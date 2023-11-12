Тур: 15. Стадион: Паркен. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:0
Второй тайм: 51'
0'
11' Желтая карточкаВавро Денис
15' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
43' Желтая карточкаГонсалвеш Диогу
Ход матча
11'
15'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
270 Количество передач 267
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
18
Шиембе
Кевин
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эвьен ХэконНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
История личных встреч
Копенгаген
Брондбю
37 матчей
81.1%
18.9%
7.105427357601E-15%
30 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.1%
37.8%
8.1%
20 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.7%
27%
28 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
60 матчей
50%
25%
25%
30 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
48.3%
18.4%
20 побед 29 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.7%
31.7%
21.6%
28 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
38
Голов в среднем за матч
1.76
1.23
Среднее время на гол
51
73
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.03
0.76
Среднее время на гол
87
118
Всего голов
83
60
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
55
Больше 92%
Меньше 8%
5
41
Больше 68%
Меньше 32%
19
26
Больше 43%
Меньше 57%
34
15
Больше 25%
Меньше 75%
45
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.47
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.33
|Оскарссон Орри
|3
|0.2
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.2
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0.13
|Фальк Расмус
|2
|0.13
|Лерагер Лукас
|2
|0.13
|Классон Виктор
|2
|0.13
|Ларссон Джордан
|2
|0.13
|Дикс Кевин
|1
|0.07
|Вавро Денис
|1
|0.07
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.07
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.07
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|8
|0.53
|Квистгарден Матиас
|5
|0.33
|Омойджуфано Охи
|4 (1)
|0.27
|Дивкович Марко
|2
|0.13
|Радошевич Йосип
|2
|0.13
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Эвьен Хэкон
|1
|0.07
|Расмуссен Якоб
|1
|0.07
|Судзуки Юито
|1
|0.07
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Гонсалвеш Диогу
|3
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Jacob Neestrup
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|5
|0
|Расмуссен Якоб
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Шиембе Кевин
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Брондбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Копенгаген
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Брондбю
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
18
9
Копенгаген
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Брондбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
19
12
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
5
33%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
2
11%
2
17%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
4
44%
3
33%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
33
25
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
7
21%
3
12%
1-15
4
12%
6
24%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
9
27%
4
16%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
8
50%
4
27%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0
Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1
Брондбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3 Брондбю - Раннерс 3:1 Вайле - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Брондбю - Люнгбю 3:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3 Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0
Результаты матчей
Копенгаген
Брондбю
Точный счет
2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
4
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
86
59
410
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|32 - 17
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|3.
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|4.
|15
|8
|3
|4
|25 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|25 - 11
|25
|6.
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|7.
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|9.
|15
|3
|6
|6
|18 - 30
|15
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 22
|13
|11.
|14
|2
|3
|9
|14 - 20
|9
|12.
|14
|0
|3
|11
|6 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|17 - 10
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Брондбю
|Алвес Фредерик
|5