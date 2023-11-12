Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Брондбю

50' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

50' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Копенгаген

46' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Брондбю

45' Валлис Николай нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

45' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Гонсалвеш Диогу получил желтую карточку от судьи

43' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Брондбю

43' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Копенгаген

39' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Копенгаген

34' Шанс! Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю пробил головой, но мимо

34' Квистгарден Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Ох, нехорошо это выглядит. Валлис Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

31' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Брондбю

31' Фальк Расмус из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

30' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Хорошую попытку сделал Соренсен Кристиан I . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Брондбю

27' Бардгджи Руни не смог попасть в створ ударом издали

27' Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

21' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Брондбю

19' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Удар от ворот произведет Брондбю

17' Классон Виктор нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

17' Дикс Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Расмуссен Якоб получил желтую карточку от судьи

15' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

12' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

12' Матч возобновлен

11' Васс Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Вавро Денис получил желтую карточку от судьи

10' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Копенгаген

6' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Брондбю

4' Удар от ворот произведет Копенгаген

4' Васс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

4' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Брондбю

3' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Копенгаген

1' Удар от ворот произведет Брондбю

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля

1' Начало матча отложено.