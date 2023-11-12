Тур: 15. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Бурхардт Йорген
Ход матча
31'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Anel Zulic
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Виборг
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
40 матчей
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.05
Среднее время на гол
67
86
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.4
|Бех Тобиас
|5
|0.33
|Серра Янни
|2
|0.13
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.07
|Поульсен Николай
|1
|0.07
|Тингагер Фредерик
|1
|0.07
|Кнудсен Магнус
|1
|0.07
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|4
|0.27
|Sergio Andrade
|2
|0.13
|Ибрагим Саид
|1
|0.07
|Жуниор Ренато
|1
|0.07
|Йенсен Исак
|1
|0.07
|Томас Найджел
|1
|0.07
|Залетел Жан
|1
|0.07
|Бундгаард Оливер
|1
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.07
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Frederik Brandhof
|1
|1
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Бех Тобиас
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Anosike Ementa
|4
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
10
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Виборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
6
38%
2
10%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2
Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Виборг
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
410
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|2.
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|25 - 18
|30
|4.
|15
|8
|3
|4
|25 - 13
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|25 - 13
|25
|6.
|0:0
|15
|5
|7
|3
|17 - 16
|22
|7.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|14 - 21
|17
|8.
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|9.
|15
|3
|6
|6
|18 - 30
|15
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|11.
|15
|3
|3
|9
|15 - 20
|12
|12.
|15
|1
|3
|11
|8 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 10
|12
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|12.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 10
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5