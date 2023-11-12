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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ajdin Medic
Одд
0:1
Второй тайм: 46'
Тромсё
0'
0:1
12' Гол
Malick Diouf

Ход матча

12'
0:1
Malick Diouf
(Йенсен Рубен)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Тромсё
4.20
5.00
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1.85
Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
4
Leon
Hien
2
Рууд
Эспен
14
Свендсен
Тобиас
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
7
Йоргенсен
Филип
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
26
Malick
Diouf
18
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Одд
3-4-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Одд
Тромсё

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
3:1
К
3:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.71
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

22
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.43

Среднее время на гол

40
210

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Faniel Temesgen Tewelde 5 0.18
Рууд Эспен 4 (1) 0.14
Йоргенсен Филип 4 0.14
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.11
Ингебритсен Микаэль 2 0.07
Dennis Gjengaar 2 0.07
Юхансен Сондре 2 0.07
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Овусу Леонард 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 13 (4) 0.46
Yaw Paintsil 5 0.18
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.18
Вестерлунн Никлас 4 (1) 0.14
Траоре Маи 4 0.14
Malick Diouf 3 0.11
Йенсен Рубен 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Опсал Сакариас 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Басси Даниэль 1 0.04
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 5 1
Валлем Конрад 6 0
Рууд Эспен 5 0
Томас Диого 5 0
Овусу Леонард 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Leon Hien 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Магиес Закария 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Malick Diouf 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Опсал Сакариас 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Одд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Тромсё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

2
2
Одд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Тромсё
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

8
19
Одд
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Тромсё
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

25
15

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

16
22
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
4
25%
7
32%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
4
25%
5
23%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
7
44%
76-90

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
4
22%
4
18%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Пропущено

23
13
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
4%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
8
35%
2
15%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Забито

34
44
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
5
15%
4
9%
1-15
4
12%
3
7%
16-30
6
18%
6
14%
31-45
6
18%
12
27%
46-60
5
15%
9
20%
61-75
8
24%
10
23%
76-90

Пропущено

36
29
12 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
3
8%
3
10%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
9
25%
4
14%
61-75
8
22%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1
Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2
Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1

Результаты матчей

Одд
Тромсё

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Одд
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
7
7
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
6
7
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
9
18
1.5
13
14
3
24
2.5
6
21
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 1:0 28 18 3 7 44 - 30 57
4.
Викинг
 0:1 28 16 4 8 54 - 43 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Сарпсборг-08
 1:0 28 13 5 10 54 - 45 44
7.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 28 11 4 13 31 - 33 37
9.
Русенборг
 0:3 28 10 6 12 38 - 46 36
10.
Одд
 0:1 28 9 7 12 33 - 38 34
11.
Хам-Кам
 0:0 28 9 4 15 37 - 56 31
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 3:0 28 7 7 14 45 - 51 28
14.
Стабек
 0:0 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 0:0 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 0:1 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 0:1 14 9 2 3 36 - 23 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 1:0 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 0:3 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 7 2 5 19 - 14 23
10.
Одд
 0:1 14 6 4 4 17 - 13 22
11.
Хам-Кам
 0:0 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 3:0 14 5 5 4 25 - 15 20
14.
Стабек
 0:0 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 0:1 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 0:0 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 1:0 14 10 1 3 23 - 16 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 0:1 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Сарпсборг-08
 1:0 14 5 3 6 20 - 24 18
7.
Волеренга
 0:0 14 4 4 6 18 - 21 16
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Одд
 0:1 14 3 3 8 16 - 25 12
11.
Русенборг
 0:3 14 3 3 8 15 - 29 12
12.
Хам-Кам
 0:0 14 3 1 10 16 - 36 10
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 3:0 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 0:0 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 0:1 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Йенсен Рубен сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Malick Diouf бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Тромсё
4.20
5.00
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1.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 0:1 Тромсё онлайн

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