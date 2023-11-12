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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Оденсе
 
Позже
Видовре

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Видовре
1.53
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4.70
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6.50
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Все Коэффициенты
13
Бернат
Ханс
Кристиан
20
Овюсу
Лерой
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
15
Трибулл
Том
30
Don
Deedson
Louicius
8
Манне
Аласана
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
1
Filip
Djukic
30
Magnus
Fredslund
15
Ильязовски
Ахмед
2
Стендеруп
Даниэль
5
Matti
Olsen
10
Спельманн
Мартин
6
Геммер
Йонас
14
Якобсен
Кристиан
II
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
11
Линдберг
Маркус
Оденсе
4-1-4-1
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Видовре

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СД
1:5
ТМК
3:0
К
3:7

Голы

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

3
6

Среднее время на гол

30
15

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

2.33
4

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
22

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 6 0.43
Кадри Башким 4 0.29
Хаяль Рами 2 (1) 0.14
Буя Турай Мохамед 1 0.07
Манне Аласана 1 0.07
Микельсон Николас 1 0.07
Тонгья Франко 1 0.07
Tobias Slotsager 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Сельвен Йоханнес 1 0.07
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 3 0.21
Томсен Тобиас 1 0.07
Andreas Smed 1 0.07
Magnus Fredslund 1 0.07
Камили Лирим 0 0
Ильязовски Ахмед 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Andreas Alm 1 1
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Трибулл Том 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Ильязовски Ахмед 3 0
Спельманн Мартин 2 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Линдберг Маркус 1 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Marc Nielsen 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Видовре
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Оденсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Видовре
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
18

Упущенные победы

10
0
Оденсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Видовре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
18

Упущенные победы

17
3

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
21%
3
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
18
0 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
3
38%
5
28%
76-90

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
57%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
6
21%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
7
32%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2
Видовре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2
Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0

Результаты матчей

Оденсе
Видовре

Точный счет

1:2
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
4
10
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 10 3 2 32 - 17 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 15 7 4 4 25 - 13 25
6.
АГФ Орхус
 14 5 6 3 17 - 16 21
7.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 15 3 3 9 15 - 20 12
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Весь список
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