Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

38' Линкс Гифт пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

38' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

35' Удар от ворот произведет Виборг

35' Линкс Гифт не смог попасть в створ ударом издали

35' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Serginho из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Тобиас Бех пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

31' Рефери не любит споров - именно за это Оливер Бундгар Кристенсен сейчас получил желтую

31' Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Фредерик Брандоф

30' Удар от ворот произведет Виборг

29' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Тобиас Бех наказан за толчок Гроннинг Йеппе

27' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

26' Удар от ворот произведет Виборг

24' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Serginho навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удар от ворот произведет Виборг

22' Кнудсен Магнус не смог попасть в створ ударом издали

21' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Йенсен Исак наказан за толчок Jacob Andersen

17' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Serginho из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Назначен штрафной. Пострадал Тобиас Бех, его свалил Жуниор Ренато

8' Ибрагим Саид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Йенсен Исак пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

2' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Виборг начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру