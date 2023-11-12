Тур: 28. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Ajdin Medic
0'
0:1
12' ГолMalick Diouf
60' Желтая карточкаMalick Diouf
0:2
68' ГолVegard Oestraat Erlien
1:2
77' ГолИнгебритсен Микаэль
90'+5
Ход матча
12'
0:1
60'
68'
77'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Одд
Тромсё
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.71
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
22
3
Голов в среднем за матч
2.2
0.43
Среднее время на гол
40
210
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Faniel Temesgen Tewelde
|5
|0.18
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.14
|Йоргенсен Филип
|4
|0.14
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0.11
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.11
|Dennis Gjengaar
|2
|0.07
|Юхансен Сондре
|2
|0.07
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.04
|Свендсен Тобиас
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Евтович Милан
|1
|0.04
|Thomas Rekdal
|1
|0.04
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.04
|Leon Hien
|1
|0.04
|Овусу Леонард
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (4)
|0.5
|Yaw Paintsil
|5
|0.18
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.18
|Вестерлунн Никлас
|4 (1)
|0.14
|Траоре Маи
|4
|0.14
|Malick Diouf
|3
|0.11
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|5
|1
|Валлем Конрад
|6
|0
|Рууд Эспен
|5
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Леонард
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Leon Hien
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Псише Кристоф
|5
|0
|Malick Diouf
|3
|1
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Опсал Сакариас
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Одд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Тромсё
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
3
2
Одд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Тромсё
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
8
19
Одд
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Тромсё
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
25
16
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
17
24
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
4
24%
7
29%
29%
46-60
2
12%
6
25%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
8
47%
76-90
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
4
22%
4
18%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
5
23%
46-60
3
17%
4
18%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Пропущено
23
13
5 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
4%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
8
35%
2
15%
61-75
6
26%
3
23%
76-90
Забито
35
46
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
5
14%
5
11%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
6
17%
12
26%
46-60
5
14%
10
22%
61-75
9
26%
10
22%
76-90
Пропущено
38
30
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
4
11%
3
10%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
7
18%
6
20%
31-45
7
18%
3
10%
46-60
10
26%
4
13%
61-75
8
21%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1
Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2
Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1
Результаты матчей
Одд
Тромсё
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Одд
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
77
212
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
410
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
235
919
1414
325
622
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|4
|3
|74 - 34
|67
|2.
|28
|18
|4
|6
|51 - 30
|58
|3.
|28
|18
|3
|7
|45 - 31
|57
|4.
|28
|17
|4
|7
|56 - 43
|55
|5.
|2:0
|28
|14
|5
|9
|59 - 37
|47
|6.
|0:2
|28
|13
|3
|12
|45 - 42
|42
|7.
|28
|12
|5
|11
|54 - 47
|41
|8.
|28
|11
|3
|14
|31 - 34
|36
|9.
|28
|10
|6
|12
|40 - 46
|36
|10.
|28
|9
|7
|12
|34 - 39
|34
|11.
|28
|10
|3
|15
|38 - 56
|33
|12.
|28
|8
|6
|14
|30 - 38
|30
|13.
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|14.
|28
|6
|8
|14
|28 - 44
|26
|15.
|28
|6
|7
|15
|36 - 49
|25
|16.
|28
|5
|3
|20
|22 - 65
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|37 - 16
|35
|2.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|3.
|14
|10
|2
|2
|38 - 23
|32
|4.
|2:0
|14
|9
|2
|3
|34 - 15
|29
|5.
|0:2
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|6.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|21 - 14
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|14
|7
|1
|6
|19 - 15
|22
|10.
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|21 - 20
|20
|13.
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|14.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|16.
|14
|2
|3
|9
|18 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|14
|10
|1
|3
|24 - 17
|31
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 17
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|5.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|8.
|0:2
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 19
|14
|10.
|14
|4
|0
|10
|17 - 36
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|13.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|20 - 36
|8
|15.
|14
|1
|5
|8
|13 - 29
|8
|16.
|14
|1
|0
|13
|9 - 42
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6