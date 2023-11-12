  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
0:0
Второй тайм: 51'
Брондбю
0'
11' Желтая карточка
Вавро Денис
15' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
43' Желтая карточка
Гонсалвеш Диогу

Ход матча

11'
Вавро Денис
 
15'
 
Расмуссен Якоб
43'
Гонсалвеш Диогу
 
46'
Эльюнусси Мохамед
Гонсалвеш Диогу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 270 Количество передач 267
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Брондбю
2.24
Реклама, betcity.ru
3.85
Реклама, betboom.ru
4.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
40
Бардгджи
Руни
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Пенц
Патрик
18
Шиембе
Кевин
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
24
Дивкович
Марко
36
Квистгарден
Матиас
28
Судзуки
Юито
Копенгаген
4-3-3
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Копенгаген
Брондбю

37 матчей

81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.1%
37.8%
8.1%
20 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.7%
27%
28 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

60 матчей

50%
25%
25%
30 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
48.3%
18.4%
20 побед 29 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.7%
31.7%
21.6%
28 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

51
38

Голов в среднем за матч

1.76
1.23

Среднее время на гол

51
73

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.03
0.76

Среднее время на гол

87
118

Всего голов

83
60

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
55
Больше 92%
Меньше 8%
5
41
Больше 68%
Меньше 32%
19
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
15
Больше 25%
Меньше 75%
45
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.47
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.33
Оскарссон Орри 3 0.2
Эльюнусси Мохамед 3 0.2
Ачури Мохамед Элиас 2 0.13
Фальк Расмус 2 0.13
Лерагер Лукас 2 0.13
Классон Виктор 2 0.13
Ларссон Джордан 2 0.13
Дикс Кевин 1 0.07
Вавро Денис 1 0.07
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.07
Фрохолдт Виктор 1 0.07
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 8 0.53
Квистгарден Матиас 5 0.33
Омойджуфано Охи 4 (1) 0.27
Дивкович Марко 2 0.13
Радошевич Йосип 2 0.13
Васс Даниэль 1 (1) 0.07
Эвьен Хэкон 1 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.07
Судзуки Юито 1 0.07
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Гонсалвеш Диогу 3 0
Ачури Мохамед Элиас 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 5 0
Расмуссен Якоб 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Хеггхейм Хенрик 3 0
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Васс Даниэль 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Шиембе Кевин 1 0
Дивкович Марко 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Брондбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Копенгаген
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

18
9
Копенгаген
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Брондбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
5
33%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
4
44%
3
33%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

33
25
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
7
21%
3
12%
1-15
4
12%
6
24%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
9
27%
4
16%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
8
50%
4
27%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0

Результаты матчей

Копенгаген
Брондбю

Точный счет

2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
1.5
8
6
5
9
2.5
4
10
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 15 10 3 2 32 - 17 33
2.
Брондбю
 0:0 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 23 - 18 27
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
6.
АГФ Орхус
 14 5 6 3 17 - 16 21
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Копенгаген
 0:0 8 5 1 2 15 - 7 16
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 0:0 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 0:0 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
5.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Оденсе Кёлер Свен 5
Брондбю Алвес Фредерик 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 46'
      Тактическая замена. Гонсалвеш Диогу уходит с поля и его заменяет Эльюнусси Мохамед
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Копенгаген.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.82. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.82 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Брондбю
    2.24
    Реклама, betcity.ru
    3.85
    Реклама, betboom.ru
    4.80
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Копенгаген 0:0 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Копенгаген
    Брондбю
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     