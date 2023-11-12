Тур: 28. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Хауге Стейнар
1:0
Конец матча
Ход матча
37'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
99
Зугеля
Нино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Защитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Будё-Глимт
Олесунн
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
23 матча
60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
2.25
1.64
Среднее время на гол
40
55
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
0.58
Среднее время на гол
99
154
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.09
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|23 (4)
|0.82
|Мумбанья Фарис
|15
|0.54
|Грёнбек Альберт
|9
|0.32
|Салтнес Ульрик
|6
|0.21
|Берг Патрик
|3
|0.11
|Ветлесен Уго
|3
|0.11
|Мугиша Джоэл
|3
|0.11
|Сёрли Сондре
|3
|0.11
|Вембангомо Брис
|1
|0.04
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|5 (2)
|0.18
|Атанга Исаак
|5
|0.18
|Кристенсен Бьорн Мартин
|4
|0.14
|Эбийе Мозес
|3 (1)
|0.11
|Сегберг Эрленд
|2
|0.07
|Рамсланн Мартин
|1
|0.04
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Диоп Амиду I
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|4
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Сегберг Эрленд
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Олесунн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
9
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Олесунн
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
18
Упущенные победы
35
11
Будё-Глимт
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Олесунн
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
18% (5)
57% (16)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
16
19
Упущенные победы
39
20
Голы по времени матча
Забито
36
11
15 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
7
19%
3
27%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
2
6%
4
36%
31-45
7
19%
1
9%
46-60
4
11%
1
9%
61-75
10
28%
2
18%
76-90
Пропущено
17
40
11 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
29%
29%
3
8%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
4
24%
6
15%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
1
6%
12
30%
76-90
Забито
37
14
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
7
19%
0
0%
1-15
7
19%
3
21%
16-30
5
14%
4
29%
31-45
8
22%
3
21%
46-60
7
19%
1
7%
61-75
3
8%
3
21%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
2
11%
5
23%
76-90
Забито
73
25
34 В 1-м тайме 14
39 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 11
3 Не забивали 11
14
19%
3
12%
1-15
13
18%
3
12%
16-30
7
10%
8
32%
31-45
15
21%
4
16%
46-60
11
15%
2
8%
61-75
13
18%
5
20%
76-90
Пропущено
35
62
21 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 39
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
9
26%
5
8%
1-15
5
14%
8
13%
16-30
7
20%
10
16%
31-45
5
14%
13
21%
46-60
6
17%
9
15%
61-75
3
9%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2
Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6
Результаты матчей
Будё-Глимт
Олесунн
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
3:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
3
8 раз 29%
4
5 раз 18%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
122
311
77
212
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
122
113
86
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
1612
244
424
1513
226
721
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|4
|3
|74 - 34
|67
|2.
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|28
|18
|3
|7
|45 - 31
|57
|4.
|28
|17
|4
|7
|56 - 43
|55
|5.
|2:0
|28
|14
|5
|9
|59 - 37
|47
|6.
|0:2
|28
|13
|3
|12
|45 - 42
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|54 - 47
|41
|8.
|28
|11
|3
|14
|31 - 34
|36
|9.
|28
|10
|6
|12
|40 - 46
|36
|10.
|28
|9
|7
|12
|34 - 39
|34
|11.
|28
|10
|3
|15
|38 - 56
|33
|12.
|28
|8
|6
|14
|30 - 38
|30
|13.
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|14.
|28
|6
|8
|14
|28 - 44
|26
|15.
|28
|6
|7
|15
|36 - 49
|25
|16.
|28
|5
|3
|20
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|2.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|0:2
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|13.
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|14.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|5.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|15.
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|16.
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6