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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
АГФ Орхус
0:0
Перерыв
Виборг
0'
31' Желтая карточка
Бундгаард Оливер
43' Желтая карточка
Линкс Гифт

Ход матча

31'
 
Бундгаард Оливер
43'
Линкс Гифт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Виборг
2.90
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4.05
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
26
Якоб
Андерсен
31
Бех
Тобиас
10
Мортенсен
Патрик
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
8
Ибрагим
Саид
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
11
Жуниор
Ренато
15
Йенсен
Исак
7
Sergio
Andrade
АГФ Орхус
3-5-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Виборг

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

40 матчей

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
ТМК
0:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.05

Среднее время на гол

67
86

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.35
1.03

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

66
87

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.4
Бех Тобиас 5 0.33
Серра Янни 2 0.13
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.07
Поульсен Николай 1 0.07
Тингагер Фредерик 1 0.07
Кнудсен Магнус 1 0.07
Беихмо Феликс 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Линкс Гифт 0 0
Каль Эрик 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 4 0.27
Sergio Andrade 2 0.13
Ибрагим Саид 1 0.07
Жуниор Ренато 1 0.07
Йенсен Исак 1 0.07
Томас Найджел 1 0.07
Залетел Жан 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Сёндергаард Мадс 1 0.07
Srdjan Kuzmic 1 0.07
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Каль Эрик 3 0
Frederik Brandhof 1 1
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Бех Тобиас 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Якоб Андерсен 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Anosike Ementa 4 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Виборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
10
АГФ Орхус
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Виборг
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
3
25%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
6
38%
2
10%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2
Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Виборг

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 10 3 2 32 - 17 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 15 7 4 4 25 - 13 25
6.
АГФ Орхус
 0:0 15 5 7 3 17 - 16 22
7.
Виборг
 0:0 15 4 5 6 14 - 21 17
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 15 3 4 8 19 - 24 13
11.
Вайле
 15 3 3 9 15 - 20 12
12.
Видовре
 15 1 3 11 8 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 0:0 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 0:0 8 3 3 2 8 - 10 12
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 0:0 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Виборг
 0:0 8 1 2 5 4 - 12 5
12.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 44%, Виборг: 56%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет АГФ Орхус
  • 46'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 46'
    Виборг контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
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    АГФ Орхус
    Ничья
    Виборг
    2.90
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    3.40
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    4.05
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