара Муса
Нгбакото Йени
 
79'
Бусуладжич Азер
Эззатоллахи Саид
 
84'
 
Emile Chambo
Магнуссон Сайвар-Атли
90'
 
Sanders Ngabo
Ромер Марсель
90'
Колингер Денис
Онугха Герман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 337 Количество передач 391
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
5
Барри
Хамза
60
Эззатоллахи
Саид
3
Альборнос
Миико
10
Kristian
Kirkegaard
9
Онугха
Герман
7
Нгбакото
Йени
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
22
Гудьонсен
Андри
17
Амон
Джонатан
Вайле
3-4-3
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Вайле
Люнгбю

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 6 0.4
Нгбакото Йени 2 0.13
Барри Хамза 1 0.07
Kristian Kirkegaard 1 0.07
Эззатоллахи Саид 1 0.07
Альбентоса Рауль 1 0.07
Леуритсен Тобиас 1 0.07
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.07
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 5 0.33
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.13
Финнбогасон Альфред 2 0.13
Чуквуани Точи 2 0.13
Ромер Марсель 1 0.07
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.07
Грегор Паскаль 1 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.07
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Йенсен Магнус 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 7 0
Эззатоллахи Саид 5 0
Колингер Денис 4 0
Альборнос Миико 3 0
Велков Стефан 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Marius Elvius 1 0
Ivan Prelec 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Муньеса Марк 4 0
Винтер Каспер 2 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Tobias Storm 1 0

Результаты матчей

Вайле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Люнгбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
8
Вайле
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Люнгбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
5
31%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Пропущено

21
24
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
5%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
6
29%
5
21%
46-60
5
24%
2
8%
61-75
5
24%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1
Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0

Результаты матчей

Вайле
Люнгбю

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вайле
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 10 3 2 32 - 17 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 0:0 15 8 4 3 23 - 18 28
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 0:0 15 7 5 3 25 - 11 26
6.
АГФ Орхус
 14 5 6 3 17 - 16 21
7.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 15 3 3 9 15 - 20 12
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
3.
Мидтьюлланн
 0:0 8 4 3 1 10 - 6 15
4.
Норшелланн
 0:0 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 0:0 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Норшелланн
 0:0 8 3 3 2 12 - 6 12
5.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вайле: 47%, Люнгбю: 53%.
  • 97'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 97'
    Судья сигнализирует, что William Kumado из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
  • 96'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Вайле: 47%, Люнгбю: 53%.
  • 95'
    Альборнос Миико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 93'
    Тактическая замена. Онугха Герман уходит с поля и его заменяет Колингер Денис
  • 93'
    Чорлу Резан не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 92'
      Тротт Натан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Тактическая замена. Ромер Марсель уходит с поля и его заменяет Сандерс Нгабо
    • 92'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 92'
      Чорлу Резан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 91'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Вайле: 48%, Люнгбю: 52%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Вайле 1:0 Люнгбю онлайн

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