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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Хауге Стейнар
Будё-Глимт
1:0
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
37' Гол в свои ворота
Nikolai Soeyset Hopland
90'+3

Ход матча

37'
Nikolai Soeyset Hopland
1:0
60'
 
Рамсланн Мартин
Диоп Моктар
73'
Капскармо Оскар
Мумбанья Фарис
 
73'
Сёрли Сондре
Зугеля Нино
 
82'
 
Мюррей Трейс
Кителано Йон
82'
 
Атанга Исаак
Кристенсен Бьорн Мартин
87'
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
 
87'
Сьоволд Фредрик
Вембангомо Брис
 
87'
Гулликсен Тобиас
Пеллегрино Амаль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
44
Бреннбо
Магнус
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
8
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
27
Диоп
Моктар
15
Одемарксбаккен
Кристоффер
Будё-Глимт
4-3-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Олесунн

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

23 матча

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:3
ТМК
1:1
Э
1:2
Э
2:0
К
0:3
Э
7:0
Э
1:6
ТМК
0:1
ТМК
3:0
ТМК
3:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

2.25
1.64

Среднее время на гол

40
55

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
0.58

Среднее время на гол

99
154

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.09

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (4) 0.82
Мумбанья Фарис 15 0.54
Грёнбек Альберт 9 0.32
Салтнес Ульрик 6 0.21
Берг Патрик 3 0.11
Ветлесен Уго 3 0.11
Мугиша Джоэл 3 0.11
Сёрли Сондре 3 0.11
Вембангомо Брис 1 0.04
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Сёренсен Адам 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.18
Атанга Исаак 5 0.18
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.14
Эбийе Мозес 3 (1) 0.11
Сегберг Эрленд 2 0.07
Рамсланн Мартин 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 5 0
Пеллегрино Амаль 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Хайкин Никита 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Сегберг Эрленд 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Олесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
9
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Олесунн
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
18

Упущенные победы

35
11
Будё-Глимт
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Олесунн
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
18% (5)
57% (16)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

16
19

Упущенные победы

39
20

Голы по времени матча

Забито

36
11
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
7
19%
3
27%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
2
6%
4
36%
31-45
7
19%
1
9%
46-60
4
11%
1
9%
61-75
10
28%
2
18%
76-90

Пропущено

17
40
11 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
29%
29%
3
8%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
4
24%
6
15%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
1
6%
12
30%
76-90

Забито

37
14
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
7
19%
0
0%
1-15
7
19%
3
21%
16-30
5
14%
4
29%
31-45
8
22%
3
21%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
3
8%
3
21%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
2
11%
5
23%
76-90

Забито

73
25
34 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
14
19%
3
12%
1-15
13
18%
3
12%
16-30
7
10%
8
32%
31-45
15
21%
4
16%
46-60
11
15%
2
8%
61-75
13
18%
5
20%
76-90

Пропущено

35
62
21 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 39
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
9
26%
5
8%
1-15
5
14%
8
13%
16-30
7
20%
10
16%
31-45
5
14%
13
21%
46-60
6
17%
9
15%
61-75
3
9%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2
Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6

Результаты матчей

Будё-Глимт
Олесунн

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
3:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
3
8 раз 29%
4
5 раз 18%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
12
2
1.5
3
11
7
7
2.5
2
12
4
10
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
12
2
1.5
1
13
8
6
2.5
3
11
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
16
12
24
4
1.5
4
24
15
13
2.5
2
26
7
21
3.5
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 28 18 3 7 45 - 31 57
4.
Викинг
 28 17 4 7 56 - 43 55
5.
Молде
 2:0 28 14 5 9 59 - 37 47
6.
Лиллестрём
 0:2 28 13 3 12 45 - 42 42
7.
Сарпсборг-08
 28 12 5 11 54 - 47 41
8.
Стрёмсгодсет
 28 11 3 14 31 - 34 36
9.
Русенборг
 28 10 6 12 40 - 46 36
10.
Одд
 28 9 7 12 34 - 39 34
11.
Хам-Кам
 28 10 3 15 38 - 56 33
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 28 7 7 14 45 - 53 28
14.
Стабек
 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 2:0 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:2 14 9 0 5 30 - 19 27
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
14.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 2:0 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:2 14 4 3 7 15 - 23 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
  • 73'
    Фарис Мумбанья уходит с поля. Капскармо Оскар выходит вместо него
  • 60'
    Диоп Моктар уходит с поля. Рамсланн Мартин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Nikolai Hopland уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Будё-Глимт 1:0 Олесунн онлайн

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