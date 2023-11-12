Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Тактическая замена. Jacob Andersen уходит с поля и его заменяет Акото Михаэль

86' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

84' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

82' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Серра Янни

82' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Г О О О О Л - Тобиас Бех из команды АГФ Орхус левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Виборг

71' Беихмо Феликс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

68' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Идет дождь, трудные условия для игроков.

68' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Хорошую попытку сделал Кнудсен Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Jacob Andersen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тобиас Бех получил желтую карточку от судьи

60' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Хорошую попытку сделал Srdjan Kuzmic . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Виборг

57' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Линкс Гифт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Линкс Гифт пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

56' Матч возобновится спорным мячом

55' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Виборг

53' Ох, нехорошо это выглядит. Линкс Гифт получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Линкс Гифт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Жуниор Ренато оказался удален с поля

51' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Jacob Andersen нанес удар, но тот был заблокирован.

49' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

49' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Тобиас Бех задерживает мяч рукой

48' Линкс Гифт пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем