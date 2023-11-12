Тур: 15. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Кехлет Якоб
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Tyler Burey
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Andreas SmedНападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
26 Marc Nielsen
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Оденсе
Видовре
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
3
6
Среднее время на гол
30
15
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
2.33
4
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
22
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|6
|0.43
|Кадри Башким
|4
|0.29
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.14
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.07
|Манне Аласана
|1
|0.07
|Микельсон Николас
|1
|0.07
|Тонгья Франко
|1
|0.07
|Tobias Slotsager
|1
|0.07
|Charly Horneman
|1
|0.07
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.07
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.21
|Томсен Тобиас
|1
|0.07
|Andreas Smed
|1
|0.07
|Magnus Fredslund
|1
|0.07
|Камили Лирим
|0
|0
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|5
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Ильязовски Ахмед
|3
|0
|Спельманн Мартин
|2
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Линдберг Маркус
|1
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Видовре
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Оденсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Видовре
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
18
Упущенные победы
10
0
Оденсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Видовре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
18
Упущенные победы
17
3
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
21%
3
27%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
18
0 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
3
38%
5
28%
76-90
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 9
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
4
57%
31-45
5
26%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
6
21%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
6
27%
5
17%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
7
32%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Оденсе 2:2 Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2
Норшелланн - Оденсе 0:1 Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2
Видовре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2
Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0
Результаты матчей
Оденсе
Видовре
Точный счет
1:2
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
59
410
113
113
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5