Тур: 15. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
31' Желтая карточкаБундгаард Оливер
43' Желтая карточкаЛинкс Гифт
1:0
46' ГолМортенсен Патрик
52' Красная карточкаЖуниор Ренато
61' Желтая карточкаБех Тобиас
2:0
77' ГолБех Тобиас
87' Желтая карточкаБонде Якуб
90'+9
Ход матча
31'
43'
46'
1:0
52'
61'
71'
77'
2:0
82'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
425 Количество передач 440
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Anel Zulic
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Виборг
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
40 матчей
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.05
Среднее время на гол
67
86
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.35
1.03
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
66
87
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|7 (1)
|0.47
|Бех Тобиас
|6
|0.4
|Серра Янни
|2
|0.13
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.07
|Поульсен Николай
|1
|0.07
|Тингагер Фредерик
|1
|0.07
|Кнудсен Магнус
|1
|0.07
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|4
|0.27
|Sergio Andrade
|2
|0.13
|Ибрагим Саид
|1
|0.07
|Жуниор Ренато
|1
|0.07
|Йенсен Исак
|1
|0.07
|Томас Найджел
|1
|0.07
|Залетел Жан
|1
|0.07
|Бундгаард Оливер
|1
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.07
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Frederik Brandhof
|1
|1
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Anosike Ementa
|4
|0
|Жуниор Ренато
|1
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Виборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
10
АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Виборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
6
38%
2
9%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Нюкёбинг - АГФ Орхус 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2
Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Виборг
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
87
510
69
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5