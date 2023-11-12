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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ajdin Medic
Одд
1:2
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
12' Гол
Malick Diouf
60' Желтая карточка
Malick Diouf
0:2
68' Гол
Vegard Oestraat Erlien
1:2
77' Гол
Ингебритсен Микаэль
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Malick Diouf
(Йенсен Рубен)
60'
 
Malick Diouf
68'
0:2
Vegard Oestraat Erlien
(Malick Diouf)
69'
Ингебритсен Микаэль
Dennis Gjengaar
 
74'
Мидтскуген Оле-Эрик
Faniel Temesgen Tewelde
 
74'
 
Норхейм Рунар
Нордас Лассе
77'
Ингебритсен Микаэль
(Свендсен Тобиас)
1:2
85'
 
Jens Hjertoe-Dahl
Опсал Сакариас
85'
 
Yaw Paintsil
Malick Diouf
89'
Томас Диого
Leon Hien
 
90'
 
Dadi Dodou Gaye
Vegard Oestraat Erlien

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
4
Leon
Hien
2
Рууд
Эспен
14
Свендсен
Тобиас
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
7
Йоргенсен
Филип
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
26
Malick
Diouf
18
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Одд
3-4-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Одд
Тромсё

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
3:1
К
3:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.71
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

22
3

Голов в среднем за матч

2.2
0.43

Среднее время на гол

40
210

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Faniel Temesgen Tewelde 5 0.18
Рууд Эспен 4 (1) 0.14
Йоргенсен Филип 4 0.14
Ингебритсен Микаэль 3 0.11
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.11
Dennis Gjengaar 2 0.07
Юхансен Сондре 2 0.07
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Овусу Леонард 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 14 (4) 0.5
Yaw Paintsil 5 0.18
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.18
Вестерлунн Никлас 4 (1) 0.14
Траоре Маи 4 0.14
Malick Diouf 3 0.11
Йенсен Рубен 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Опсал Сакариас 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Басси Даниэль 1 0.04
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 5 1
Валлем Конрад 6 0
Рууд Эспен 5 0
Томас Диого 5 0
Овусу Леонард 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Leon Hien 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Магиес Закария 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 5 0
Malick Diouf 3 1
Антонсен Кент-Аре 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Опсал Сакариас 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Одд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Тромсё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

3
2
Одд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Тромсё
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

8
19
Одд
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Тромсё
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

25
16

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

17
24
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
4
24%
7
29%
29%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
8
47%
76-90

Забито

18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
22%
4
18%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Пропущено

23
13
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
4%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
8
35%
2
15%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Забито

35
46
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
5
14%
5
11%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
6
17%
12
26%
46-60
5
14%
10
22%
61-75
9
26%
10
22%
76-90

Пропущено

38
30
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
4
11%
3
10%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
7
18%
6
20%
31-45
7
18%
3
10%
46-60
10
26%
4
13%
61-75
8
21%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1
Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2
Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1

Результаты матчей

Одд
Тромсё

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Одд
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
14
14
3
25
2.5
6
22
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 28 21 4 3 74 - 34 67
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 28 18 3 7 45 - 31 57
4.
Викинг
 28 17 4 7 56 - 43 55
5.
Молде
 2:0 28 14 5 9 59 - 37 47
6.
Лиллестрём
 0:2 28 13 3 12 45 - 42 42
7.
Сарпсборг-08
 28 12 5 11 54 - 47 41
8.
Стрёмсгодсет
 28 11 3 14 31 - 34 36
9.
Русенборг
 28 10 6 12 40 - 46 36
10.
Одд
 28 9 7 12 34 - 39 34
11.
Хам-Кам
 28 10 3 15 38 - 56 33
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 28 7 7 14 45 - 53 28
14.
Стабек
 28 6 8 14 28 - 44 26
15.
Волеренга
 28 6 7 15 36 - 49 25
16.
Олесунн
 28 5 3 20 22 - 65 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 11 2 1 37 - 16 35
2.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
3.
Викинг
 14 10 2 2 38 - 23 32
4.
Молде
 2:0 14 9 2 3 34 - 15 29
5.
Лиллестрём
 0:2 14 9 0 5 30 - 19 27
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 14 7 1 6 19 - 15 22
10.
Одд
 14 6 4 4 18 - 14 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Саннефьёрд
 14 5 5 4 25 - 17 20
14.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 14 2 3 9 18 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 14 10 1 3 24 - 17 31
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 2:0 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 14 4 3 7 20 - 26 15
8.
Лиллестрём
 0:2 14 4 3 7 15 - 23 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Хам-Кам
 14 4 0 10 17 - 36 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Русенборг
 14 3 3 8 17 - 29 12
13.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 14 1 5 8 13 - 29 8
16.
Олесунн
 14 1 0 13 9 - 42 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 12'
      Йенсен Рубен сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Malick Diouf бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 1:2 Тромсё онлайн

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