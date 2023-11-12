  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
АГФ Орхус
2:0
Конец матча
Виборг
0'
31' Желтая карточка
Бундгаард Оливер
43' Желтая карточка
Линкс Гифт
1:0
46' Гол
Мортенсен Патрик
52' Красная карточка
Жуниор Ренато
61' Желтая карточка
Бех Тобиас
2:0
77' Гол
Бех Тобиас
87' Желтая карточка
Бонде Якуб
90'+9

Ход матча

31'
 
Бундгаард Оливер
43'
Линкс Гифт
 
46'
Мортенсен Патрик
(Линкс Гифт)
1:0
52'
 
Жуниор Ренато
61'
Бех Тобиас
 
61'
 
Томас Найджел
Sergio Andrade
62'
 
Вестергорд Магнус
Ибрагим Саид
62'
 
Джатта Алассана
Йенсен Исак
71'
Каль Эрик
Линкс Гифт
 
77'
 
Сёндергаард Мадс
Гроннинг Йеппе
77'
Бех Тобиас
2:0
82'
Серра Янни
Бех Тобиас
 
87'
Бек Юлиус Эскелунд
Кнудсен Магнус
 
87'
 
Бонде Якуб
87'
Акото Михаэль
Якоб Андерсен
 
88'
 
Мбом Жан-Мануэль
Srdjan Kuzmic

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 425 Количество передач 440
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
29
Frederik
Brandhof
26
Якоб
Андерсен
31
Бех
Тобиас
10
Мортенсен
Патрик
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
8
Ибрагим
Саид
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
11
Жуниор
Ренато
15
Йенсен
Исак
7
Sergio
Andrade
АГФ Орхус
3-5-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Виборг

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

40 матчей

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
ТМК
0:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.05

Среднее время на гол

67
86

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.35
1.03

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

66
87

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.47
Бех Тобиас 6 0.4
Серра Янни 2 0.13
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.07
Поульсен Николай 1 0.07
Тингагер Фредерик 1 0.07
Кнудсен Магнус 1 0.07
Беихмо Феликс 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Каль Эрик 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 4 0.27
Sergio Andrade 2 0.13
Ибрагим Саид 1 0.07
Жуниор Ренато 1 0.07
Йенсен Исак 1 0.07
Томас Найджел 1 0.07
Залетел Жан 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Сёндергаард Мадс 1 0.07
Srdjan Kuzmic 1 0.07
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Беихмо Феликс 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Бех Тобиас 3 0
Каль Эрик 3 0
Frederik Brandhof 1 1
Пикок-Фаррелл Бэйли 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Линкс Гифт 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Якоб Андерсен 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Уве Реслер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Anosike Ementa 4 0
Жуниор Ренато 1 1
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Виборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
10
АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Виборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
5
33%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
6
38%
2
9%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2
Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Виборг

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 10 3 2 32 - 17 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 15 7 4 4 25 - 13 25
6.
АГФ Орхус
 15 6 6 3 19 - 16 24
7.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
8.
Виборг
 15 4 4 7 14 - 23 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 15 3 4 8 19 - 24 13
11.
Вайле
 15 3 3 9 15 - 20 12
12.
Видовре
 15 1 3 11 8 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
6.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
7.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
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Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 49%, Виборг: 51%.
  • 99'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    АГФ Орхус контролирует мяч.
  • 98'
    АГФ Орхус пытается что-то создать.
  • 97'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 93'
      Мбом Жан-Мануэль наказан за толчок Серра Янни
    • 92'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 90'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 47%, Виборг: 53%.
    • 90'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч АГФ Орхус 2:0 Виборг онлайн

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