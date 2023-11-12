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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хауге Стейнар
Будё-Глимт
1:0
Перерыв
Олесунн
0'
1:0
37' Гол в свои ворота
Nikolai Soeyset Hopland

Ход матча

37'
Nikolai Soeyset Hopland
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Олесунн
1.06
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6.50
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34.00
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Все Коэффициенты
44
Бреннбо
Магнус
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
8
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
27
Диоп
Моктар
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
Будё-Глимт
4-3-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Олесунн

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

23 матча

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:3
ТМК
1:1
Э
1:2
Э
2:0
К
0:3
Э
7:0
Э
1:6
ТМК
0:1
ТМК
3:0
ТМК
3:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

2.25
1.64

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
0.58

Среднее время на гол

99
154

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.09

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (4) 0.82
Мумбанья Фарис 15 0.54
Грёнбек Альберт 9 0.32
Салтнес Ульрик 6 0.21
Берг Патрик 3 0.11
Ветлесен Уго 3 0.11
Мугиша Джоэл 3 0.11
Сёрли Сондре 3 0.11
Вембангомо Брис 1 0.04
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Сёренсен Адам 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.18
Атанга Исаак 5 0.18
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.14
Эбийе Мозес 3 (1) 0.11
Сегберг Эрленд 2 0.07
Рамсланн Мартин 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 5 0
Пеллегрино Амаль 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Хайкин Никита 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Сегберг Эрленд 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
8% (1)
15% (2)
Олесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

4
8
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Олесунн
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
18

Упущенные победы

35
11
Будё-Глимт
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
15% (4)
41% (11)
Олесунн
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
15% (4)
59% (16)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

39
19

Голы по времени матча

Забито

36
10
15 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
7
19%
3
30%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
2
6%
3
30%
31-45
7
19%
1
10%
46-60
4
11%
1
10%
61-75
10
28%
2
20%
76-90

Пропущено

16
40
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
5
31%
3
8%
1-15
2
13%
7
18%
16-30
3
19%
6
15%
31-45
2
13%
7
18%
46-60
3
19%
5
13%
61-75
1
6%
12
30%
76-90

Забито

37
14
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 19
7
19%
0
0%
1-15
7
19%
3
21%
16-30
5
14%
4
29%
31-45
8
22%
3
21%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
3
8%
3
21%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
2
11%
5
23%
76-90

Забито

73
24
34 В 1-м тайме 13
39 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 10
2 Не забивали 11
14
19%
3
13%
1-15
13
18%
3
13%
16-30
7
10%
7
29%
29%
31-45
15
21%
4
17%
46-60
11
15%
2
8%
61-75
13
18%
5
21%
76-90

Пропущено

34
62
20 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 39
9 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 24
9
26%
5
8%
1-15
5
15%
8
13%
16-30
6
18%
10
16%
31-45
5
15%
13
21%
46-60
6
18%
9
15%
61-75
3
9%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2
Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6

Результаты матчей

Будё-Глимт
Олесунн

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
3
8 раз 30%
4
5 раз 19%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
11 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
6
12
1
1.5
3
11
7
6
2.5
2
12
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
12
2
1.5
1
12
8
6
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
16
11
24
3
1.5
4
23
15
12
2.5
2
25
7
20
3.5
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 1:0 28 18 3 7 44 - 30 57
4.
Викинг
 0:1 28 16 4 8 54 - 43 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 28 13 5 10 54 - 45 44
7.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 28 11 4 13 31 - 33 37
9.
Русенборг
 0:3 28 10 6 12 38 - 46 36
10.
Одд
 0:1 28 9 7 12 33 - 38 34
11.
Хам-Кам
 0:0 28 9 4 15 37 - 56 31
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 3:0 28 7 7 14 45 - 51 28
14.
Стабек
 0:0 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 0:0 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 0:1 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 0:1 14 9 2 3 36 - 23 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 1:0 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 0:3 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 2 5 19 - 14 23
10.
Одд
 0:1 14 6 4 4 17 - 13 22
11.
Хам-Кам
 0:0 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 3:0 14 5 5 4 25 - 15 20
14.
Стабек
 0:0 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 0:1 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 1:0 14 10 1 3 23 - 16 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 0:1 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 5 3 6 20 - 24 18
7.
Волеренга
 0:0 14 4 4 6 18 - 21 16
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Одд
 0:1 14 3 3 8 16 - 25 12
11.
Русенборг
 0:3 14 3 3 8 15 - 29 12
12.
Хам-Кам
 0:0 14 3 1 10 16 - 36 10
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 3:0 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 0:0 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 0:1 14 1 0 13 9 - 42 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Nikolai Hopland уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Будё-Глимт
Ничья
Олесунн
1.06
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6.50
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