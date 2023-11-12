Тур: 28. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Ajdin Medic
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
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-
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-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Одд
Тромсё
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.71
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
22
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.43
Среднее время на гол
40
210
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Faniel Temesgen Tewelde
|5
|0.18
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.14
|Йоргенсен Филип
|4
|0.14
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.11
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.07
|Dennis Gjengaar
|2
|0.07
|Юхансен Сондре
|2
|0.07
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Евтович Милан
|1
|0.04
|Свендсен Тобиас
|1
|0.04
|Thomas Rekdal
|1
|0.04
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.04
|Leon Hien
|1
|0.04
|Овусу Леонард
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (4)
|0.46
|Yaw Paintsil
|5
|0.18
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.18
|Вестерлунн Никлас
|4 (1)
|0.14
|Траоре Маи
|4
|0.14
|Malick Diouf
|3
|0.11
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|5
|1
|Валлем Конрад
|6
|0
|Рууд Эспен
|5
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Леонард
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Leon Hien
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Псише Кристоф
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Опсал Сакариас
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Тромсё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
2
2
Одд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Тромсё
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
8
19
Одд
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Тромсё
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
25
15
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
16
22
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
4
25%
7
32%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
25%
5
23%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
7
44%
76-90
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
22%
4
18%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Пропущено
23
13
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
4%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
8
35%
2
15%
61-75
6
26%
3
23%
76-90
Забито
34
44
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
5
15%
4
9%
1-15
4
12%
3
7%
16-30
6
18%
6
14%
31-45
6
18%
12
27%
46-60
5
15%
9
20%
61-75
8
24%
10
23%
76-90
Пропущено
36
29
12 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
3
8%
3
10%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
9
25%
4
14%
61-75
8
22%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1
Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2
Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1
Результаты матчей
Одд
Тромсё
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Одд
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
58
77
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
410
67
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
225
918
1314
324
621
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|21
|4
|3
|74 - 34
|67
|2.
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|1:0
|28
|18
|3
|7
|44 - 30
|57
|4.
|0:1
|28
|16
|4
|8
|54 - 43
|52
|5.
|27
|13
|5
|9
|57 - 37
|44
|6.
|1:0
|28
|13
|5
|10
|54 - 45
|44
|7.
|27
|13
|3
|11
|45 - 40
|42
|8.
|0:0
|28
|11
|4
|13
|31 - 33
|37
|9.
|0:3
|28
|10
|6
|12
|38 - 46
|36
|10.
|0:1
|28
|9
|7
|12
|33 - 38
|34
|11.
|0:0
|28
|9
|4
|15
|37 - 56
|31
|12.
|28
|8
|6
|14
|30 - 38
|30
|13.
|3:0
|28
|7
|7
|14
|45 - 51
|28
|14.
|0:0
|28
|6
|8
|14
|28 - 44
|26
|15.
|0:0
|28
|6
|7
|15
|36 - 49
|25
|16.
|0:1
|28
|5
|3
|20
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|2.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|3.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|36 - 23
|29
|4.
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|5.
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|6.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|1:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|0:3
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|10.
|0:1
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|11.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|13.
|3:0
|14
|5
|5
|4
|25 - 15
|20
|14.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|15.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|1:0
|14
|10
|1
|3
|23 - 16
|31
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|4.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|5.
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|11.
|0:3
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|12.
|0:0
|14
|3
|1
|10
|16 - 36
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|14.
|3:0
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|15.
|0:0
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|16.
|0:1
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6